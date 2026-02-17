El Mardi Gras en Nueva Orleans rara vez es tranquilo. El Barrio Francés se nutre de ruido, color y trasnochadas, y para cuando se acerca el Martes de Carnaval, la ciudad parece funcionar a toda velocidad. Está hecha para el exceso. Esta semana, Shia LaBeouf le ha subido el volúmen al caos.

El actor y cineasta fue visto visitando varios bares de Nueva Orleans en los días previos al Mardi Gras, según The Hollywood Reporter. Lo que comenzó como encuentros casuales se convirtió en tema de conversación local después de que el personal del bar describiera encuentros que iban desde incómodos hasta perturbadores.

Una noche en casa de la Sra. Mae

En M. Mae's, un conocido bar de mala muerte abierto las 24 horas cerca de una ruta de desfiles, los empleados informaron a la prensa que LaBeouf intentó entrar sin camisa, sin dinero en efectivo y sin identificación. El bar opera bajo una estricta política de solo pago en efectivo, algo que, según el personal, está claramente expuesto.

Según quienes trabajaban esa noche, LaBeouf preguntó repetidamente si podía usar tarjeta de crédito a pesar del cartel. El personal lo describió como "ebrio" y dijo que finalmente le pidieron que se marchara.

Un empleado fue citado diciendo que estaba "aterrorizando la ciudad", un comentario que circuló rápidamente en Internet y apareció en los titulares de los periódicos del fin de semana.

No ha habido informes de arrestos o cargos criminales relacionados con el incidente.

Experiencias mixtas en otros lugares

No todos los lugares reportaron problemas.

En otros bares, como 45 Tchoup y Brothers III Lounge, el personal describió interacciones mucho menos dramáticas. Un copropietario comentó que LaBeouf fue dos veces y no causó interrupciones significativas. Hubo una ocasión en la que inicialmente olvidó dejar propina, pero luego lo corrigió sin problema.

Otros clientes dijeron que posó para fotos y parecía de buen humor. El contraste entre los relatos ha dejado el panorama general algo desigual: perturbador en un punto, relativamente anodino en otro.

Sin comentarios oficiales

Los representantes de LaBeouf no han respondido públicamente a los informes. Las autoridades tampoco han anunciado ninguna acción relacionada con el recorrido por los bares.

Sin una declaración oficial, la historia se basa en testimonios de primera mano de camareros, porteros y dueños de bares. Algunos describieron su frustración al tener que atender a un cliente de alto perfil durante uno de los fines de semana más concurridos del año. El Mardi Gras es una época crucial para los negocios locales, y el personal está acostumbrado a atender grandes multitudes, aunque no siempre con la atención de las celebridades añadida.

Una ciudad acostumbrada al caos

Nueva Orleans entiende el espectáculo. El Mardi Gras, por diseño, invita al ruido, a las aceras abarrotadas y a las noches largas. En ese contexto, la línea entre lo festivo y lo disruptivo puede ser tenue.

Para algunos trabajadores, LaBeouf lo había superado. Para otros, era simplemente un juerguista más en una ciudad ya de por sí caótica.

A la mañana siguiente, los desfiles continuaron, se sirvieron bebidas y el Barrio siguió adelante, como siempre. Que este episodio pase a segundo plano o sea algo más duradero probablemente dependerá de si LaBeouf lo aborda él mismo.

Por ahora, sigue siendo una historia contada por quienes están detrás de la barra: un nombre de Hollywood, un fin de semana de Mardi Gras y una ciudad que brevemente se encontró en el centro de otro momento de celebridad.