El suegro de Brooklyn Beckham , el multimillonario Nelson Peltz, finalmente rompió su silencio sobre el actual drama familiar de los Beckham, ofreciendo una respuesta mesurada en medio de la disputa pública de su yerno con sus padres, David y Victoria Beckham.

Hablando en el evento WSJ Invest Live en West Palm Beach, Florida, a Peltz, de 83 años, se le preguntó sobre la forma en que Brooklyn ventila temas familiares en las redes sociales.

Según TMZ , aconsejó: "Mi consejo es que se mantengan alejados de la prensa". El empresario añadió un toque de humor al tenso tema, bromeando: "¿Ha salido mi familia en la prensa últimamente? No me he dado cuenta en absoluto".

A pesar de la atención de los medios, Peltz dejó claro que apoya a su hija Nicola y a Brooklyn.

"Mi hija es genial, mi yerno Brooklyn es genial y espero que tengan un matrimonio largo y feliz juntos", dijo.

También señaló que ocasionalmente intercambia consejos con la pareja: "A veces me dan consejos".

NICOLA PELTZ’S DAD BREAKS SILENCE



Nicola Petz's father Nelson has broken his silence on the ongoing feud between The Last Airbender actress and the Beckham family.



READ: https://t.co/LviFckMruq pic.twitter.com/bIAvlZr2SB — PhilSTAR L!fe (@philstarlife) February 4, 2026

Brooklyn Beckham se niega a reconciliarse

Brooklyn, de 26 años, confirmó públicamente el mes pasado que no desea reconciliarse con sus padres, acusándolos de intentar interferir en su relación con Nicola, de 30 años.

En una serie de publicaciones en redes sociales, describió a sus padres, Victoria, de 51 años, y David, de 50, como controladores y deshonestos. También compartió que su matrimonio le trajo paz y alivio de la ansiedad que había padecido toda su vida.

Los Beckham han permanecido en gran medida en silencio desde las declaraciones de Brooklyn, aunque parecieron unidos en la Semana de la Moda de Alta Costura la semana pasada, informó DailyMail .

Mientras tanto, Brooklyn expuso sus quejas, entre ellas la supuesta interferencia en los planes de la boda, la presión para firmar acuerdos legales y los intentos públicos de controlar las narrativas familiares.

Afirmó que su madre incluso secuestró su primer baile en la boda, dejándolo sintiéndose "incómodo y humillado".

Nelson Peltz, cuyo patrimonio neto de 1.600 millones de dólares supera el de los Beckham, con 680 millones, parece decidido a fomentar la discreción y la privacidad. "Mi hija y los Beckham son otra historia, y eso no es tema de hoy", declaró.