La plataforma de streaming Netflix estaría preparando un nuevo capítulo de su aclamado drama real The Crown para centrarse en la dramática caída del ex príncipe Andrés Mountbatten-Windsor después de su reciente arresto en relación con el prolongado escándalo de Jeffrey Epstein.

Según Page Six, la plataforma de streaming está considerando un especial limitado o una renovación que exploraría la serie de trastornos legales y personales que han envuelto a la ex miembro de la realeza.

Esto incluye sus vínculos con Epstein, la pérdida de sus títulos y la investigación policial por presunta mala conducta. Se dice que estudios de Hollywood, además de Netflix, también están desarrollando proyectos sobre el escándalo. Esto significa que los espectadores no solo verán al expríncipe en Netflix, sino también en otras plataformas de entretenimiento.

The Crown: Temporada especial para la caída de Andrew

El renovado interés creativo surge de los acontecimientos de febrero de 2026, cuando la policía metropolitana del Reino Unido arrestó a Andrew bajo sospecha de mala conducta en un cargo público relacionado con sus tratos con el círculo de Epstein.

Andrés, otrora miembro destacado de la familia real británica y que ya se había retirado de sus funciones públicas hacía años, fue liberado bajo investigación, pero sigue siendo una figura de escrutinio mundial.

La serie original The Crown, que cubrió décadas de la historia de la monarquía británica, terminó en 2023 después de seis temporadas.

Pero fuentes familiarizadas con los planes de Netflix dijeron a los medios de entretenimiento que se están llevando a cabo conversaciones para crear un resurgimiento único o limitado bajo el estandarte de Crown para dramatizar la reciente caída de Andrew.

Estas conversaciones reflejan no solo la mediática actualidad del escándalo, sino también el interés de Hollywood por narrativas reales con consecuencias reales. Una fuente cercana afirmó que los guionistas se han puesto en contacto con los estudios deseosos de avanzar con versiones de la historia, lo que subraya cómo la situación de Andrés ha trascendido la prensa sensacionalista y se ha convertido en un drama popular.

La historia final que The Crown retrató antes de que concluyera la serie fueron los últimos años del reinado de la reina Isabel II y los eventos clave de la familia real a principios del siglo XXI.

La sexta temporada, estrenada en dos partes a finales de 2023, prolongó la trama hasta 2005, deteniéndose justo después de que el príncipe Carlos se casara con Camilla Parker Bowles en abril de ese año. Esta boda sirve como punto final narrativo natural, marcando una nueva era para la monarquía, a pesar de que la muerte real de la reina Isabel se produjo mucho después.

En los últimos episodios, la serie exploró las consecuencias emocionales e institucionales de la muerte de la princesa Diana en 1997. Esto incluyó cómo la reina y la familia real afrontaron la situación en los años posteriores. También abordó otras presiones personales y públicas que enfrentaba la monarquía, como el controvertido pasado del príncipe Harry y la sucesión en el palacio.

Aunque la serie nunca dramatizó la muerte real de la Reina en 2022, sus capítulos finales insinúan la mortalidad y la transición mientras concluyen décadas de historia real británica.

Un escándalo que merece una nueva temporada

El enredo de Andrew con Jeffrey Epstein se remonta a décadas atrás y alimentó la controversia y la reacción pública mucho antes de su arresto.

En 2019, concedió una entrevista televisiva, ampliamente criticada, en la que abordó su amistad con Epstein y negó las acusaciones de conducta sexual inapropiada formuladas por Virginia Giuffre cuando era menor de edad. Estas acusaciones se resolvieron mediante una demanda civil en 2022 sin que Andrew admitiera ninguna responsabilidad.

Desarrollos posteriores revelaron correos electrónicos que sugerían que, durante su etapa como enviado comercial del Reino Unido, Andrew podría haber enviado documentos confidenciales a Epstein, un asunto que ahora está en el centro de la investigación policial del Reino Unido.

El rey Carlos III, hermano mayor de Andrés, ha subrayado que "la ley debe seguir su curso".

Por qué esta historia atrae a los espectadores

The Crown se convirtió en uno de los dramas más exitosos de Netflix, mostrando tanto importantes eventos reales como luchas familiares privadas. Su enfoque en las presiones de la monarquía y la vida bajo el escrutinio público atrajo a audiencias de todo el mundo.

Una serie especial sobre el escándalo del príncipe Andrés, uno de los más impactantes en la historia real reciente, daría mucho material a los productores.

Sin embargo, algunos críticos se preocupan por el momento oportuno y la sensibilidad.

Convertir asuntos legales pendientes o sin resolver en entretenimiento puede ser complicado, sobre todo porque la gente aún se está formando una opinión y Andrés se presume legalmente inocente. Otros señalan que la historia ya refleja temas que la serie ya ha explorado, como la lealtad, la reputación y la responsabilidad dentro de la familia real.

Mientras tanto, se informa que otros estudios como Disney y Amazon MGM también están considerando proyectos. Una fuente de la industria afirmó que las conversaciones con Netflix y sus rivales están "100% activas".

La carrera ya está en marcha en Hollywood, con Netflix, Disney y Amazon MGM compitiendo para ser los primeros en llevar al público un drama sobre el escándalo del ex príncipe Andrés.