El talento australiano sigue dominando las pantallas, las alfombras rojas y las redes sociales estadounidenses en 2026. Actores, músicos e influencers australianos se encuentran entre las figuras más reconocidas y seguidas del panorama del entretenimiento estadounidense. Desde protagonistas de éxitos de taquilla hasta aspirantes a premios y una presencia masiva en línea, los australianos han consolidado su influencia en Hollywood y más allá.

A partir de los números de seguidores de Instagram, las nominaciones a los Globos de Oro, los premios AACTA, las tendencias de búsqueda de Google y la cobertura de los medios, aquí están las 10 celebridades australianas más populares que cautivan al público estadounidense este año:

1. **Chris Hemsworth**

La estrella del Universo Cinematográfico de Marvel encabeza las listas con sus 58,3 millones de seguidores en Instagram y su atractivo como Thor. Su marca de fitness, Centr, y su imagen de hombre de familia lo hacen cercano, mientras que sus proyectos recientes mantienen su atractivo en taquilla en Estados Unidos.

2. **Margot Robbie**

La ex actriz de Barbie y el Lobo de Wall Street sigue siendo una figura influyente en Hollywood, encabezando con frecuencia las listas de las celebridades más buscadas en Google y las más sexys. Su productora, LuckyChap Entertainment, y su constante popularidad la consolidan como una de las exportaciones australianas más rentables en Estados Unidos.

3. **Nicole Kidman**

Con múltiples nominaciones al Globo de Oro y al Óscar a lo largo de los años, el trabajo de Kidman en series de televisión de prestigio como Big Little Lies y películas recientes la mantiene en el primer plano. Su elegancia y longevidad la convierten en una figura infalible en las alfombras rojas estadounidenses y en las conversaciones sobre premios.

4. **Hugh Jackman**

El carisma del ícono de Wolverine abarca reestrenos en Broadway y películas como El Gran Showman. Su base global de fans y sus frecuentes apariciones en Estados Unidos le aseguran un alto puesto en las encuestas de popularidad y el interés de búsqueda entre los estadounidenses.

5. **Troye Sivan**

El cantautor y actor cuenta con 15,6 millones de seguidores en Instagram y un gran atractivo en el mundo de la música y la moda. Sus roles como director creativo y su estatus de icono queer conectan con el público estadounidense más joven.

6. **Jacob Elordi**

El éxito de Euphoria y Saltburn recibió dos nominaciones al Globo de Oro en 2026, tanto por papeles secundarios como principales. Su ascenso desde la televisión australiana hasta convertirse en un galán de Hollywood lo ha convertido en un gran favorito entre los espectadores de la Generación Z.

7. **Rose Byrne**

Nominada a Mejor Actriz de Comedia o Musical en los Globos de Oro de 2026 por If I Had Legs I'd Kick You, el ritmo cómico de Byrne en películas como Bridesmaids y papeles en televisión la mantienen como una figura querida en los círculos de la comedia estadounidense.

8. **Rebel Wilson**

La vibrante personalidad de la estrella de Pitch Perfect y sus diversos proyectos, que incluyen dirección y producción, mantienen su visibilidad. Su presencia en redes sociales y su defensa de la positividad corporal contribuyen a su sólida popularidad en Estados Unidos.

9. **Sarah Snook**

La exalumna de Succession recibió el Premio Trailblazer de la AACTA en 2026 y sigue siendo una de las favoritas de la crítica por sus sutiles interpretaciones. Su trabajo en miniseries y películas recibe constantemente elogios y atención en Estados Unidos.

10. **Liam Hemsworth**

El hermano de Chris se mantiene relevante gracias a relaciones de alto perfil, trabajos como modelo y actor. Su presencia en eventos como el Abierto de Australia 2026 y sus proyectos en Hollywood lo mantienen en el ojo público.

Estas celebridades reflejan el enorme impacto de Australia en la cultura pop estadounidense. Los actores dominan gracias al alcance global de Hollywood, mientras que los músicos e influencers aprovechan las redes sociales para conseguir una gran cantidad de seguidores. Eventos recientes como los Globos de Oro de 2026 (con múltiples nominados australianos) y los Premios AACTA destacaron su continuo éxito.

Estrellas emergentes como Yerin Ha, Lila McGuire y otras anuncian aún más talento australiano en el horizonte. Mientras el público estadounidense acoge voces diversas, la combinación de encanto, talento y ética de trabajo de los australianos garantiza la perdurabilidad de su popularidad.