Los inspectores de salud de la ciudad encontraron aguas residuales inundando el piso de la cocina, infestaciones activas de moscas y platos mal desinfectados en el Trump International Hotel & Tower en la ciudad de Chicago durante una visita de rutina en diciembre pasado; el último de una serie de fallas regulatorias que afectaron la cartera de hoteles y clubes de golf del presidente Donald Trump en Estados Unidos.

Según los registros de inspección de alimentos publicados en el Portal de Datos de Chicago , un inspector municipal del Departamento de Salud Pública de Chicago visitó el establecimiento Near North Side el 17 de diciembre de 2025 y emitió multas contra dos de sus establecimientos de comida: la cocina principal y el restaurante en la azotea, conocido como Terrace 16, anteriormente Sixteen. El salón Rebar y la zona de banquetes del hotel, inspeccionados en la misma visita, recibieron calificaciones aprobatorias.

Las violaciones, reportadas primero por NOTUS, hicieron que la propiedad incumpliera varias normas de seguridad alimentaria de Illinois, que abarcan desde el control de plagas hasta la higiene básica de las manos; preocupaciones que, según los inspectores, se resolvieron en gran medida, aunque no en su totalidad, en una semana.

Aguas residuales en el suelo, moscas en la barra

El informe del inspector documenta una serie de condiciones preocupantes en la cocina principal. Tres fregaderos de preparación desaguaban directamente en el suelo, dejando aguas residuales estancadas en todo el espacio de trabajo. El lavavajillas comercial, una línea de defensa esencial contra las enfermedades transmitidas por los alimentos, no alcanzaba las temperaturas ni las concentraciones químicas necesarias para desinfectar adecuadamente la vajilla y los utensilios; un hallazgo especialmente relevante en un establecimiento que atiende a cientos de comensales al día.

En la planta superior de la Terraza 16, el bar y comedor de la azotea, los inspectores contaron más de diez moscas pequeñas en toda la zona del bar y otras tres en la zona de platos. El informe indica que el inspector "ordenó al gerente que revisara todas las zonas afectadas por plagas".

Una tapa rota en la máquina de hielo y la acumulación de residuos dentro del refrigerador de preparación y en el suelo, debajo de los fregaderos, agravaron la situación. También se observó al personal manipulando alimentos, incluyendo la preparación de ingredientes para sushi y la carga de panecillos de hamburguesa, sin usar guantes. El baño de empleados, según consta en los registros, no contaba con jabón de manos.

Se le indicó al gerente del hotel que subsanara las condiciones mencionadas antes de una inspección de seguimiento el 23 de diciembre de 2025. A su regreso, el inspector dio el visto bueno tanto a la cocina principal como a la Terraza 16. Quedaba un elemento pendiente: la tapa rota de la máquina de hielo, que aún no se había reparado ni reemplazado.

Esta no era la primera vez que el hotel tenía problemas con los inspectores municipales. Los registros revisados por The Independent muestran que la última vez que las cocinas del hotel no pasaron una inspección de alimentos fue en enero de 2024, cuando se citaron problemas similares de regulación de la temperatura y un chef que reutilizaba conchas de moluscos limpias para servir ostras, una práctica prohibida por las normas de seguridad alimentaria. Estas infracciones también se corrigieron en una inspección posterior.

Un patrón en la cartera de propiedades de Trump

Las infracciones de Chicago se enmarcan en un patrón más amplio de incumplimientos documentados en propiedades de la marca Trump en los últimos meses. El 20 de noviembre de 2025, el Departamento de Salud del Condado de Westchester inspeccionó el Trump National Golf Club en Briarcliff Manor, Nueva York , y lo multó por cinco infracciones del código sanitario.

Según los datos de salud estatales revisados por NOTUS, los inspectores observaron insectos y roedores en las instalaciones, y detectaron superficies sucias, alimentos destapados, mal etiquetados o almacenados en el suelo, habitaciones mal construidas y deterioradas, iluminación y ventilación deficientes, y la falta de mamparas protectoras. Ninguna de las infracciones se clasificó como crítica.

A principios de año, en mayo de 2025, el Departamento de Salud del Condado de Somerset visitó el Trump National Golf Club en Bedminster, Nueva Jersey, y emitió 18 infracciones del código sanitario tras una inspección realizada el 6 de mayo. El club recibió una puntuación de 32 sobre 100, la más baja registrada en el Condado de Somerset ese mes, de entre 115 sitios inspeccionados.

Nueve de las 18 infracciones se clasificaron como críticas, lo que significa que se consideraron capaces de representar un grave riesgo para la salud pública. Los inspectores encontraron leche caducada en un refrigerador, carne cruda almacenada encima de alimentos listos para consumir en el mismo armario refrigerado, lavavajillas que no alcanzaban el umbral de desinfección requerido de 76 °C (170 °F) y falta de jabón y toallas de papel en los fregaderos. El informe del inspector también señaló que la persona a cargo de la cocina no demostraba conocimientos de seguridad alimentaria y que nadie en las instalaciones contaba con una certificación de gerente de alimentos al momento de la inspección.

David Schutzenhofer, gerente general de Trump National Bedminster , dijo a NJBIZ que los hallazgos "claramente no eran más que un ataque con motivaciones políticas". Horas después de que Forbes publicara por primera vez su informe sobre los hallazgos de Bedminster, los inspectores regresaron al sitio y revisaron la calificación del club de 32 sobre 100 a 86.

Los problemas legales más amplios de la Torre de Chicago

Las fallas en la inspección sanitaria se producen en un contexto de problemas regulatorios más graves y de larga data en la propiedad de Chicago. En septiembre de 2024, el juez Thaddeus L. Wilson del Tribunal de Circuito del Condado de Cook determinó que Trump International Hotel & Tower, operando como 401 North Wabash Venture LLC, había violado la Ley de Protección Ambiental de Illinois y había cometido una alteración del orden público continua mediante una serie de incumplimientos de las leyes estatales y federales que se remontan a 2008.

El fallo se produjo tras una demanda interpuesta en 2018 por la entonces fiscal general de Illinois, Lisa Madigan, a la que posteriormente se sumaron Amigos del Río Chicago y la sección de Illinois del Sierra Club. La demanda alegaba que el sistema de toma de agua de refrigeración del edificio, capaz de extraer hasta 21 millones de galones de agua del río Chicago al día, había absorbido peces y otros organismos acuáticos, causando la muerte de miles de personas, todo ello sin los permisos ambientales necesarios ni los estudios exigidos por el gobierno federal para minimizar el daño a la fauna silvestre.

El tribunal también determinó que el edificio había reportado un volumen de agua caliente inferior al real que vertía al río en aproximadamente un 44 % durante más de una década. Una investigación realizada en 2018 por el Chicago Tribune concluyó que ningún otro edificio con permisos de toma de agua para refrigeración en el río había infringido de forma similar las normas aplicables.

La mesa en la azotea de un hotel que lleva el nombre del presidente puede volver a tener una calificación aprobatoria, pero el registro de cómo llegó allí ahora es parte del archivo público.