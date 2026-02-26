Karla Souza no cree en la idea de que los latinos de repente estén prosperando en Hollywood.

"Dicen que estamos de moda", me dijo durante su visita a Miami para promocionar su serie. "Pero no es cierto".

Mientras la música latina sigue dominando las listas de éxitos mundiales, las giras por estadios y los principales eventos culturales, Souza argumenta que el cine y la televisión siguen obstinadamente rezagados. Las cifras, dice, cuentan la verdadera historia.

"Solo el 1% de las películas de estudio tienen latinos", dijo Souza. "Y representamos mucho más que eso en la cultura estadounidense".

El contraste la frustra, sobre todo al compararla con la industria musical, donde los artistas latinos han transformado la corriente dominante sin tener que diluir su identidad. Desde giras mundiales hasta espectáculos de medio tiempo, la música en español ahora impulsa la cultura en lugar de pedir permiso para existir en ella.

"La música lo resolvió todo", dijo Souza. "La actuación, no".

Esa desconexión es parte de lo que hace tan significativa a "En 56 Días" , su nuevo thriller psicológico para Prime Video. Souza protagoniza la serie en inglés, interpretando a un personaje estadounidense cuya etnia nunca se explica ni se convierte en una trama. La serie está basada en la novela de Catherine Ryan Howard y se centra en la obsesión, el secretismo y la peligrosa brecha entre la imagen pública y el comportamiento privado.

Para Souza, ese casting por sí solo va en contra de las suposiciones predeterminadas de Hollywood.

"Creo que existe la idea de que, como la música latina está en todas partes, la actuación debe ser igual", dijo. "Pero no es más fácil. Hay más oportunidades, sí, pero eso no significa que el sistema haya cambiado".

La propia carrera de Souza refleja esa doble realidad. Aunque muchos espectadores la asocian con el cine y la televisión mexicanos, vivió años en Estados Unidos antes de alcanzar la mayoría de edad, algo que suele sorprender.

"Hay gente que cree que viví toda mi vida en México, y eso no es cierto", dijo. "Viví cinco o seis años en Estados Unidos antes de los 18, y siete años en México. Siempre he estado dividida entre estas dos culturas".

Ese trasfondo bicultural moldeó tanto su acento como su alcance profesional, permitiéndole moverse entre industrias e idiomas con una facilidad inusual. También le brindó una comprensión temprana de las diferencias en el trato a los latinos según el medio.

La relación de Souza con la música también es profundamente personal. Su hermano, Adrián Olivares, fue el único miembro mexicano de Menudo, uno de los grupos de pop latino más influyentes de todos los tiempos. Observar su carrera de cerca le mostró cómo la música podía abrazar la identidad latina sin complejos.

"Él amaba muchísimo la música", dijo. "Y le encantaba lo que yo hacía. Entendía este mundo creativamente".

Esa exposición, dice, la ayudó a entender la diferencia entre las industrias que se expanden para incluir a los latinos y aquellas que todavía los limitan.

En 56 Días, Souza interpreta a un personaje que parece sensato y controlado, pero cuya vida privada se desmorona silenciosamente. El papel le atrajo precisamente por esa contradicción.

"Debería ser alguien íntegra", dijo Souza. "Pero el lío en el que se encuentra podría literalmente acabar con su vida. Es muy autodestructiva".

La actuación le permitió a Souza explorar temas que trascienden el género del thriller, como la tensión entre las fachadas públicas y las realidades privadas. También le brindó la oportunidad de plasmar sutilmente su cultura en la pantalla, incluso cuando no estaba escrita en el guion.

En uno de los primeros episodios, los espectadores vislumbran elementos básicos latinos en el baño de su personaje. "Me preguntaron qué accesorios quería", dijo Souza. "Y les dije: 'Denme mis mini Vicks. Denme Vivaporú'".

Es un momento fugaz, pero intencional. "Es como un huevo de Pascua", añadió.

Para Souza, esos detalles importan. Reflejan un impulso más amplio para normalizar la presencia latina en lugar de exotizarla. No quiere que los actores latinos sean tratados como tendencias o excepciones, sino como partes integrales del tejido cultural.

"Creo que lo que está pasando en la música es lo que esperamos que pase en la actuación", dijo. "Pero aún no hemos llegado a ese punto".

Con 56 Días, Souza no afirma que Hollywood se haya puesto al día. Simplemente ocupa un lugar, protagoniza una serie importante e insiste en que la industria haga los cálculos correctamente.