Un "truco de viaje" viral de TikTok ha encendido un debate mundial sobre higiene después de que una influencer de bienestar revelara que lava ropa interior dentro de las cafeteras de los hoteles : una práctica que los expertos advierten que podría exponer a los huéspedes desprevenidos a la contaminación.

El video, publicado por la creadora de TikTok tarawoodcox11, muestra a la influencer colocando ropa interior dentro de la cafetera de la habitación y activando un ciclo de preparación para que el agua hirviendo circule por la prenda. Describe el método como una solución práctica para viajar con poca ropa y afirma que lo aprendió de una azafata. El video se ha difundido rápidamente en redes sociales desde mediados de febrero de 2026, generando alarma entre los viajeros y un nuevo escrutinio sobre las prácticas de higiene de los hoteles.

Un video viral genera preocupación por la higiene en el sector hotelero

En el vídeo, ampliamente compartido, la influencer muestra cómo introducir la ropa interior en el compartimento del filtro de café antes de activar la función de preparación. Les dice a los espectadores que "muchísima gente ya lo sabe", presentándolo como una solución ingeniosa para los viajeros que se quedan sin ropa limpia.

El video circuló rápidamente más allá de TikTok, generó fuertes reacciones en línea y provocó un debate sobre la etiqueta y los riesgos para la salud en los espacios de alojamiento compartido.

La reacción negativa se debe principalmente a que las cafeteras de hotel son aparatos comunes que los huéspedes reutilizan sucesivamente. A diferencia de la ropa de cama o las toallas, que se lavan con regularidad, los pequeños electrodomésticos de las habitaciones suelen limpiarse externamente en lugar de desmontarse después de cada estancia. Quienes critican el vídeo argumentan que el mal uso de estos equipos supone un riesgo de contaminación para los siguientes ocupantes, quienes asumen que las máquinas se han utilizado únicamente para bebidas.

Los operadores hospitalarios rara vez publican programas de limpieza detallados para cada electrodoméstico, pero las directrices de hospitalidad generalmente priorizan las superficies visibles y las zonas de alto contacto sobre los componentes mecánicos internos. Esta deficiencia se ha convertido en una preocupación pública central tras la difusión del video.

Lo que dice la ciencia sobre la contaminación de las cafeteras

Las investigaciones sobre equipos de bebidas sugieren que las cafeteras pueden albergar bacterias si no se limpian con regularidad. Un análisis de higiene de las cafeteras institucionales identificó contaminación por Bacillus cereus , un microorganismo capaz de producir toxinas relacionadas con enfermedades transmitidas por los alimentos, lo que motivó la recomendación de que las máquinas se sometan a desinfección y monitoreo periódicos.

Las directrices de salud pública también subrayan la vulnerabilidad de los electrodomésticos que funcionan con agua al crecimiento microbiano. Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de EE. UU. recomiendan que los equipos conectados a sistemas de agua, incluidas las máquinas de café y té, se enjuaguen, limpien y desinfecten según las instrucciones del fabricante después de que se presenten riesgos de contaminación o incidentes relacionados con la seguridad del agua.

Aunque hervir el agua reduce muchos patógenos, los expertos señalan que los ciclos de preparación no están diseñados para esterilizar telas ni eliminar residuos orgánicos. Las cafeteras carecen de detergentes, ciclos de agitación y procesos de enjuague necesarios para un lavado adecuado. La materia orgánica residual puede permanecer en los tubos, depósitos o filtros mucho tiempo después de su uso, especialmente si el personal desconoce su mal uso.

Los especialistas en seguridad alimentaria llevan mucho tiempo advirtiendo que los electrodomésticos destinados al consumo nunca deben reutilizarse para la limpieza de artículos personales. Incluso una contaminación mínima puede alterar el sabor, introducir bacterias o crear biopelículas en componentes internos de difícil acceso durante la limpieza rutinaria.

Las prácticas de limpieza hotelera bajo un nuevo escrutinio

El incidente viral ha llamado la atención sobre la realidad de la rotación de habitaciones de hotel. Los protocolos de limpieza del sector varían considerablemente según la categoría del hotel, la dotación de personal y el tiempo asignado entre huéspedes. Si bien la ropa de cama y los baños reciben una atención intensiva, los electrodomésticos pequeños suelen recibir un mantenimiento limitado, a menos que estén visiblemente sucios o lo notifiquen los huéspedes.

🚨 TRAVEL INFLUENCER SPARKS OUTRAGE AFTER REVEALING WHAT SHE DOES WITH HOTEL COFFEE MAKERS



A health influencer’s video is going viral after she admitted that when she runs out of underwear, she puts them inside the hotel coffee machine, hits brew, and lets boiling water run… pic.twitter.com/vQEghRY27q — HustleBitch (@HustleBitch_) February 19, 2026

Los profesionales de la hostelería reconocen que desmontar las máquinas de café entre cada estancia aumentaría significativamente los costes de mano de obra y el tiempo de preparación de las habitaciones. Por ello, muchos establecimientos recurren a una limpieza profunda periódica en lugar de una desinfección por cada huésped. Esta práctica propicia el mal uso de los electrodomésticos por parte de los ocupantes, que los utilizan como herramientas multiusos.

Las reacciones en línea indican que muchos viajeros ya eran cautelosos con las cafeteras de hotel, y algunos programaban varios ciclos de solo agua antes de preparar el café. El video de la influencer ha intensificado estas inquietudes, lo que ha generado demandas de políticas hoteleras más claras y de educación para los huéspedes sobre el uso adecuado de los servicios de las habitaciones.

Los videos presentados como "trucos prácticos" suelen priorizar la novedad sobre la seguridad, pero su influencia puede extenderse mucho más allá del público del entretenimiento. En este caso, millones de espectadores se enfrentaron a la posibilidad de que un café matutino común pudiera contaminarse por el mal uso de un ocupante anterior.

A medida que el vídeo sigue circulando en Internet, los viajeros están reevaluando hábitos que antes daban por sentados, y la humilde cafetera de hotel tal vez nunca vuelva a parecer tan inofensiva.