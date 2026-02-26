El patrimonio neto de Savannah Guthrie ha pasado de ser una curiosidad de celebridades a un ángulo de noticias en vivo en los Estados Unidos después de que la copresentadora de Today ofreciera una recompensa de $ 1 millón en Nueva York el miércoles 24 de febrero por información que pudiera conducir al regreso seguro de su madre desaparecida, Nancy Guthrie.

La recompensa ha avivado la atención sobre las finanzas de Guthrie, aun cuando las estimaciones en línea sobre su riqueza se han difundido ampliamente, aunque ella no ha confirmado públicamente una cifra.

Tres puntos son claros: la familia de Guthrie pide públicamente ayuda para encontrar a Nancy. Una recompensa de un millón de dólares forma parte de esa petición. Además, circulan estimaciones de la fortuna de Guthrie, aunque no están certificadas formalmente por la propia Guthrie.

El patrimonio neto de Savannah Guthrie y las cifras que lo respaldan

Celebrity Net Worth, un sitio web que rastrea las fortunas de los famosos utilizando información pública e informes del sector, estima el patrimonio neto de Guthrie en unos 40 millones de dólares, una cifra que se ha repetido en la cobertura del mundo del espectáculo. Guthrie no ha certificado públicamente esa cifra.

Guthrie nunca ha revelado su salario en Today , aunque varios informes estiman que gana alrededor de 8 millones de dólares por año solo con el programa.

Se informa que Guthrie tiene un condominio multimillonario en Tribeca, comprado en 2012, y una segunda propiedad adquirida en 2017. Ella y su esposo, Michael Feldman, también habrían pagado 11,35 millones de dólares por una casa adosada de 4.500 pies cuadrados en Brooklyn Heights.

El patrimonio neto de Savannah Guthrie se construyó a base de esfuerzo

La historia de Guthrie se forjó a lo largo de trabajos menores y años más difíciles. Nació el 27 de diciembre de 1971 en Australia y posteriormente obtuvo un Doctorado en Derecho por el Centro de Derecho de la Universidad de Georgetown tras graduarse en la Universidad de Arizona con una Licenciatura en Periodismo.

Ha dicho que fue solo en la universidad que el periodismo cobró fuerza. En un segmento de Today en enero de 2022, habló sobre el momento en que se fue de casa a los 21 años tras recibir una oferta de trabajo en KTMV, la afiliada de la NBC, en Butte, Montana, y el coste emocional que supuso irse. El recuerdo está anclado en lo que dijo su madre, y ahora se lee como una frase que ha cobrado nueva vida.

"Cuando me mudé a Butte, Montana, fue el fin, y me costó mucho dejarla. Y fue entonces cuando me dijo: "Si no puedes dejarme, es que no hice bien mi trabajo, Savannah"", dijo Guthrie. "Simplemente me dio permiso para irme, ¿sabes? Podría haberme retenido. No habría costado mucho. Si me hubiera dicho: "Bueno, Savannah, quizás podrías encontrar algo más cerca de casa...".

Tras trabajar localmente en las filiales de ABC y NBC, Guthrie se convirtió en corresponsal nacional de juicios para CourtTV de 2004 a 2006, un puesto que premiaba la fluidez jurídica y la tolerancia a los detalles más crudos. Para 2007, trabajaba para NBC News como analista legal y corresponsal, y posteriormente se desempeñó como corresponsal legal de NBC News y corresponsal de NBC en la Casa Blanca, antes de asumir su puesto de tiempo completo en Today .

Fuera del ámbito radiofónico, Guthrie ha publicado Mostly What God Does: Reflections on Seeking and Finding His Love Everywhere y dos libros para niños, Princesses Wear Pants y Princesses Save the World .

Guthrie ha puesto su carrera en pausa mientras su madre sigue desaparecida y ha ofrecido una recompensa de un millón de dólares por información. Por ahora, la recompensa sigue siendo el detalle más concreto de una historia que aún carece del único resultado que su familia pide: el regreso sano y salvo de Nancy.