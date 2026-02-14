Lo primero que hay que decir es que no, el Rey Carlos no es en secreto un vampiro.

Sin embargo, tiene un linaje que da un curioso rodeo a través de uno de los gobernantes más notorios de Europa. Si recorres el árbol genealógico real lo suficiente, llegarás a la Valaquia del siglo XV, a los pies de Vlad III, Vlad Țepeș, Vlad el Empalador, el hombre cuya brutalidad contribuyó a dotar al Drácula de Bram Stoker de su mitología dentada.

Y en un giro casi demasiado obvio para una novela gótica, el monarca afectado por el cáncer ahora posee un conjunto de propiedades en la misma región que una vez gobernó su supuesto antepasado.

El rey Carlos y el linaje de Drácula

La afirmación genealógica parece trivialidad de bar, pero los historiadores reales la toman bastante en serio. A menudo se describe a Carlos como bisnieto de Vlad, de dieciséis años despojado, con una línea genealógica que se remonta a la reina María de Teck, esposa de Jorge V y tatarabuela de la reina Isabel II.

El autor sobre la realeza Robert Hardman lo explicó en el podcast Queens, Kings and Dastardly Things , esbozando una ruta dinástica que serpentea desde una "casa principesca menor de Alemania " hasta la Casa de Windsor. María de Teck estaba destinada originalmente a casarse con el duque de Clarence, hijo y heredero de Eduardo VII. Cuando este falleció, se casó con su hermano, el futuro Jorge V. A partir de ahí, la sucesión se sucede: Jorge V, luego Jorge VI, luego Isabel II y, finalmente, Carlos.

El vínculo con Vlad, preservado a través de múltiples ramas nobles, es una de esas extrañas peculiaridades de la aristocracia europea: siglos de matrimonios mixtos significan que la mitad de las casas reales del continente terminan relacionadas, al menos distantemente, con la mitad de los otros tiranos.

El historiador David Hughes expuso esta afirmación en su obra de varios volúmenes , The British Chronicles , rastreando la ascendencia de Carlos hasta Vlad III. El gobernante valaco ejerció el poder de forma intermitente entre 1448 y 1476, y se hizo famoso por ordenar que sus enemigos fueran empalados en estacas de madera. Los relatos contemporáneos describen bosques de cadáveres; no es una cuestión de sutileza.

Stoker, al escribir Drácula en 1897, tomó prestado el nombre y la leyenda de la crueldad, pero poco más. Su conde es un depredador sobrenatural en un castillo de Transilvania; Vlad era un caudillo brutal y muy humano en lo que hoy es Rumania. Aun así, la abreviatura de la cultura popular ha calado. Una vez que se incluyen "Drácula" y "linaje real" en la misma frase, apenas importa que el vampiro sea ficticio.

Sin embargo, lo que hace que esto sea más que un truco genealógico es que Charles no ha dejado la conexión en el papel.

Del reino de Vlad a las propiedades del rey en Transilvania

Durante el último cuarto de siglo, el Rey ha consolidado su presencia en Transilvania. Lo que comenzó como una visita en 1998, cuando aún era Príncipe de Gales, se ha convertido en algo casi posesorio.

Hoy en día, Carlos posee varias propiedades en la región: casas en el pueblo de Viscri, en el valle de Zalán, en Malancrav y en Breb. Viscri, con sus casas sajonas de fachadas color pastel y su iglesia fortificada, declarada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO, se ha convertido en la más famosa: una postal de la Rumanía rural donde el monarca británico se escabulle discretamente para disfrutar de sus vacaciones de senderismo.

La finca del Valle de Zalán es quizás la de mayor carga simbólica. Antiguamente vinculada a uno de sus antepasados, ahora comprende edificios restaurados del pueblo, entre bosques, prados y manantiales minerales. Es lo más alejado del Palacio de Buckingham que se puede estar sin dejar de estar, técnicamente, en terreno propio.

Las autoridades locales son contundentes sobre el impacto. "La presencia del Rey aquí ha sido un auténtico catalizador", nos comentó una figura del turismo regional. Antes de su intervención, muchos de estos pueblos eran bonitos, pero económicamente frágiles, lo que provocaba una fuga de jóvenes hacia las ciudades y el extranjero. La decisión de Carlos de comprar casas de campo tradicionales sajonas y restaurarlas con esmero, en lugar de demolerlas para construir nuevos y relucientes complejos turísticos, demostró el gran valor de este patrimonio en decadencia.

Las casas de huéspedes que ha ayudado a crear son deliberadamente discretas. Los visitantes duermen en edificios auténticos, disfrutan de comida local y se les invita a disfrutar de la artesanía tradicional en lugar de atracciones estridentes. Es turismo de conservación, no de minería a cielo abierto.

"Al transformar propiedades históricas en casas de huéspedes en lugar de desarrollos modernos, ha contribuido a crear un modelo de turismo basado en la conservación, no en la explotación", afirmó el funcionario. Este enfoque, argumentan, ha generado empleos, fomentado el emprendimiento a pequeña escala y, fundamentalmente, ha restaurado cierto orgullo. Pueblos que antes estaban "casi olvidados" ahora ocupan un lugar destacado en el mapa turístico mundial.

Más allá del chiste de Drácula: Por qué Transilvania es importante para Charles

Sería fácil —y perezoso— tratar todo esto como una peculiar nota al margen de Drácula: el Rey que bromea sobre su antepasado y luego se escapa a sus escondites de Transilvania para comunicarse con los murciélagos.

La realidad es más interesante. A través de la Fundación del Príncipe, Carlos ha utilizado su perfil para apoyar la agricultura sostenible, la conservación del patrimonio y la artesanía rural en Rumanía. Sus intervenciones encajan con antiguas obsesiones: la arquitectura tradicional, la agricultura orgánica y la idea de que la vida moderna ha desechado con demasiada rapidez las antiguas formas de vida en la tierra.

También existe un hilo histórico más profundo. La condesa húngara Klaudia Rhedey, antepasada de la reina Isabel II en el siglo XIX, nació en Transilvania, lo que añade otra línea de continuidad entre la realeza británica y esta zona de Europa central. Un alcalde rumano incluso ha propuesto otorgarle a Carlos el título honorífico de "Príncipe de Transilvania" en reconocimiento a su labor de defensa, una medida que deleitaría a los redactores de titulares y, se sospecha, horrorizaría levemente a los abogados constitucionalistas de Londres.

Lo que no se puede ignorar es que Charles ha contribuido a alejar la imagen de Transilvania de la caricatura gótica y a acercarla a algo más realista. La región probablemente nunca escapará por completo de Drácula ; sería una tontería que las oficinas de turismo lo intentaran. Pero su participación la ha redefinido, al menos en parte, como un lugar de preservación cultural y responsabilidad ecológica, en lugar de ser solo un chiste gótico.

Entonces, ¿es el rey Carlos un Drácula? Solo en el sentido genealógico más tenue. Sin embargo, en una época obsesionada con los linajes, las marcas y el poder blando, el hecho de que un monarca británico pueda rastrear sus raíces hasta Vlad el Empalador —y se haya convertido discretamente en un magnate inmobiliario de Transilvania— dice mucho sobre cómo la historia se recicla, se reenvasa y, en ocasiones, se utiliza para algo inesperadamente constructivo.