La aclamada serie animada de superhéroes para adultos Invincible de Prime Video regresa con su cuarta temporada el 18 de marzo de 2026, marcando el capítulo más reciente de la brutal y emotiva adaptación de Robert Kirkman de su serie de Image Comics. La temporada de ocho episodios comienza con un estreno repleto de acción con los tres primeros capítulos, seguidos de lanzamientos semanales hasta el 22 de abril, generando expectación por los intensos conflictos de Viltrumita y los nuevos villanos.

El calendario de estrenos, confirmado por Prime Video se ajusta al patrón habitual de la serie, que consiste en lanzar varios episodios al principio para enganchar a los espectadores antes de pasar a episodios semanales. Los episodios 1 a 3 se estrenan el miércoles 18 de marzo a medianoche, hora del Pacífico (3 a. m., hora del Este; 7 a. m., GMT), y los siguientes capítulos se estrenan cada miércoles: el episodio 4 el 25 de marzo, el episodio 5 el 1 de abril, el episodio 6 el 8 de abril, el episodio 7 el 15 de abril y el final el 22 de abril.

La fecha de estreno llega tras la conclusión de la tercera temporada en marzo de 2025, después de lo cual la producción se aceleró rápidamente. Prime Video anunció por primera vez la fecha de marzo de 2026 en la Comic Con de Nueva York en octubre de 2025, y posteriormente, en enero de 2026, fijó el 18 de marzo junto con un tráiler oficial que mostraba acción intensa, reuniones familiares y el debut de Lee Pace como el formidable líder viltrumita Thragg.

La cuarta temporada retoma la historia tras los dramáticos acontecimientos de la tercera, sumergiendo a Mark Grayson —con la voz de Steven Yeun— aún más en las amenazas interestelares. Con Omni-Man (JK Simmons) de vuelta, Mark se enfrenta a peligros cada vez mayores por parte del Imperio Viltrumita. Entre los nuevos antagonistas se encuentran Thragg, interpretado por Pace, junto con Dinosaurus y Universa, lo que promete enfrentamientos aún más sangrientos que en temporadas anteriores. La serie mantiene su característica mezcla de violencia visceral de superhéroes, desarrollo de personajes conmovedor y una visión subversiva del género.

El reparto de voces sigue siendo de primer nivel. Entre las estrellas que regresan se encuentran Sandra Oh como Debbie Grayson, Gillian Jacobs como Atom Eve, Walton Goggins como Cecil Stedman, Zachary Quinto como Angstrom Levy y Zazie Beetz en papeles recurrentes. Las nuevas incorporaciones, como la de Pace, elevan el nivel, y el tráiler destaca su imponente presencia como el Gran Regente Viltrumita.

*Invincible* ha cosechado elogios generalizados desde su debut en 2021 por su narrativa madura, sus secuencias de acción gráficas y su exploración del costo personal del heroísmo. La serie se convirtió rápidamente en uno de los títulos animados estrella de Prime Video, rivalizando en impacto cultural con las producciones de superhéroes de acción real. Las temporadas 1 y 2 establecieron un alto estándar con aclamación de la crítica y una gran audiencia, mientras que la temporada 3 mantuvo el impulso a pesar de las pausas de producción más largas debidas a las exigencias de la animación y los plazos de grabación de voces.

Kirkman, creador, showrunner y productor ejecutivo junto a Simon Racioppa, ha adelantado que la cuarta temporada adapta arcos argumentales clave del cómic relacionados con la Guerra Viltrumita, batallas espaciales y dilemas morales para Mark. En entrevistas, enfatizó el enfoque de la temporada en las consecuencias, con Mark lidiando con su herencia y la dinámica de poder de la galaxia. La animación, a cargo de Wind Sun Sky Entertainment y Stellar Creative Lab, ofrece escenas de lucha fluidas y cinematográficas que traspasan los límites del medio.

El tráiler, publicado el 22 de enero de 2026, causó revuelo de inmediato con sus imágenes de destrucción a gran escala, emotivos reencuentros y la intimidante llegada de Thragg. Los fans en plataformas como Reddit y X elogiaron la creciente intensidad, y muchos destacaron cómo la serie sigue sorprendiendo y desafiando las expectativas.

La estrategia de Prime Video de estrenar tres episodios por adelantado busca recuperar el impulso de las maratones de series y, al mismo tiempo, mantener el debate semanal. Este modelo híbrido demostró su éxito en temporadas anteriores, fomentando comunidades en línea que analizaban los giros argumentales y la evolución de los personajes.

A medida que se acerca el estreno, crece la expectación en un panorama de superhéroes saturado. *Invincible* destaca por su enfoque realista de los poderes y la familia, contrastando con las producciones más pulidas de Marvel y DC. Su éxito ha impulsado el resurgimiento de las ventas de cómics y lo ha posicionado como una pieza clave de la programación original de Prime Video.

Los espectadores pueden ver las temporadas 1 a 3 en Prime Video antes del estreno de la nueva entrega, sin necesidad de suscripción adicional más allá del acceso estándar a la plataforma. La serie sigue disponible en más de 240 países y territorios.

Con la quinta temporada ya anunciada —algo poco común en las series animadas— *Invincible* consolida su futuro a largo plazo. Kirkman ha insinuado que adaptará la serie completa del cómic, que consta de 144 números, lo que garantiza varias temporadas más.

A medida que se acerca el 18 de marzo, los fans se preparan para una nueva ronda de giros inesperados y momentos emotivos. Ya sea a través de brutales enfrentamientos con los viltrumitas o del crecimiento personal de Mark, la cuarta temporada promete ofrecer el drama trepidante que ha caracterizado a la serie.