Los artistas Nicole Kidman y Tom Cruise están divorciados desde 2001, cuando pusieron fin a un matrimonio de 11 años que los convirtió en una de las parejas más destacadas de Hollywood. Desde su separación, no se les ha visto juntos en público, y algunos informes sugieren que la expareja no mantiene una buena relación, aunque ninguno ha criticado públicamente al otro y ambos se han mostrado reservados en las entrevistas.

La falta de información pública por ambas partes ha dado lugar a especulaciones, y tras la entrega de los Premios Óscar de este año, circularon rumores de que Kidman había intentado deliberadamente interrumpir la asistencia de Cruise a la ceremonia.

¿Está Nicole Kidman jugando a algo?

Según la usuaria de TikTok celebritea.blinds, Kidman tiene una relación tan estrecha con los Premios Óscar que tiene un acuerdo para asistir a la ceremonia todos los años, incluso sin estar nominada. El supuesto propósito de su asistencia es impedir que Cruise asista. Dado que la expareja supuestamente no desea estar en el mismo lugar, el actor de 'Top Gun: Maverick' no tiene más remedio que faltar a la ceremonia.

Cruise no fue nominado a los Óscar de este año, por lo que no tenía ningún motivo formal para asistir. El actor estuvo presente en la 16.ª edición de los Premios de los Gobernadores el año pasado, donde recibió un Óscar honorífico por su dilatada trayectoria y su contribución a la industria.

La problemática relación de Tom Cruise con la Academia

Los fans también han especulado sobre otras razones por las que Cruise no asistió a los Premios Óscar. Algunos afirman que los miembros de la Iglesia de la Cienciología no tienen permitido asistir a los Óscar, y Cruise es un miembro activo. Otros alegan que Cruise juró no volver jamás a la ceremonia tras haber sido excluido el año anterior.

En 2023, surgieron informes que indicaban que Cruise estaba decepcionado después de que la Academia lo ignorara en la categoría de Mejor Director, a pesar de haber recibido una nominación a Mejor Película por 'Top Gun: Maverick'. Fuentes internas también afirmaron que se ausentó de la 95.ª edición de los Premios Óscar para evitar ser objeto de bromas durante la transmisión. Ninguna de estas razones tiene relación alguna con Kidman.

@oscars A cinematic force whose passion for storytelling, fearless pursuit of excellence, and commitment to the moviegoing experience have defined modern cinema. It was our privilege last night to recognize Tom Cruise with an Honorary Award at the Governors Awards. The 16th Academy Governors Awards - in partnership with @rolex. #Rolex #PerpetualArts ♬ original sound - The Oscars - The Oscars

Estado sentimental, novedades y más rumores

Además de su asistencia a los Óscar, la actriz de 'Big Little Lies' también fue noticia por las afirmaciones de que tiene reglas estrictas para cualquier pareja potencial. Supuestamente, amigos de Kidman la animaron a que su novio multimillonario firmara un acuerdo de confidencialidad antes de que comenzaran a salir oficialmente.

Se entiende que la cautela mostrada se debe en parte a su gran popularidad y al intenso escrutinio que ha recibido su vida personal desde su divorcio de Cruise, así como a su posterior matrimonio con el cantante de música country Keith Urban. Al parecer, Kidman solo considera a hombres recomendados por sus amigos más cercanos, asegurándose de que tengan una posición similar y intenciones claras.

"Nicole solo considera a hombres recomendados por amigos, y deben estar a su altura en algún aspecto de su vida. No necesita un hombre famoso, pero tiene que ser exitoso y apasionado por algo", dijo una fuente.

En cuanto a Cruise, el actor parece estar centrado en sus próximos proyectos y no hay indicios de que esté saliendo con alguien. Anteriormente se le relacionó con su compañera de reparto Ana de Armas , pero según fuentes, la pareja terminó su romance poco después de que se hiciera público.