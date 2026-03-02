Desde la primera temporada, Monarch: Legacy of Monsters de Apple TV ha sido más que una serie más en el universo de los grandes monstruos como Godzilla y King Kong. Para Kurt Russell y su hijo Wyatt, es una historia sobre el tiempo, el legado y lo que significa dentro de su historia familiar compartir un mismo personaje y vivir en tres generaciones la misma fascinación y admiración, algo que pocos actores, y mucho menos familias, experimentan.

Ambientada en un mundo donde Kong y Godzilla comparten un espacio, pero no para pelear, sino para proteger a la humanidad, la serie sigue a la organización secreta Monarch mientras investiga la existencia y el impacto global de gigantescos Titanes prehistóricos. En la segunda temporada, estrenada la semana pasada, los retos, los triángulos amorosos, las peleas y los efectos especiales llegan a un nivel que rara vez se ha visto en televisión. También las experiencias que vivieron los Russell, y es que en el centro de esta mitología, los actores comparten una vez más el personaje Lee Shaw, un exoficial del ejército cuya vida abarca los orígenes de Monarch en la década de 1950 y sus consecuencias actuales.

Kurt Russell interpreta a Shaw en la historia actual, mientras que Wyatt Russell interpreta al personaje en su juventud. Esta decisión creativa conecta el pasado y el presente de la serie, pero también refleja algo profundamente personal para los Russell, como me explicaron en una entrevista conjunta.

"Para nosotros, es diferente", dijo Wyatt. "Tuve esa experiencia con él. Y él la tuvo con su padre en cierto modo. Pero yo la tuve un poco más con él porque estaba haciendo películas de gran presupuesto parecidas a esta".

Kurt Russell creció literalmente dentro de Hollywood, marcado por la figura de su padre, Bing Russell, un actor prolífico de televisión en las décadas de 1950 y 1960. Bing apareció en series emblemáticas como Bonanza y Gunsmoke, y fue quien abrió la puerta para que su hijo entrara muy joven a la industria, primero como actor infantil de Disney y luego como una de las estrellas más sólidas de su generación.

Wyatt, su hijo con Goldie Hawn, quien tiene dos hijos, ambos varones, fruto de su matrimonio con la diseñadora Meredith Hagner. La familia no ha publicado fotos de los niños en el set; de hecho, Wyatt se ha declarado "alérgico" a Instagram, pero las tradiciones siguen vivas.

La carrera de Kurt Russell ha estado marcada por producciones a gran escala, desde Escape from New York y Tombstone hasta Miracle y Guardianes de la Galaxia Vol. 2 de Marvel. Esta historia le da a su trabajo en Monarch una sensación de continuidad, situando la serie dentro de una línea narrativa centrada en el espectáculo que ahora se entrelaza directamente con su vida familiar.

También lo transporta a su infancia. Recordó vívidamente su primer encuentro con Godzilla de niño. "Algo de ese monstruo me impactó profundamente", dijo, y añadió que la idea de trabajar con el personaje décadas después hizo que unirse a Monarch fuera especialmente significativo.

La relación de Wyatt Russell con los íconos del Monsterverse era más ambiental durante su infancia. "Simplemente sabías quiénes eran King Kong y Godzilla", dijo. "Ibas a la juguetería. Siempre estaban ahí". No los asociaba con una experiencia cinematográfica infantil específica, sino con una presencia cultural constante e inevitable.

Ahora, tanto los monstruos como los titanes contra los que luchan son parte de la tradición de la familia Russell.

Russell padre habló sobre ver a sus hijos visitar el set y notar la silenciosa continuidad tras bambalinas. Mencionó a su colaborador de toda la vida, Dennis Liddiard, quien ha trabajado con él en más de 28 proyectos y fue responsable del maquillaje antiedad en Guardianes de la Galaxia Vol. 2 .

"Dennis me cargaba cuando tenía dos años", añadió Wyatt. "Ahora tengo fotos de Dennis cargando a mis hijos cuando tenían dos y tres años".

Para él, esa experiencia supera a revivir los episodios terminados. "Es más la experiencia", dijo. "Es un recordatorio de esos momentos que pasas con tus hijos".

Wyatt Russell, por su parte, reflexionó sobre cómo se percibirá a Monarch dentro de unos años. "De vez en cuando fantaseo con que, mucho después de mi partida, mis nietos verán algo que hice y dirán: "Un momento, ¿qué?", dijo.

Hacer la serie junto a su padre, añadió, haría que esa revelación fuera aún más impactante para las generaciones futuras.

La segunda temporada de Monarch: Legacy of Monsters se basa directamente en estas ideas de legado y consecuencias. Apple TV+ ha confirmado que los nuevos episodios amplían el alcance de Monarch, introducen nuevas amenazas relacionadas con la actividad de los Titanes y exploran a fondo el pasado de Lee Shaw en su interacción con el presente. La escala es mayor, pero la narrativa se mantiene basada en las relaciones humanas.

El elenco que regresa para la segunda temporada incluye a Anna Sawai, Kiersey Clemons, Ren Watabe, Mari Yamamoto, Anders Holm y Joe Tippett, todos los cuales ayudan a anclar la mitología global de la serie en apuestas personales y continuidad emocional.

Cuando comenté que la segunda temporada se siente más grande que la primera, Kurt Russell asintió sin dudarlo. "Lo es", dijo, antes de añadir que ver los episodios con su familia le dio a la temporada un peso diferente.

En una franquicia definida por la destrucción masiva y el espectáculo cinematográfico, Monarch: Legacy of Monsters encuentra su impacto más duradero en algo más discreto. Para Kurt y Wyatt Russell, compartir a Lee Shaw a lo largo de las décadas se ha convertido en un capítulo esencial en su historia familiar, uno que refleja la verdad central de la serie: el pasado nunca desaparece del todo, simplemente espera ser redescubierto.