Daniel Alegre, director ejecutivo de TelevisaUnivision, vendió su casa en San Francisco por 56 millones de dólares, en una operación que añade un nuevo titular al mercado inmobiliario de lujo de la Bahía de San Francisco, un sector muy seguido por los medios. Según un informe del Wall Street Journal publicado el lunes, la transacción se realizó fuera del mercado.

La venta de la propiedad de estilo Beaux Arts en Pacific Heights, de aproximadamente 15.000 pies cuadrados, destaca no solo por su precio, sino también por su historia ligada a Hollywood. La residencia ubicada en 2898 Vallejo St. se utilizó como lugar de rodaje en El coloso en llamas, la película de catástrofes de 1974 que ganó varios premios Óscar.

Un reportaje de SFGate de 2013 describió la mansión como parte de la historia de San Francisco y Hollywood, mientras que SocketSite la identificó como la casa en pantalla del personaje de Richard Chamberlain, Roger Simmons.

The roughly 15,000-square-foot home was used as a filming location in the Oscar-winning movie ‘The Towering Inferno.’ https://t.co/OMTQzu7L3b — The Wall Street Journal (@WSJ) April 13, 2026

Los registros públicos de bienes raíces citados por Homes.com muestran que Daniel Alegre y Gina Alegre adquirieron la propiedad en julio de 2013. Dichos registros describen la casa como una vivienda de seis dormitorios y seis baños, con una superficie aproximada de 9500 pies cuadrados, lo que pone de manifiesto una de las peculiaridades comunes en la cobertura de bienes raíces de lujo, donde las cifras de tamaño publicadas pueden variar según se incluyan los espacios sin terminar o los anexos. El informe del Wall Street Journal utilizó la estimación más alta, de aproximadamente 15 000 pies cuadrados.

La casa ha sido considerada durante mucho tiempo una de las propiedades más exclusivas de Pacific Heights. Cuando salió al mercado en 2013, SFGate la describió como una mansión de estilo europeo con vistas al puente Golden Gate, Alcatraz y el Palacio de Bellas Artes. El informe también destacaba un comedor formal con capacidad para más de 20 personas, una terraza utilizada para bodas y un ático y un sótano sin terminar que ofrecían la posibilidad de una importante personalización.

Aunque no se conocen los motivos de la venta, un cambio de ubicación laboral podría ser la causa. Alegre asumió el cargo de director ejecutivo de TelevisaUnivision en septiembre de 2024, sucediendo a Wade Davis . La sede central de la compañía se encuentra en Miami, mientras que las oficinas corporativas están en la ciudad de Nueva York.