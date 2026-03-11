El club global de multimillonarios alcanzó un punto histórico en 2026. La última clasificación de Forbes muestra que el mundo cuenta ahora con 3,428 multimillonarios, la cifra más alta de la historia. Juntos, controlan una riqueza estimada de 20,1 billones de dólares, unos 4 billones más que el año pasado. Este aumento refleja el sólido desempeño del mercado bursátil, el continuo crecimiento de las empresas tecnológicas y la expansión de los mercados de inversión globales.

Así indica la nueva lista de Forbes, que encabeza un nombre que se ha vuelto familiar en los últimos años. Elon Musk, el emprendedor detrás de Tesla y SpaceX, sigue siendo la persona más rica del mundo. Su fortuna asciende ahora a la extraordinaria cifra de 839 mil millones de dólares, lo que lo sitúa muy por delante de cualquier otro multimillonario.

La riqueza de Elon Musk casi se duplica

Para Musk, el último año ha sido particularmente significativo. Forbes estima que su patrimonio neto aumentó en unos 497 000 millones de dólares a partir de 2025. Ese crecimiento casi ha duplicado su fortuna en tan solo doce meses.

El ascenso se debe en gran medida al rendimiento de Tesla, que sigue liderando el mercado de vehículos eléctricos, y a la rápida expansión de SpaceX, que se ha convertido en una fuerza clave en las redes satelitales globales y los lanzamientos espaciales comerciales. A sus 54 años, la riqueza de Musk es ahora más del triple de la del segundo individuo más rico.

Segunda y tercera posición para los fundadores de Google

Tras Musk se encuentran los dos hombres que construyeron una de las empresas más influyentes de la era digital. Larry Page, cofundador de Google, ocupa el segundo lugar con un patrimonio neto de 257 000 millones de dólares. Muy de cerca, se encuentra su colega fundador, Sergey Brin, cuya fortuna asciende a 237 000 millones de dólares.

Ambos siguen beneficiándose de Alphabet, la empresa matriz de Google, que sigue siendo una fuerza dominante en publicidad digital, inteligencia artificial y servicios en la nube. A pesar de su inmensa riqueza, la brecha entre ellos y Musk sigue siendo notable.

Las 30 personas más ricas de 2026

A continuación se muestra una instantánea de las 30 personas más ricas del mundo según Forbes en 2026, según los precios de las acciones y los tipos de cambio al 1 de marzo.

RangoNombrePatrimonio netoPaísFuente
1Elon Musk$839 mil millonesEE.UU.Tesla, SpaceX
2Larry Page$257 mil millonesEE.UU.Google
3Serguéi Brin$237 mil millonesEE.UU.Google
4Jeff Bezos$224 mil millonesEE.UU.Amazonas
5Mark Zuckerberg$222 mil millonesEE.UU.Facebook
6Larry Ellison190 mil millones de dólaresEE.UU.Oráculo
7Bernard Arnault y familia171 mil millones de dólaresFranciaLVMH
8Jensen Huang154 mil millones de dólaresEE.UU.Semiconductores
9Warren Buffett149 mil millones de dólaresEE.UU.Berkshire Hathaway
10Amancio Ortega148 mil millones de dólaresEspañaZara
11Rob Walton y familia146 mil millones de dólaresEE.UU.Walmart
12Jim Walton y familia143 mil millones de dólaresEE.UU.Walmart
13Michael Dell141 mil millones de dólaresEE.UU.Tecnologías Dell
14Alice Walton134 mil millones de dólaresEE.UU.Walmart
15Steve Ballmer126 mil millones de dólaresEE.UU.Microsoft
16Carlos Slim Helú y familia125 mil millones de dólaresMéxicoTelecomunicaciones
17Chang Peng Zhao110 mil millones de dólaresCanadáIntercambio de criptomonedas
18Michael Bloomberg109 mil millones de dólaresEE.UU.Bloomberg LP
19Bill Gates108 mil millones de dólaresEE.UU.Microsoft
20Francoise Bettencourt Meyers y familia100 mil millones de dólaresFranciaL'Oréal
21Mukesh Ambani99.7 mil millones de dólaresIndiaDiversificado
22Giancarlo Devasini$89.3 mil millonesItaliaCriptomoneda
23Thomas Peterffy$82.9 mil millonesEE.UU.Corretaje
24Julia Koch y familia$81.2 mil millonesEE.UU.Industrias Koch
25Charles Koch y familia$73.8 mil millonesEE.UU.Industrias Koch
26Zhang Yiming69.300 millones de dólaresChinaTikTok
27Zhongshanshan68.1 mil millones de dólaresChinaBebidas, productos farmacéuticos
28Jeff Yass67.4 mil millones de dólaresEE.UU.Comercio
29Dieter Schwarz67.2 mil millones de dólaresAlemaniaMinorista
30Germán Larrea Mota Velasco67.1 mil millones de dólaresMéxicoMinería

La tecnología continúa moldeando la riqueza global

Un análisis más detallado de la lista revela una clara tendencia. Muchas de las personas más ricas amasaron su fortuna gracias a la tecnología, las plataformas digitales y los servicios en línea. Las empresas dedicadas a la inteligencia artificial, los semiconductores y la computación en la nube se encuentran ahora entre las más valiosas del mundo. Al mismo tiempo, sectores como los bienes de lujo, el comercio minorista, las telecomunicaciones y las finanzas siguen generando algunas de las mayores fortunas.

El ranking de Forbes es más que una simple lista de multimillonarios. Ofrece una visión general de la evolución de la economía global. La tecnología sigue siendo el motor más poderoso de creación de riqueza, mientras que los sectores tradicionales aún desempeñan un papel vital. Sin embargo, una figura destaca por encima de todas las demás. En 2026, por un margen notable, Elon Musk sigue siendo la persona más rica del planeta.

Implicaciones económicas globales de la carrera billonaria

La Lista de Multimillonarios de Forbes de 2026 sirve como un duro recordatorio de la creciente brecha entre la riqueza de la élite global y la economía en general. Si bien la fortuna personal de Elon Musk eclipsa ahora el PIB de varias naciones medianas, su ascenso señala una transición más amplia hacia una era en la que los intereses privados controlan la infraestructura fundamental del progreso humano, desde las comunicaciones globales hasta los viajes interplanetarios.

En conclusión, el aumento de la riqueza multimillonaria hasta los 20,1 billones de dólares subraya el poder absoluto del sector tecnológico en 2026. A medida que la brecha entre Musk y sus rivales más cercanos sigue creciendo, el debate ha pasado de la mera acumulación a la inmensa influencia que estos individuos ejercen sobre la política y la industria globales. El próximo año probablemente veremos una mayor presión sobre los gobiernos para abordar esta concentración de capital, incluso mientras los más ricos del mundo siguen beneficiándose del rápido avance de la inteligencia artificial y la exploración espacial.

