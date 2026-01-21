El artista mexicano Carin León canceló sus presentaciones en México esta semana tras anunciar que se contagió de una seria enfermedad. Explicando que siempre hay que "priorizar la salud", el cantautor y su equipo detallaron la situación.

"Desafortunadamente, por motivos de salud, las presentaciones de Carín León programadas en el Palenque de la Feria de León para los días 22 y 23 de enero serán pospuestas. El artista fue diagnosticado con dengue y se encuentra siguiendo las indicaciones médicas para su pronta recuperación", se lee en un comunicado oficial.

El concierto del 22 de enero se mueve al jueves 5 de febrero.

La presentación del 23 de enero se mueve al viernes 6 de febrero.

¿Es el dengue peligroso?

A pesar de que el dengue se ha convertido en una enfermedad viral prevalente en algunos países de América Latina, ante un contagio es imperativo tomar reposo, pues puede tener complicaciones peligrosas.

Según la Organización Panamericana de la Salud, el dengue se transmite principalmente por la picadura del mosquito Aedes aegypti, frecuente en regiones tropicales y subtropicales. La infección puede causar fiebre alta, dolor de cabeza intenso, dolor en músculos y articulaciones, náuseas y erupciones en la piel, y suele durar de 2 a 7 días, aunque en algunos casos puede evolucionar a una forma más grave con riesgo de choque, hemorragias internas y complicaciones serias, especialmente si no se recibe atención médica a tiempo. La prevención se basa en evitar las picaduras de mosquitos y reducir su presencia, ya que no existe un tratamiento antiviral específico para esta enfermedad.

La gira de Carin León

Se espera que el artista retome su gira por México titulada "Carín León, de Sonora para el mundo", que incluye presentaciones en ciudades como Hermosillo, Mérida, Cancún y Acapulco entre marzo y agosto de 2026, ofreciendo a sus seguidores una serie de conciertos tras su recuperación.

El diagnóstico de dengue pone en dudas si el artista mexicano podrá asistir a la ceremonia de entrega de los Premios Grammy, a los que está nominado en la categoría de Mejor Álbum de Música Mexicana. Los máximos galardones de la música tienen lugar en Los Ángeles el 1 de febrero.

Además, sus fans esperan que forme parte de los artistas que actúen en Premio Lo Nuestro, los galardones de TelevisaUnivision para premiar a los exponentes de la música latina, basado en votaciones en su website.

Carin León es uno de los líderes en nominaciones, empatado con Bad Bunny, Rauw Alejandro y Myke Towers, con 10 nominaciones cada uno. En el caso del artista mexicano, la mayoría están relacionadas con su más reciente álbum Tos Seca.

Salvando indeseadas complicaciones, los síntomas del dengue se resuelven en aproximadamente una semana. ¡Qué se mejore pronto!