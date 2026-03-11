Los intentos de tráfico de personas por mar continúan ocurriendo en el extremo occidental de la frontera sur, según la cónsul general de México en San Diego.

En declaraciones a Border Report, Alicia Kerber Palma dijo que las autoridades están viendo "estas situaciones casi todos los fines de semana".

"Los contrabandistas parecen aprovecharse de las necesidades de la comunidad migrante, sin importarles si los abandonan en medio del océano o en la orilla", añadió.

Kerber Palma continuó describiendo a los traficantes de personas como "sin escrúpulos" e instó a los migrantes a no arriesgarse a cruzar a Estados Unidos de esa manera. "No les importan las condiciones en las que se encuentran los migrantes, ya sean niños o adultos".

Diversos intentos han sido noticia en los últimos meses. Uno de ellos tuvo lugar a principios de este año: dos ciudadanos mexicanos fueron acusados tras un fallo con el GPS que provocó que su panga dejara de funcionar en el agua.

El barco transportaba nueve inmigrantes cuando la Guardia Costera de Estados Unidos lo encontró flotando a 12 millas al oeste de Point Loma, California , alrededor de la medianoche.

El barco no tenía luces de navegación y los funcionarios lo describieron como "muerto en el agua", según Fox 5 .

Según Border Report , a los pasajeros se les había cobrado entre 6.000 y 14.000 dólares. A un pasajero chino se le había cobrado 50.000 dólares.

Entre los pasajeros había cinco ciudadanos rumanos, uno de China y tres de México. Uno de ellos describió una travesía desgarradora, señalando que temía que el barco volcara y pensó que podría morir.

Según informes, el operador del barco, Noe Gastelum Ruelas, dijo a las autoridades que él y el copiloto del barco perdieron el rastro de su destino y que "no sabía qué pasó con el GPS", según Border Report.

Además, más de una docena de migrantes fueron interceptados por la Guardia Costera mientras estaban a bordo de un barco que intentaba ingresar a Estados Unidos a través de San Diego.

El episodio tuvo lugar al suroeste de Point Loma. El barco fue avistado inicialmente por una aeronave militar, que posteriormente proporcionó a la Guardia Costera las coordenadas para interceptarlo.

Según el Informe Fronterizo, las autoridades informaron que la interdicción se llevó a cabo sin incidentes. Los agentes detectaron a 16 personas que afirmaban ser ciudadanos mexicanos y que intentaban ingresar a Estados Unidos. Fueron puestas bajo custodia de la Patrulla Fronteriza.

En otros lugares, tres migrantes murieron y varios más desaparecieron a principios de mayo tras el naufragio de una embarcación frente a las costas de California. La exsecretaria del Departamento de Seguridad Nacional , Kristi Noem, afirmó que solicitará la pena de muerte para los dos presuntos traficantes "basándose en una revisión exhaustiva de la Ley de Inmigración y Naturalización y la Ley Federal de Pena de Muerte".