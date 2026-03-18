La estrella del pop Dua Lipa se ha pronunciado en contra de la forma en que los medios de comunicación han informado sobre el caso de Jeffrey Epstein, afirmando que la cobertura ha fallado a las víctimas y ha suavizado la verdad sobre sus experiencias.

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En el último episodio de su podcast del club de lectura "Service95", publicado el domingo (15 de marzo), Lipa compartió sus reflexiones durante una conversación con la autora Roxane Gay.

Según ella, el lenguaje que se suele utilizar en los informes desvía la atención de la gravedad de los delitos y de las personas afectadas.

"La forma en que se han denunciado los crímenes y el lenguaje que se ha utilizado han sido un gran perjuicio para todas las víctimas", dijo Lipa.

Según informó Yahoo , ella explicó que muchas historias se centran en frases como "niñas menores de edad" y "fiestas sexuales", en lugar de afirmar claramente que las víctimas eran niños que fueron víctimas de trata y abuso.

Según Lipa, este tipo de redacción hace que la situación parezca menos grave de lo que realmente es.

"No dejo de pensar en todas las historias que hablan de niñas menores de edad y fiestas sexuales, en lugar de escribir sobre las víctimas, que eran niños víctimas de trata", dijo.

Dua Lipa said media narratives around Jeffrey Epstein’s crimes have sometimes focused on sensational aspects rather than the trauma of the victims, calling the reporting style a disservice.#DuaLipa #JeffreyEpstein #MediaEthics #VictimAdvocacy #PopCulture #CelebrityVoices pic.twitter.com/jnBMLJIkbG — Hungama Express (@HungamaExpress) March 16, 2026

Dua Lipa critica el enfoque en las élites en los archivos de Epstein.

Lipa añadió que este estilo de reportaje crea distancia con los lectores y puede ocultar la verdad completa. "Es como poner todo bajo una especie de velo... o intentar enmascarar lo que está sucediendo", afirmó.

Jeffrey Epstein, un multimillonario acusado de dirigir una red de tráfico sexual de menores, murió en prisión en 2019 mientras esperaba juicio.

Se había declarado inocente de los cargos. Según Billboard , su socia, Ghislaine Maxwell, cumple actualmente una condena de 20 años de prisión por su participación en el caso.

En enero se publicaron millones de documentos relacionados con Epstein. Desde entonces, gran parte del debate público se ha centrado en las figuras públicas mencionadas en los archivos, en lugar de en las víctimas. Varias figuras públicas han negado cualquier delito relacionado con Epstein.

El caso también ha afectado a la industria del entretenimiento. El ejecutivo musical Casey Wasserman vendió recientemente su agencia de talentos después de que se hicieran públicos correos electrónicos antiguos con Maxwell. Algunos artistas abandonaron la agencia tras conocerse la noticia.

Lipa, quien suele hablar sobre temas sociales y políticos, afirmó que la forma en que los medios presentan las noticias puede influir en cómo la gente comprende temas serios. "Es fascinante cómo los medios... manipulan y distorsionan las cosas incluso en los momentos más difíciles", comentó.