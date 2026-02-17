Hollywood lamenta la pérdida de Robert Duvall, el actor ganador del Óscar cuya carrera marcó generaciones de cine. Conocido por sus inolvidables actuaciones en El Padrino y Apocalipsis Now, Duvall falleció pacíficamente en su hogar de Virginia el domingo 15 de febrero de 2026, a los 95 años.

Con una carrera de más de seis décadas, Duvall fue reconocido no solo como actor, sino también como director y narrador. Su esposa, Luciana Pedraza Duvall, confirmó la noticia en redes sociales, lo que desató homenajes en toda la industria a uno de los mayores talentos del cine moderno.

Una vida en el cine y la familia

Nacido el 5 de enero de 1931 en San Diego, California, hijo de Mildred Virginia, una actriz aficionada, y William Howard Duvall, un oficial militar de carrera que más tarde se convirtió en almirante, la vida temprana de Robert Duvall presagió su camino hacia el teatro y el cine.

En una publicación de Facebook, Luciana Duvall escribió: "Ayer nos despedimos de mi amado esposo, querido amigo y uno de los mejores actores de nuestro tiempo. Bob falleció en paz en su casa, rodeado de amor y consuelo".

Añadió: "Para el mundo, era un actor ganador del Oscar, un director, un narrador. Para mí, lo era todo. Su pasión por su oficio solo era comparable a su profundo amor por los personajes, una buena comida y su capacidad para conquistar el público".

Luciana agradeció a todos por los años de apoyo que la gente le ha demostrado a Duvall y pidió darles "tiempo y privacidad para celebrar los recuerdos que deja atrás".

El legado cinematográfico de Robert Duvall

La carrera de Duvall en la industria cinematográfica abarcó más de seis décadas con más de 140 créditos. El actor debutó memorablemente en el cine como el solitario Boo Radley en Matar a un ruiseñor en 1962, antes de alcanzar el estrellato en la década de 1970 con papeles icónicos como Tom Hagen en El Padrino y El Padrino II, y el teniente coronel Kilgore, obsesionado con el surf, en Apocalipsis ahora. Su frase, "Me encanta el olor a napalm por la mañana", se convirtió en una de las más citadas del cine.

Duvall es conocido por su increíble alcance, interpretando personajes que van desde el rígido padre militar en The Great Santini hasta el querido Ranger de Texas Gus McCrae en la miniserie Lonesome Dove.

Ha recibido siete nominaciones al Óscar y ganó el premio a Mejor Actor por su interpretación de un cantante de country fracasado en la película de 1983 Tender Mercies. También dirigió y escribió The Apostle (1997) y continuó actuando hasta bien entrados los 90, con su última actuación en The Pale Blue Eye (2022).

Patrimonio neto y ganancias profesionales

Su patrimonio neto se estimó en alrededor de $70 millones en 2024. Sus ganancias provienen de salarios de actuación, honorarios de dirección, créditos de producción y regalías a largo plazo.

En su apogeo, los informes sugieren que cobraba entre 1 y 5 millones de dólares por película. También invirtió en bienes raíces, incluyendo su rancho en Virginia, y administró sus finanzas con cuidado, sin extravagancias.

Homenajes de Hollywood

Los homenajes llegaron de toda la industria. Al Pacino, su coprotagonista en El Padrino , dijo que fue un honor trabajar con Duvall. Pacino añadió: "Era un actor nato, como dicen; su conexión con el cine, su comprensión y su fenomenal talento siempre serán recordados. Lo extrañaré".

Francis Ford Coppola calificó su muerte como "un golpe" y elogió a Duvall como "una parte esencial de American Zoetrope desde sus inicios", refiriéndose a su compañía productora.

Rob Schneider lo describió como un gran actor "sin ego".

Adam Sandler publicó una foto de ellos de su película de 2022, Hustle , y dijo: "Divertidos como la hostia. Fuertes como la hostia. Uno de los mejores actores que hemos tenido. Un hombre con el que es genial hablar y reír... Enviamos nuestras condolencias a su esposa Luciana y a toda su familia y amigos".

Robert Patrick, quien interpretó al hijo de Duvall en la película de 2013 Jayne Mansfield's Car , dijo estar destrozado. Añadió: "A lo largo de los años, llamaba a Bobby y hablábamos de películas y de barbacoas. Le encantaba la barbacoa y siempre le avisaba cuando la estaba comiendo en Lockhart, Texas. Extrañaré a Bobby. Siempre estaré orgulloso de haber interpretado a su hijo. Descansa en paz, amigo".