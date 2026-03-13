Cuando se trata de los bocadillos favoritos de las celebridades, pocas cosas despiertan tanta curiosidad como un rostro famoso que revela un antojo de comida rápida. McDonald's sigue siendo una de las cadenas más comentadas en entrevistas con famosos, anécdotas de la alfombra roja y publicaciones en redes sociales. Estos pedidos personales suelen marcar tendencias más amplias de comida rápida, inspirando a los fans a probar las mismas combinaciones en su autoservicio local.

A continuación, se presentan 12 pedidos de celebridades de McDonald's que los fanáticos realmente pueden probar, con los primeros ocho nombres destacados en el resumen de Parade, además de dos estrellas conocidas adicionales cuyas preferencias han alimentado la conversación en línea.

Por qué los pedidos de famosos en McDonald's influyen en las tendencias de la comida rápida

Las confesiones gastronómicas de las celebridades tienden a resonar por algunas razones clave:

Humanizan a las figuras públicas

Crean hacks de pedidos virales

Refuerzan la nostalgia de la comida reconfortante.

Animan a los aficionados a experimentar con nuevas combinaciones

Cuando una celebridad comparte una combinación de salsa o sándwich específica, puede convertirse rápidamente en parte de tendencias de comida rápida más amplias en TikTok, Instagram y blogs de comida.

1. Kim Kardashian: Combinación dulce y salada

El pedido de Kim Kardashian combina clásicos básicos con un toque personal. Entre sus favoritos, según se dice, se encuentran:

Hamburguesa con queso

Papas fritas pequeñas

Seis McNuggets de pollo

Batido de vainilla

Tarta de manzana

Miel para mojar nuggets

La adición de miel se destaca y ha inspirado a los fanáticos a recrear la combinación dulce y salada.

2. Selena Gomez: Comodidad en un combo

Selena Gomez ha mencionado haber pedido el menú número 7, que suele incluir un BLT Ranch con pollo, papas fritas medianas y una Coca-Cola. También ha expresado su afición por las Cajitas Felices, lo que le añade un toque nostálgico a su elección.

3. Paris Hilton: Lo dulce se encuentra con lo indulgente

Según se informa, Paris Hilton combina varios de los platos favoritos del menú en una sola visita:

Sándwich de pollo crujiente

Hamburguesa

Duende

McFlurry de Oreo

Esta mezcla de platos salados y de postre refleja un gusto personal audaz y una indulgencia lúdica.

4. Jennifer Lawrence: Energía de la Cajita Feliz

Jennifer Lawrence ha compartido que disfruta de una Cajita Feliz con papas fritas y kétchup. Esta elección refuerza la sorprendente simplicidad de los bocadillos favoritos de las celebridades.

5. Adele: Confort clásico

Adele gravita hacia favoritos confiables:

McNuggets de pollo

Big Mac

Papas fritas

Esta combinación refleja tendencias más amplias de comida rápida que se centran en los elementos básicos del menú clásico en lugar de trucos personalizados.

6. Donald Trump: Una gran rotación de clásicos

Donald Trump ha hecho referencia pública a la alimentación:

Big Macs

Sándwiches de filete de pescado

Batidos de chocolate

Su asociación de larga data con estos artículos ha mantenido activa la conversación en torno a los hábitos de comida rápida de las celebridades durante años.

7. John Cena: Sencillo y sin salsas

La orden de John Cena es conocida por su sencillez:

Dos hamburguesas dobles con queso

Dos Chicken McNuggets de seis piezas

Sin salsas para mojar

Saltear las salsas agrega un detalle único que los fanáticos suelen mencionar al recrear su comida.

8. Paul Hollywood: El clásico del chef

A pesar de su experiencia culinaria, se dice que Paul Hollywood disfruta de una Big Mac con papas fritas grandes. Su pedido demuestra cómo incluso los chefs profesionales disfrutan de una comida reconfortante y reconocible.

9. Shaquille O'Neal: Grandes porciones para una gran personalidad

La supuesta orden de Shaquille O'Neal refleja su imagen más grande que la vida:

Comida Big Mac

Hamburguesa doble con queso

10 McNuggets de pollo

Coca-Cola Light

La magnitud de esta orden ha alimentado debates en torno a los apetitos de los atletas y la indulgencia de las celebridades.

10. Kylie Jenner: Enfoque en papas fritas y nuggets

Kylie Jenner ha mencionado que le encanta:

McNuggets de pollo

Papas fritas

Salsa barbecue

Su preferencia se alinea con las tendencias de comida rápida impulsadas por la Generación Z que resaltan la cultura de mojar nuggets y las combinaciones de salsas.

11. Kendall Jenner: minimalista y familiar

Según se informa, Kendall Jenner se apega a prendas básicas simples como:

Papas fritas

Pepitas

Un refresco

Su pedido reducido demuestra cómo las opciones discretas aún pueden figurar entre los bocadillos favoritos de las celebridades.

12. Khloé Kardashian: Comodidad para niños

Khloé Kardashian ha compartido que disfruta de las hamburguesas y papas fritas clásicas, y a veces se inclina por opciones aptas para niños. Sus elecciones refuerzan la accesibilidad y la cercanía de la comida rápida.

Cómo los pedidos de las celebridades moldean la cultura cotidiana de la comida rápida

Desde nuggets bañados en miel hasta combinaciones de hamburguesas gigantes, estas selecciones de famosos demuestran cómo el gusto personal puede influir en los hábitos gastronómicos habituales. Las redes sociales aceleran el proceso. Un solo vídeo de entrevista puede generar miles de pedidos similares en cuestión de días.

Estas comidas también revelan que los bocadillos favoritos de las celebridades suelen ser los mismos que millones ya disfrutan. La diferencia radica en la visibilidad. Una vez que una figura famosa menciona una combinación específica, esta se convierte en parte de las tendencias de comida rápida que conectan a los fanáticos con la comida.

Preguntas frecuentes

1. ¿Cuál es el pedido más popular de una celebridad en McDonald's?

Los nuggets bañados en miel de Kim Kardashian y el combo extragrande de Shaquille O'Neal están entre los más comentados debido a sus detalles distintivos y su atractivo viral.

2. ¿Por qué los pedidos de celebridades en McDonald's se convierten en tendencias de comida rápida?

Los fans suelen recrear las comidas compartidas en entrevistas o publicaciones en redes sociales. La visibilidad y la cercanía convierten platos sencillos del menú en combinaciones de tendencia.

3. ¿Pueden los clientes personalizar estos pedidos de celebridades?

Sí. La mayoría de las comidas listadas utilizan elementos del menú estándar de McDonald's que se pueden ajustar agregando salsas, cambiando el tamaño de las bebidas o combinando varios sándwiches.

4. ¿Estos pedidos de celebridades son parte de las comidas oficiales de McDonald's?

Algunas celebridades se han asociado con McDonald's para lanzamientos limitados, pero muchos de estos pedidos son favoritos personales en lugar de comidas promocionales oficiales.