La actriz y cantante Hilary Duff habló sobre cómo manejó su divorcio del ex jugador de la NHL Mike Comrie y dijo que su principal objetivo era proteger a su hijo pequeño, Luca.

Hablando en el episodio del 25 de febrero de Call Her Daddy, Duff, de 38 años, compartió cómo supo que su matrimonio había terminado y por qué decidió seguir adelante mientras Luca aún era muy joven.

"Llegó un punto en el que ya no podía ser", dijo Duff. "Ya no estamos juntos, así que obviamente ya era tan malo que simplemente no funcionaba".

Duff y Comrie se casaron en 2010 y recibieron a Luca en 2012. Se separaron en 2014 y finalizaron su divorcio dos años después.

En ese momento, su hijo aún no tenía dos años. Duff admitió que decidir terminar el matrimonio fue doloroso, especialmente por su propia experiencia de la infancia.

"Mis padres pasaron por un divorcio muy malo", dijo, explicando que quería un camino diferente para su familia, según informó la revista US Magazine.

Se esforzó por mantener la paz. En lugar de intercambios rápidos de custodia, Duff dijo que pasarían tiempo juntos como familia.

"Cada vez que intercambiábamos, no era solo para dejar y recoger a los niños. Íbamos al parque a pasar el rato o a comer", explicó. "Para mí era muy importante que Luca se sintiera cómodo".

Hilary Duff dice que el divorcio es un "momento aterrador"

Según People, Duff dijo que la parte emocional fue difícil. "Fue un momento realmente aterrador, simplemente no quería arruinar a mi hijo", compartió.

"Dejaste todas tus cosas a un lado y yo tuve que ocuparme de todo eso después para asegurarme de que él estuviera bien".

Agregó que creía que terminar el matrimonio antes sería más fácil para Luca que esperar hasta que fuera mayor y más consciente.

"Si Luca no puede recordar esto y tener dos vidas en las que pueda ser feliz y sentirse seguro, creo que estamos ganando", dijo.

Duff también alentó a otras personas que están pasando por un divorcio a buscar ayuda y defenderse.

"Tienes que luchar por ti mismo, y no importa que tengas hijos. Tus hijos estarán bien. Solo tienes que demostrarles que tú también importas", dijo.

Tras separarse de Comrie, Duff reencontró su amor con el músico Matthew Koma. La pareja se casó en 2019 y tiene tres hijas.