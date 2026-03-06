En una época donde las películas animadas suelen presentar a los humanos como villanos y a los animales como víctimas inocentes, la próxima película de Pixar, Hoppers, le da un giro inesperado y muy bienvenido. La nueva aventura animada imagina un mundo donde los humanos y los animales no son tan diferentes, todos con sus ventajas y desventajas. Y, según sus protagonistas, ese es precisamente el objetivo.

En una entrevista con esta reportera durante una visita a Miami, la actriz Piper Curda, quien presta su voz al personaje central de la película, Mabel, y el comediante Bobby Moynihan, quien interpreta al castor King George, hablaron sobre el corazón de la historia, la profundidad emocional de sus personajes y la evolución tranquila pero significativa de la representación en la animación.

En el centro de Hoppers, que se estrenó este fin de semana, se encuentra Mabel, una humana que se encuentra navegando en un mundo donde los animales tienen su propia sociedad, política y líderes. El Rey Jorge, el carismático castor gobernante, se convierte en una de las figuras más memorables de ese ecosistema. Sin embargo, lo que hace que la película destaque no son solo los animales parlantes ni el humor característico de Pixar. Es el mensaje de que, en última instancia, los humanos y los animales pueden desear lo mismo.

Curda dijo que ese fue el elemento que inmediatamente le llamó la atención cuando leyó el guión.

"Creo que lo mejor de toda la trama es que Mabel es humana y George es un castor, pero ambos quieren lo mismo. Simplemente tienen enfoques diferentes", explicó. "El mensaje de toda la película es que podemos lograrlo juntos si unimos fuerzas en lugar de luchar entre nosotros".

Curda estuvo de acuerdo. Dijo que la película, en última instancia, invita al público a ver similitudes en lugar de diferencias.

"Ojalá que la gente se lleve eso y lo internalice", dijo.

Para Moynihan, quien construyó su carrera a través de la comedia y la improvisación antes de convertirse en un prolífico actor de voz, el proceso de darle vida al Rey Jorge fue otro recordatorio de lo liberadora que puede ser la animación.

La exestrella de Saturday Night Live dijo que su experiencia en el teatro de comedia Upright Citizens Brigade moldeó su manera de abordar el trabajo de voz.

"Improvisar me cambió la vida", dijo Moynihan. "Improvisar me ayuda en todos los aspectos de la vida".

@pixar Jerry was so scared!! Get your tickets for Disney and Pixar's Hoppers, only in theaters March 6! ♬ original sound - Pixar - Pixar

Su personaje, el confiado y a veces hilarante rey castor, añade humor y calidez a la historia, especialmente en las escenas en las que el mundo de los animales choca con el humano.

Mientras tanto, Curda se encontró conectándose emocionalmente con Mabel de maneras que inicialmente no esperaba.

"A medida que seguíamos trabajando en ello, me di cuenta de que yo soy ella y ella es yo", dijo Curda.

Ella describió a Mabel como emocionalmente compleja, algo con lo que cree que los niños se identificarán fuertemente.

"Durante mucho tiempo tuve que luchar con tantos sentimientos y no saber dónde expresarlos", dijo Curda. "Los niños también son emocionalmente complejos. Tienen muchísimos sentimientos y no saben qué hacer con ellos. Espero que se sientan comprendidos al ver a Mabel".

La actriz también reflexionó sobre otra dimensión del impacto de la película: la representación. Curda, quien es asiático-estadounidense, dijo que de niña le encantaban las películas de Pixar, pero nunca se vio reflejada en la pantalla.

"Nunca vi una película de Pixar y pensé que ese personaje se parecía a mí", dijo. "Ahora los niños que se parecen a mí pueden señalar a Mabel y decir: 'Esa soy yo'".

Momentos como ese, dijo, siguen siendo importantes incluso si la industria del entretenimiento todavía tiene trabajo por hacer.

"No creo que las cosas hayan mejorado mucho en general, pero momentos como este siguen siendo realmente importantes", añadió.

Tras bambalinas, el elenco también experimentó de primera mano la legendaria cultura creativa de Pixar. Ambos actores visitaron el campus de la compañía en Emeryville, famoso entre los aficionados a la animación por su atmósfera lúdica y su icónica estatua de la lámpara Luxo.

Moynihan incluso compartió un fragmento de la historia de Pixar. Dentro del estudio, comentó, hay un espacio oculto descubierto por los empleados hace años y que se convirtió en una especie de lugar de reunión secreto. Hoy está lleno de firmas de visitantes, incluyendo grandes celebridades.

Es el tipo de detalle peculiar que captura perfectamente la reputación de Pixar como una potencia creativa y un lugar que abraza la imaginación en todos los niveles.

En cuanto a la película en sí, los propios hijos de Moynihan ya son fanáticos.

"A mis hijos de ocho años y de dos años les encanta", dijo sobre Hoppers.

Y si el reparto es el adecuado, el público de todas las edades podría encontrar algo familiar en su inusual mundo. Tras los animales parlantes y la comedia lúdica se esconde un mensaje sencillo: los humanos y los animales quizá no sean tan diferentes como creen. Y a veces la mejor solución es trabajar juntos en lugar de competir por el control.

En el mundo de Hoppers, esa idea podría ser revolucionaria.