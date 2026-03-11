El club global de multimillonarios alcanzó un punto histórico en 2026. La última clasificación de Forbes muestra que el mundo cuenta ahora con 3,428 multimillonarios, la cifra más alta de la historia. Juntos, controlan una riqueza estimada de 20,1 billones de dólares, unos 4 billones más que el año pasado. Este aumento refleja el sólido desempeño del mercado bursátil, el continuo crecimiento de las empresas tecnológicas y la expansión de los mercados de inversión globales.

Así indica la nueva lista de Forbes, que encabeza un nombre que se ha vuelto familiar en los últimos años. Elon Musk, el emprendedor detrás de Tesla y SpaceX, sigue siendo la persona más rica del mundo. Su fortuna asciende ahora a la extraordinaria cifra de 839 mil millones de dólares, lo que lo sitúa muy por delante de cualquier otro multimillonario.

La riqueza de Elon Musk casi se duplica

Para Musk, el último año ha sido particularmente significativo. Forbes estima que su patrimonio neto aumentó en unos 497 000 millones de dólares a partir de 2025. Ese crecimiento casi ha duplicado su fortuna en tan solo doce meses.

El ascenso se debe en gran medida al rendimiento de Tesla, que sigue liderando el mercado de vehículos eléctricos, y a la rápida expansión de SpaceX, que se ha convertido en una fuerza clave en las redes satelitales globales y los lanzamientos espaciales comerciales. A sus 54 años, la riqueza de Musk es ahora más del triple de la del segundo individuo más rico.

Segunda y tercera posición para los fundadores de Google

Tras Musk se encuentran los dos hombres que construyeron una de las empresas más influyentes de la era digital. Larry Page, cofundador de Google, ocupa el segundo lugar con un patrimonio neto de 257 000 millones de dólares. Muy de cerca, se encuentra su colega fundador, Sergey Brin, cuya fortuna asciende a 237 000 millones de dólares.

Ambos siguen beneficiándose de Alphabet, la empresa matriz de Google, que sigue siendo una fuerza dominante en publicidad digital, inteligencia artificial y servicios en la nube. A pesar de su inmensa riqueza, la brecha entre ellos y Musk sigue siendo notable.

Las 30 personas más ricas de 2026

A continuación se muestra una instantánea de las 30 personas más ricas del mundo según Forbes en 2026, según los precios de las acciones y los tipos de cambio al 1 de marzo.

Rango Nombre Patrimonio neto País Fuente 1 Elon Musk $839 mil millones EE.UU. Tesla, SpaceX 2 Larry Page $257 mil millones EE.UU. Google 3 Serguéi Brin $237 mil millones EE.UU. Google 4 Jeff Bezos $224 mil millones EE.UU. Amazonas 5 Mark Zuckerberg $222 mil millones EE.UU. Facebook 6 Larry Ellison 190 mil millones de dólares EE.UU. Oráculo 7 Bernard Arnault y familia 171 mil millones de dólares Francia LVMH 8 Jensen Huang 154 mil millones de dólares EE.UU. Semiconductores 9 Warren Buffett 149 mil millones de dólares EE.UU. Berkshire Hathaway 10 Amancio Ortega 148 mil millones de dólares España Zara 11 Rob Walton y familia 146 mil millones de dólares EE.UU. Walmart 12 Jim Walton y familia 143 mil millones de dólares EE.UU. Walmart 13 Michael Dell 141 mil millones de dólares EE.UU. Tecnologías Dell 14 Alice Walton 134 mil millones de dólares EE.UU. Walmart 15 Steve Ballmer 126 mil millones de dólares EE.UU. Microsoft 16 Carlos Slim Helú y familia 125 mil millones de dólares México Telecomunicaciones 17 Chang Peng Zhao 110 mil millones de dólares Canadá Intercambio de criptomonedas 18 Michael Bloomberg 109 mil millones de dólares EE.UU. Bloomberg LP 19 Bill Gates 108 mil millones de dólares EE.UU. Microsoft 20 Francoise Bettencourt Meyers y familia 100 mil millones de dólares Francia L'Oréal 21 Mukesh Ambani 99.7 mil millones de dólares India Diversificado 22 Giancarlo Devasini $89.3 mil millones Italia Criptomoneda 23 Thomas Peterffy $82.9 mil millones EE.UU. Corretaje 24 Julia Koch y familia $81.2 mil millones EE.UU. Industrias Koch 25 Charles Koch y familia $73.8 mil millones EE.UU. Industrias Koch 26 Zhang Yiming 69.300 millones de dólares China TikTok 27 Zhongshanshan 68.1 mil millones de dólares China Bebidas, productos farmacéuticos 28 Jeff Yass 67.4 mil millones de dólares EE.UU. Comercio 29 Dieter Schwarz 67.2 mil millones de dólares Alemania Minorista 30 Germán Larrea Mota Velasco 67.1 mil millones de dólares México Minería

La tecnología continúa moldeando la riqueza global

Un análisis más detallado de la lista revela una clara tendencia. Muchas de las personas más ricas amasaron su fortuna gracias a la tecnología, las plataformas digitales y los servicios en línea. Las empresas dedicadas a la inteligencia artificial, los semiconductores y la computación en la nube se encuentran ahora entre las más valiosas del mundo. Al mismo tiempo, sectores como los bienes de lujo, el comercio minorista, las telecomunicaciones y las finanzas siguen generando algunas de las mayores fortunas.

El ranking de Forbes es más que una simple lista de multimillonarios. Ofrece una visión general de la evolución de la economía global. La tecnología sigue siendo el motor más poderoso de creación de riqueza, mientras que los sectores tradicionales aún desempeñan un papel vital. Sin embargo, una figura destaca por encima de todas las demás. En 2026, por un margen notable, Elon Musk sigue siendo la persona más rica del planeta.

Implicaciones económicas globales de la carrera billonaria

La Lista de Multimillonarios de Forbes de 2026 sirve como un duro recordatorio de la creciente brecha entre la riqueza de la élite global y la economía en general. Si bien la fortuna personal de Elon Musk eclipsa ahora el PIB de varias naciones medianas, su ascenso señala una transición más amplia hacia una era en la que los intereses privados controlan la infraestructura fundamental del progreso humano, desde las comunicaciones globales hasta los viajes interplanetarios.

En conclusión, el aumento de la riqueza multimillonaria hasta los 20,1 billones de dólares subraya el poder absoluto del sector tecnológico en 2026. A medida que la brecha entre Musk y sus rivales más cercanos sigue creciendo, el debate ha pasado de la mera acumulación a la inmensa influencia que estos individuos ejercen sobre la política y la industria globales. El próximo año probablemente veremos una mayor presión sobre los gobiernos para abordar esta concentración de capital, incluso mientras los más ricos del mundo siguen beneficiándose del rápido avance de la inteligencia artificial y la exploración espacial.