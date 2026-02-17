La mesa luce impecable. Dos platos, una hilera de cubiertos pulidos, un jarrón de rosas blancas en su sitio. En Instagram, Brooklyn Beckham y Nicola Peltz sonríen a la cámara, con dientes y mejillas bronceadas, transmitiendo el mensaje de que el amor supera todas las consecuencias, especialmente las de los padres.

Tras ese brillo, sin embargo, se esconde otra historia. Y si creemos a quienes están cerca de Nicola, está a punto de contarla con sus propias palabras, en sus propios términos y con muy poco interés en proteger la "Marca Beckham".

Nicola Peltz ataca la narrativa de la "marca Beckham"

Desde que Brooklyn Beckham se unió a la dinastía Peltz por matrimonio en 2022, ha existido la persistente sospecha de que su vida se dividió en dos bandos: los Beckham, que construyeron un imperio basado en la disciplina y la perfección en las relaciones públicas, y los Peltz, que ofrecieron dinero, refugio y una vía de escape. Nicola, de 31 años, se ha visto retratada como la artífice de esa división: la esposa controladora, la intrusa, la razón por la que el chico dorado se alejó del negocio familiar.

Ahora, según fuentes cercanas, está harta de guardar silencio. "Nicola ha conseguido una importante entrevista con una revista de lujo. Está decidida a limpiar su nombre y demostrarle al mundo que está lejos de ser la esposa controladora que está detrás del distanciamiento de Brooklyn con su familia", cuenta una fuente a Heat.

"Ella ha mantenido la boca cerrada por mucho tiempo por respeto a Brooklyn, pero que su nombre haya sido arrastrado por el barro y que su carácter haya sido cuestionado ha sido increíblemente perturbador".

Su momento no es casual. El mes pasado, Brooklyn, de 26 años, detonó su propia bomba pública en una extensa declaración de seis páginas en Instagram, acusando a sus padres de un comportamiento que, en cualquier otra familia, habría sido discutido acaloradamente durante una incómoda comida dominical, sin compartirla con sus 20,4 millones de seguidores.

Afirmó que Victoria Beckham, de 51 años, se retractó de la confección del vestido de novia de Nicola "a última hora" y se apropió de su primer baile en la boda, supuestamente humillándolo al bailar de forma inapropiada. Alegó además que los Beckham habían dicho que Nicola "no era de la familia" y le habían faltado al respeto constantemente.

Para un clan que ha dedicado tres décadas a pulir su imagen con esmero —desde contratos de despido hasta docuseries de Netflix—, estas acusaciones no son triviales. Ataca la esencia misma de la marca Beckham: la idea de una unidad compacta y con aspiraciones que ha superado escándalos, chismes y reinvenciones profesionales como una fachada inquebrantable.

Nicola Peltz, ambiciones reveladoras y una imagen familiar fracturada

Las grietas, para ser justos, han sido visibles desde hace tiempo. Los rumores de una ruptura comenzaron a circular cuando Nicola eligió un vestido de Valentino en lugar de un diseño de su futura suegra. Tanto Brooklyn como Nicola restaron importancia a las especulaciones, calificándolas de travesuras mediáticas, insistiendo en que todos "se llevan bien".

Sin embargo, las acciones hablaron más fuerte que las entrevistas desenfocadas. La pareja estuvo notoriamente ausente de las fastuosas celebraciones del 50.º cumpleaños de David Beckham el año pasado, y el intercambio de publicaciones entre ambas familias se interrumpió casi de la noche a la mañana.

Las recientes acusaciones de Brooklyn generaron opiniones encontradas. Algunos lo aplaudieron por finalmente salir de la sombra de sus padres y apoyar firmemente a su esposa.

Otros calificaron su decisión de, en el mejor de los casos, ingrata y, en el peor, calculadora, especialmente porque sigue operando bajo el nombre de Beckham en proyectos comerciales mientras declara que "no quiere reconciliarse" con su familia.

Mientras tanto, los informes de que Nicola recibe alrededor de un millón de dólares (728.815 libras esterlinas) al mes de su padre multimillonario solo han alimentado el discurso del "bebé nepo" que gira en torno a la pareja.

Para muchos, toda la saga se lee como un cuento de hadas dolorosamente moderno: riqueza generacional, egos enfrentados y un hijo que, habiendo crecido como un activo de marca, ahora insiste en que solo quiere "paz, privacidad y felicidad" para su "futura familia", vía Instagram, naturalmente.

Hasta ahora , la respuesta de Victoria y David ha sido totalmente opuesta a la excesiva divulgación de su hijo mayor. No han dicho nada públicamente. Han seguido asistiendo a desfiles de moda, ceremonias de premios y eventos de alto perfil como si nada hubiera pasado, manteniendo su disciplina arraigada. Ignorarla, parece ser la lógica, podría acabar debilitándose.

Nicola, según su entorno, no está dispuesta a dejar que se marchite. "Nicola cree que la maquinaria de relaciones públicas de Beckham ha jugado un papel fundamental en la formación de la opinión pública, y que gran parte de la prensa negativa dirigida a ella y a Brooklyn no ha sido casual", afirma otra fuente.

"Si la siguen pintando como la "bruja malvada" , no tendrá más opción que revelar algunas bombas que podrían destruir la marca Beckham para siempre".

Es una frase deliberadamente provocadora —"Destruir la marca Beckham"—, pero captura lo que está en juego. No se trata de una simple discusión entre suegros famosos. Es un desafío directo a una imagen global que, hasta ahora, ha sobrevivido a supuestos romances, escándalos en los campos de fútbol y deslices en la moda.

Del lado de Nicola se encuentra la familia Peltz, y más notablemente su padre, el multimillonario Nelson Peltz. Él ha sido inequívoco sobre sus lealtades.

"Les diré que mi hija es genial, mi yerno Brooklyn es genial y espero que tengan un matrimonio largo y feliz", ha dicho sobre el drama en curso, posicionando claramente a la pareja como inocentes agraviados y a sus críticos como ruido obstructivo.

Por su parte, Brooklyn estaría animando a Nicola a seguir adelante con la entrevista. "Brooklyn le ha dado a Nicola toda su aprobación", afirma una fuente.

Está profundamente molesto porque la culpan de todo. Apoya que exprese su opinión, sobre todo porque siente que la han arrastrado a algo que no es su culpa. Para Nicola, se trata de limpiar su nombre, proteger a Brooklyn y aclarar las cosas.

Aún está por verse cómo se verá esa "corrección" impresa. Una publicación brillante y coreografiada que simplemente los reetiquete como víctimas será fácilmente descartada por los escépticos.

Un relato sincero y detallado que realmente revelara el funcionamiento interno de Brand Beckham sería algo completamente distinto: menos bonito, tal vez, pero mucho más difícil de ignorar.

Por ahora, lo único que se sabe es que la narrativa familiar, antes intocable, de los Beckham está bajo más presión que nunca. A diferencia de una publicación de Instagram cuidadosamente subtitulada, este próximo capítulo podría resultar muy difícil de controlar.