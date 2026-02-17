Un presunto altercado que involucra a la seguridad de Snoop Dogg y un atleta olímpico holandés recientemente condecorado ha puesto inesperadamente los Juegos Olímpicos de Invierno de 2026 en Milán en el centro del escenario.

Marianne Timmer, quien ganó tres medallas de oro olímpicas y ahora es comentarista de medios, contó que casi tuvo un altercado con un par de miembros del equipo de seguridad del rapero mientras observaba el evento de patinaje de velocidad masculino de 1000 metros el 12 de febrero.

Timmer reveló la historia durante una entrevista con Sportnieuws , desde donde informó sobre la competición.

Timmer, de 51 años, dijo que estaba ubicada en un pasillo intentando asegurar entrevistas con los competidores cuando el séquito de Snoop Dogg se movió por el área.

"Estaba de pie contra una pared, y uno de los guardias de seguridad me empujó aún más hacia ella", dijo, señalando que el pasillo era ancho, calculando que medía más de 4 metros. Recordó haber respondido: "Simplemente actúa con normalidad".

Según Timmer, la interacción se intensificó cuando el guardia regresó. "Entonces el tipo regresó y le pregunté: '¿Qué? ¿Tengo que atravesar esa pared o algo así?'", relató.

Añadió que dejó claro que estaba allí para las entrevistas, no para la presencia de las celebridades. "No estoy aquí esperando a Snoop Dogg, estoy esperando a Jennings de Boo. Queremos ver a Joep [Wennemars]. Queremos hablar un momento con Kjeld [Nuis]", dijo.

Marianne Timmer detalla el supuesto incidente de seguridad en los Juegos Olímpicos de Milán

Timmer describió las condiciones de seguridad en el recinto como intensas en general. Declaró al medio que había presenciado cómo los guardias retiraban a otro espectador y se imaginó cómo se habría desarrollado su propia situación.

"Vimos a un holandés siendo llevado bruscamente por unos guardias de seguridad muy grandes en las gradas. Me imaginé a mí misma siendo agarrada por el cuello y arrojada", dijo, y añadió con ironía: "Eso habría sido una gran historia".

Snoop Dogg, de 54 años, asistió a los Juegos de Milán Cortina como el primer entrenador honorario del equipo de EE. UU., un cargo que se anunciará en diciembre de 2025.

El Comité Olímpico y Paralímpico de Estados Unidos explicó que su función es "celebrar y apoyar a los atletas estadounidenses fuera del campo de juego".

También se le ha visto asistiendo a varios eventos olímpicos, como las competiciones de patinaje de velocidad y curling. Anteriormente, al explicar su cargo honorario, enfatizó que los atletas deben ser el centro de atención.

"Los atletas del equipo estadounidense son las verdaderas estrellas; solo estoy aquí para animar, animar y quizás aportar un poco de sabiduría desde la grada", dijo. "Este equipo representa lo mejor del deporte: talento, corazón y esfuerzo. Si puedo aportar un poco más de amor y motivación, será un triunfo para mí".

Snoop estuvo presente en la carrera masculina de 1000 m no solo para animar al equipo estadounidense, sino también al medallista de oro, Jordan Stolz, quien fue más rápido que el corredor holandés Jenning de Boo. Timmer, quien durante su carrera deportiva ganó medallas de oro en tres Juegos Olímpicos de Invierno, estuvo presente como comentarista.