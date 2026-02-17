El curling, un deporte a menudo descrito como estrategia sobre hielo, se ha convertido en uno de los temas más importantes de los Juegos Olímpicos de Invierno de 2026 tras una serie de acusaciones de trampa contra los equipos canadienses . Lo que comenzó como una competición rutinaria en las pruebas de curling masculina y femenina en Cortina d'Ampezzo se ha convertido en una de las controversias más polémicas de los Juegos.

La disputa ha suscitado un debate global sobre el arbitraje, la aplicación de las reglas y la integridad del deporte. En el centro del escándalo se encuentran los casos de contacto ilegal con piedras, conocidos como violación de doble toque.

Conceptos básicos del curling y la regla del doble toque

El curling es un deporte de equipo en el que los jugadores deslizan pesadas piedras de granito sobre una placa de hielo hacia un objetivo circular llamado la casa. Dos equipos de cuatro se turnan, usando escobas para influir en la dirección y la distancia de la piedra. Este deporte enfatiza la precisión, el trabajo en equipo y la estrategia.

Una regla clave se refiere al lanzamiento de una piedra. El lanzador debe soltarla antes de cruzar la línea de cerdo, un límite pintado en el hielo, y no puede tocar el granito después de soltarla. Cualquier contacto más allá de este punto, conocido como violación de doble toque, resulta en la retirada de la piedra del juego, según el reglamento de World Curling .

Surgen acusaciones en el partido Canadá vs Suecia

La polémica estalló el viernes cuando la selección masculina de Suecia acusó al jugador canadiense de curling Marc Kennedy de tocar la piedra tras soltarla durante un partido preliminar de los Juegos Olímpicos de Invierno de 2026, lo que constituye una infracción de la regla del doble toque. El vídeo del lanzamiento circuló en redes sociales y fue citado como prueba por los rivales. Los jugadores canadienses negaron rotundamente cualquier infracción intencionada.

El partido terminó 8-6 a favor de Canadá, pero la tensión aumentó en el hielo tras la acusación. Kennedy respondió con un lenguaje fuerte durante un intercambio en la cancha con el sueco Oskar Eriksson, lo que provocó una advertencia de los árbitros por conducta inapropiada. World Curling aclaró que los árbitros habían visto los lanzamientos posteriores, pero no sancionaron la jugada porque las infracciones deben verse en tiempo real y la repetición de video no puede utilizarse para revocar decisiones.

El partido femenino aviva la polémica

Menos de 24 horas después, se desató un drama similar en el partido femenino de todos contra todos entre Canadá y Suiza. Un árbitro determinó que la compatriota canadiense Rachel Homan había tocado dos veces su piedra, y esta fue retirada del juego, una inusual intervención a mitad del partido que sorprendió a los espectadores.

NEW: Canada's women's curling team accused of cheating, just like their men's team, after being called for the same infraction.



Just one day after Canada's men's team was called out for a "double touch," the women's team was caught doing the same thing.



Rachel Homan was heard... pic.twitter.com/RGz11PA0ur — Collin Rugg (@CollinRugg) February 15, 2026

Homan negó la acusación, alegando no haber entendido la decisión. También circularon videos que mostraban el lanzamiento cuestionado. Canadá perdió el partido 8-7.

La serie de incidentes no terminó ahí. Los árbitros también pitaron doble toque contra el británico Bobby Lammie en otro partido, lo que indica que el problema se había extendido más allá del encuentro Canadá-Suecia.

Aclaración del arbitraje y aplicación de las normas

Tras la controversia en los Juegos Olímpicos de Invierno de 2026, la Federación Mundial de Curling emitió comunicados para aclarar la aplicación de la regla del doble toque . Los árbitros recordaron a los equipos que cualquier contacto con una piedra después del lanzamiento está prohibido, incluso si no se observa en tiempo real. Se colocaron árbitros en la línea de lanzamiento para supervisar los lanzamientos, y los equipos recibieron orientación sobre la técnica correcta de lanzamiento.

Los incidentes y la difusión generalizada de vídeos han puesto en el punto de mira los estándares arbitrales del deporte. Se ha intensificado el debate sobre cómo se interpretan y aplican las reglas en las competiciones de curling de élite, lo que pone de relieve el reto de equilibrar el juicio tradicional sobre el hielo con el escrutinio moderno de las redes sociales y la cobertura televisiva.