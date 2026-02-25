MIAMI - Karla Souza estaba en plena filmación de su nueva serie de Prime Video 56 Días cuando su familia recibió una noticia devastadora. Su hermano, Adrián Olivares, el único miembro mexicano del icónico grupo de pop latino Menudo, había fallecido.

"Estar aquí en Miami me hace pensar mucho en él", me dijo Souza en exclusiva para promocionar la serie, ya disponible en Prime Video. "De hecho, estaba filmando 56 Días cuando falleció, y la producción me permitió irme y volver. Les estoy increíblemente agradecido por ello".

Souza protagoniza 56 Days de Prime Video, un thriller psicológico basado en la novela de Catherine Ryan Howard, donde interpreta a Lee Riardon, una mujer cuya imagen pública controlada oculta una vida privada cada vez más caótica. Brilla aún más que en How to Get Away with Murder, El Presidente, Technoboys y muchas más.

La actriz mexicana atribuye su carrera a su hermano.

"Adrián es la razón por la que sentí, o creí, que tenía algo que ver con este mundo artístico", dijo. "Él sentía un gran amor por la música y por lo que yo hacía", explicó.

Olivares se unió a Menudo a principios de los 90, convirtiéndose en un orgullo para la afición mexicana en una época en la que el grupo ya era un fenómeno internacional. Si bien Menudo era conocido por su formación rotativa, la participación de Olivares sigue siendo significativa en la historia de la banda.

Para Souza, su importancia era profundamente personal. "Amaba todo lo relacionado con mi carrera", dijo. "Era como un animador. Y tener eso en mi familia fue tan hermoso, porque era un creativo que comprendía, y alguien a quien respetaba y admiraba profundamente".

Reveló que los hermanos tenían planes de colaborar creativamente. "Íbamos a colaborar juntos", dijo Souza. "Cada vez que hablábamos, decíamos: '¿Qué vamos a hacer? ¿Qué canción vamos a componer?'. Y luego nada".

A Olivares le sobreviven sus hijas, a quienes Souza se dirigió directamente durante la entrevista, enfatizando tanto su resiliencia como el largo camino por delante.

"Sus hijas, las niñas, son muy resilientes", dijo. "Pero, por supuesto, esto es algo increíblemente difícil. Es un proceso".

Souza situó su experiencia en el contexto más amplio de la pérdida de su propia familia. "Mi padre murió hace 13 años y todavía lo estoy procesando", dijo. "Así que imagínense cómo es esto para ellos, para sus preciosas hijas".

Añadió que la familia está centrada en apoyarse mutuamente para seguir adelante. "Como familia, eso es lo que tenemos que hacer: abrazarnos, apoyarnos con amor y aprender a vivir estos momentos que llegan sin previo aviso", dijo Souza.

Si bien 56 Días marca un gran paso en la carrera de Souza como protagonista de un thriller en inglés, su tiempo en Miami también le ha recordado la presencia de su hermano en su vida. "Lo extraño muchísimo", dijo. "Y estar aquí en Miami me hace pensar aún más en él, porque este era su hogar".

La serie, también protagonizada por Dove Cameron, Avan Jogia y Dorian Missick, ya está disponible en Prime Video.