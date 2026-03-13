Una exnovia del financiero caído en desgracia Jeffrey Epstein ha hablado públicamente sobre su relación inicial, afirmando que la dinámica que experimentó hace décadas reflejaba patrones que luego se volvieron centrales en las acusaciones de tráfico sexual que lo rodeaban.

Patricia Schmidt, quien salió con Epstein a mediados de la década de 1980, describió recientemente la relación y sus reflexiones posteriores al respecto durante una entrevista televisada. Según Radar Online , Schmidt ahora cree que Epstein intentó usarla como palanca ante amigos y socios adinerados.

Schmidt dijo que conoció a Epstein en 1985 mientras trabajaba como asistente administrativa en la firma de inversiones Bear Stearns. Relató su primer encuentro, detallando cómo su jefe le había encomendado la tarea de entregar documentos en el apartamento de Epstein en Nueva York.

Schmidt dijo: "Me enviaron allí porque mi jefe me pidió que entregara unos documentos, fui e hice precisamente eso". Añadió contexto sobre las circunstancias de la presentación.

"Creo que claramente era mi jefe haciéndole un favor", recuerda Schmidt.

El encuentro pronto se convirtió en una relación romántica que duró un año. Al reflexionar sobre la personalidad de Epstein en aquel entonces, Schmidt describió la impresión que le causó durante los primeros años de su relación. Recordó: "Parecía ser el centro del universo. Tenía tanta confianza en sí mismo, era tan atractivo y era increíblemente inteligente".

Schmidt explicó que al principio de la relación no percibió ningún motivo oculto detrás de las acciones de Epstein y dijo: "Nada en ello fue transaccional".

Sin embargo, después de revisar los diarios personales que mantuvo en ese momento, Schmidt dijo que comenzó a interpretar ciertas interacciones de manera diferente.

En su reflexión, describió cómo Epstein la invitaba con frecuencia a reunirse con sus socios. Explicó: "Me invitaba a reunirme con clientes, amigos suyos, a almorzar o a cenar".

Según Schmidt, esas invitaciones despertaron inquietudes sobre las intenciones de Epstein. Cuando se le preguntó directamente si creía que Epstein intentaba ofrecerla a otros hombres, compartió su conclusión. Dijo: "Creo que sí, absolutamente", según AOL .

Schmidt aclaró que nunca participó en tales encuentros, pero cree que la intención estaba presente. "Nunca lo hice. No me interesaba ninguno de estos hombres, pero sí, creo que era su intención hacer ese intercambio", añadió.

Schmidt ahora cree que el patrón que experimentó reflejó un comportamiento que luego surgió en acusaciones que involucraban a otras mujeres, incluida la acusadora Virginia Giuffre, quien afirmó que Epstein la traficó con figuras influyentes.

Epstein fue arrestado en 2019 por cargos federales de tráfico sexual, pero falleció bajo custodia antes del juicio. Su socia de muchos años, Ghislaine Maxwell, fue posteriormente declarada culpable y condenada a 20 años de prisión por su participación en el reclutamiento y tráfico de menores.