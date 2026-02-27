El cantautor británico y actor Harry Styles no se deja intimidar por los rumores sobre su cabello. El cantante de 32 años bromeó sobre su famosa melena durante el episodio del miércoles 25 de febrero del programa de YouTube "Royal Court" de Brittany Broski, demostrando que no se toma internet demasiado en serio.

Broski, de 28 años, mencionó una entrevista anterior en la que Styles había dado respuestas contradictorias sobre su primera canción favorita.

"¿Hay algo más sobre lo que mientes?", preguntó. Styles sonrió y admitió: "Sí", antes de murmurar: "Oh, joder".

Cuando Broski le preguntó si sus dientes eran postizos, Styles rápidamente dijo que no y luego bromeó: "Esta línea del cabello, sin embargo", riendo en voz baja mientras el público reía, informó People.

Los fans no tardaron en compartir sus reacciones en línea. "Que se ría de sus propias teorías conspirativas es precisamente la razón por la que es imposible no caerle bien", escribió uno, mientras que otro añadió: "¿ACABA DE HACER UN CHISTE SOBRE EL TRASPLANTE DE CABELLO?". Un tercer fan comentó sobre su forma de hablar juguetona: "El casi silencioso 'es broma' después de decir que ME SACÓ... es culpable".

Los rumores sobre la posibilidad de que Styles se sometió a un trasplante de cabello han circulado desde 2022.

En ese momento, le dijo a la revista Rolling Stone que ni siquiera había oído hablar de la especulación hasta que su colaborador Kid Harpoon la mencionó.

"¿Qué pasa con la calvicie? ... Se salta una generación o algo así, ¿no? Si tu abuelo es calvo, ¿tú también lo serás? Bueno, mi abuelo no era calvo, así que crucemos los dedos", bromeó.

Harry Styles Cheekily References the Truth About His Hairline Following Years of Hair Transplant and Wig Speculation https://t.co/77YOFP5sx4 — PeopleStyle (@peoplestyle) February 25, 2026

Harry Styles habla sobre tomarse un tiempo libre

Styles también se burló de sus elecciones de moda de sus días en One Direction, recordando los jeans ajustados y ultra ajustados que usaba.

"Usaba vaqueros muy, muy ajustados. Sé que era la época, pero me apretaban más que las piernas", dijo. "Era como usar una talla, o tres tallas, más grande".

Según la revista US Magazine, más allá de las bromas, Styles habló sobre tomarse un tiempo para sí mismo después de dos años de gira durante "Love on Tour".

"Al final de la gira, la idea de tomarme un descanso me parecía una locura", declaró a The Sunday Times. "Terminamos la gira en julio y cumplía 30 años en febrero. Era hora de parar un rato y prestar atención a otros aspectos de mi vida".

El cantante también compartió su amor por Italia, lo que le enseñó a reducir la velocidad y disfrutar la vida.

"Cuando estuve en Roma, la ciudad me enseñó a reducir la velocidad... sentarme en un café y tomarme un café. No recordaba la última vez que lo había hecho", dijo.

Los fans pronto verán más de la personalidad de Styles (y su cabello) en exhibición con su próximo álbum, Kiss All the Time. Disco, Occasionally, que se lanzará el 6 de marzo.

Luego iniciará su gira "Together, Together" en mayo, realizando 50 espectáculos en ciudades como Ámsterdam, Londres, São Paulo, Ciudad de México, Nueva York, Melbourne y Sídney.