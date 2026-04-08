Eric Roberts se pronuncia sobre su relación con su hija Emma Roberts, afirmando que los informes sobre tensiones entre ellos no son precisos y que en gran medida se han malinterpretado.

Durante una reciente aparición en un podcast, el actor de 69 años abordó las especulaciones que circulan desde hace tiempo sobre su relación. "Solo se complica desde fuera", dijo, explicando que la gente suele malinterpretar su relación, según informó la revista US Magazine .

Según Eric, los demás "tienen su propia opinión" porque no comprenden del todo lo que ha ocurrido entre ellos.

A pesar de las dificultades del pasado, Eric dejó claro que sus sentimientos por Emma siguen siendo fuertes. "Estoy muy orgulloso de mi hija", dijo, compartiendo un aspecto más personal de su relación.

Sin embargo, el actor admitió abiertamente que sus problemas de juventud afectaron su rol como padre. Dijo que estaba lidiando con la drogadicción cuando Emma nació en 1991 y que no era emocionalmente estable en ese momento.

"Yo era un trapo", confesó. "No se podía confiar en mí emocionalmente en absoluto". También se describió a sí mismo en aquel entonces como un "desastre", asumiendo toda la responsabilidad por sus actos.

Eric Roberts sets the record straight on his relationship with daughter Emma following estrangement https://t.co/1b4V0arzH1 pic.twitter.com/PvJC4pBhF1 — New York Post (@nypost) April 7, 2026

Eric Roberts admite las dificultades que enfrenta como padre.

Según ENews , Eric ya había hablado anteriormente sobre un período difícil en su relación, llegando a calificar la distancia entre ellos como el momento "más difícil" de su vida.

"No es dolor, sino tristeza por los malentendidos que, muy probablemente, me acompañarán para siempre", dijo en una entrevista anterior.

A pesar de esas dificultades, Eric recuerda momentos que forjaron su vínculo con Emma. Recordó haberle cantado "Feliz cumpleaños" cuando era recién nacida, un momento que describió como profundamente significativo.

"Intentó encontrarme", dijo. "Fue mágico. Y siempre lo recordaré".

Con el tiempo, Eric afirma haber adquirido una nueva perspectiva, especialmente tras convertirse en abuelo. Emma, ahora madre, tiene un hijo pequeño con su expareja Garrett Hedlund. Eric señaló que ver a la siguiente generación le ha ayudado a comprender mejor su pasado y a aceptarlo.

En sus memorias, Eric también admitió que le costó mucho afrontar la paternidad cuando Emma era bebé, a pesar de amarla profundamente. Reconoció que sus problemas personales le impidieron estar plenamente presente como padre.