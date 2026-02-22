Un lado reservado del querido gurú del fitness Richard Simmons ha surgido luego de la subasta de su inusual colección de muñecas que alcanzó más de 170 mil dólares.

Según la revista Globe, la colección vendida por la casa de subastas Theriault el 6 de diciembre incluía más de 300 muñecas descritas como "elfos puntiagudos y espeluznantes de orejas largas, bebés trolls y figuras similares a hobbits", todas ellas pertenecientes al patrimonio de Simmons en Hollywood Hills. Simmons, quien falleció en 2024 a los 76 años, había estado prácticamente ausente de la vida pública desde 2014.

Un portavoz de Theriault's afirmó que las muñecas se encontraban entre las posesiones más preciadas de Simmons. "Las piezas que más significaban para él, no solo por su arte, sino también por sus recuerdos personales, eran siempre las que conservaba. Según su familia, su deseo era que estas obras de arte se compartieran con otros", declaró el portavoz a través de RadarOnline.

El hermano de Simmons, Leonard "Lenny" Simmons, de 77 años, y su cuidadora Teresa Reveles Muro, de 74, están enfrascados en una batalla legal por el patrimonio de Simmons, valorado en 20 millones de dólares, que incluye su casa de 6,9 millones de dólares y las joyas desaparecidas. A pesar de la tensión por el patrimonio, la subasta de 326 muñecas se llevó a cabo sin controversias.

Se dice que el difunto instructor de fitness adoraba las muñecas y apoyaba al Instituto Nacional de Artistas de Muñecas de Estados Unidos, un grupo especializado en el arte de las muñecas. También mantuvo correspondencia y forjó amistad con fabricantes de muñecas.

Un artículo reciente de la revista Dolls describió la importancia de la colección. "La muñeca era el símbolo perfecto para Simmons, quien a menudo se autodenominaba, con humor, un bufón de la corte", afirmaba el artículo. "Apropiadamente, en su casa, Simmons exhibía cada muñeca por separado, como en un museo, permitiendo que sus cualidades especiales resaltaran y rindiendo homenaje a la visión del artista".

Entre las piezas más destacadas de la subasta se encontraba la muñeca caricatura de bailarina burlesca con plumas de Van Craig, que se vendió por 5,250 dólares. Otra pieza destacada, la muñeca de fantasía Princesa Leonor de Shelley Thornton, se vendió por 2,700 dólares.

Theriault destacó la dedicación de Simmons al arte de las muñecas. "Simmons fue un gran portavoz de la muñeca artística, así como de la salud y el bienestar", afirmó la casa de subastas.

La subasta ofreció a coleccionistas y fanáticos una mirada poco común a las pasiones privadas de Simmons, resaltando un aspecto caprichoso y a menudo pasado por alto de la vida del ícono del fitness.