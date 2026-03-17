El último informe de tendencias de primavera de Pinterest sugiere que los consumidores han dejado de perseguir la perfección y la reinvención radical. En cambio, la plataforma afirma que 2026 se perfila como una temporada de personalización, comodidad y pequeñas mejoras manejables en el hogar, en la cocina y en las rutinas diarias.

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El informe, publicado el 17 de marzo, afirma que la tendencia cultural está cambiando, alejándose de la idea de "cambiar quién eres" y acercándose a opciones que fomenten la autoexpresión, la comodidad y lo que Pinterest denomina "buenas vibras".

El informe anual de primavera de la compañía se basa en la actividad de más de 600 millones de usuarios activos mensuales, según Pinterest, y analiza los planes de los usuarios en lugar de simplemente sus reacciones inmediatas. Pinterest afirma que esta distinción es importante porque sus usuarios suelen buscar, guardar y crear tableros de inspiración sobre futuras compras, reuniones y cambios en su estilo de vida, lo que le permite a la plataforma anticiparse a las tendencias de la cultura de consumo.

Una de las señales más claras del informe es el auge de lo que podría llamarse la mini renovación. Pinterest afirma que la Generación Z y los millennials más jóvenes no esperan la casa de sus sueños ni una reforma integral. Están personalizando espacios pequeños con color, detalles vintage y cambios sutiles que hacen que una habitación se sienta más suya. Las búsquedas de "mi habitación, mis reglas" aumentaron un 415%, mientras que términos más específicos de diseño de interiores también se dispararon, como "cocina color berenjena" (495%), "cocina estilo abuela" (545%) y "cocina estilo cabaña oscura" (915%). Pinterest interpretó esta tendencia como un cambio hacia la comodidad por encima del estatus y la individualidad por encima de las reglas de diseño rígidas.

Esa mentalidad también está transformando la forma en que las personas utilizan espacios reducidos. Las búsquedas de "sillón de lectura cómodo para espacios pequeños" aumentaron un 455%, mientras que las de "rincón de lectura para adultos en el armario" se incrementaron un 55%, lo que sugiere que incluso los rincones más pequeños de una casa se están reinventando como refugios personales. El informe de Pinterest sostiene que la primavera de 2026 se centra menos en las impecables salas de exposición y más en la creación de espacios que resulten emocionalmente útiles y distintivamente personales.

En el ámbito culinario, el informe apunta a una tendencia similar de comodidad y practicidad. Pinterest indica que los usuarios se están alejando de la antigua idea de la "desintoxicación primaveral" y se inclinan por comidas reconfortantes con toques creativos o de temporada. El interés de búsqueda aumentó para platos como la berenjena a la parmesana (un 785%) y las recetas de sopa de almejas (un 315%). Al mismo tiempo, la cocina económica y con bajo desperdicio parece estar ganando terreno, con un aumento del 570% en las búsquedas de recetas con sobras de espagueti y del 315% en las de comidas fáciles con sobras de pollo asado.

El informe de primavera también sugiere que las reuniones sociales se están volviendo más informales y con un enfoque más visual. Pinterest registró un aumento del 275 % en las búsquedas de "picnic con pastel" y del 180 % en las de "tablero de desayuno", lo que refleja una preferencia más generalizada por reuniones festivas sin necesidad de una organización elaborada. Las bebidas también forman parte de este cambio, con un creciente interés en los spritz de granada, los spritz de arándano y los cócteles sin alcohol de lavanda, según el informe.

En el ámbito exterior, Pinterest indica que los planes de primavera se están volviendo más pequeños, locales y fáciles de realizar. Las búsquedas de "ideas para inspirarse en el jardín" se dispararon un 940%, mientras que las de "ideas para renovar balcones" aumentaron un 165%. El informe sugiere que los usuarios están creando lo que describe como "microescapadas", que incluyen mejoras en balcones aptas para inquilinos, noches de cine en el patio trasero y reuniones informales en el jardín. Incluso los momentos de descanso personal se están replanteando desde una perspectiva más relajada, con un aumento del 65% en las búsquedas de "lista de tareas para el domingo" y del 55% en la de "estética para el domingo".

La limpieza y la organización, consideradas tradicionalmente tareas propias de la primavera, se están redefiniendo como una forma de autocuidado. Pinterest indica que los usuarios buscan listas de tareas manejables, habitación por habitación, en lugar de maratones de limpieza que duren todo el día. Términos de búsqueda como "organización de lavadero en espacios pequeños" aumentaron un 390 % y "organización estética del refrigerador" un 375 %. También se incrementó el interés por métodos más ecológicos, como la "limpieza natural", con un aumento del 545 %, y las soluciones de limpieza a base de vinagre, con un incremento del 165 %.

Para Pinterest, el informe se enmarca dentro de una estrategia más amplia para posicionarse como una plataforma predictiva tanto para usuarios como para marcas. En su informe independiente sobre las tendencias para 2026, publicado en diciembre, la compañía afirmó que el 88 % de sus pronósticos de los últimos seis años se han cumplido, argumentando que sus datos de búsqueda suelen captar comportamientos antes de que estos se popularicen por completo.

En conjunto, el informe de primavera de 2026 de Pinterest muestra a consumidores que no buscan una identidad completamente nueva. En cambio, pintan un armario, planean un picnic, organizan una estantería y lo consideran un progreso. En una era saturada de reinvención constante, esta podría ser la tendencia más duradera de todas.