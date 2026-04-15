Un académico chino-canadiense, apodado el "Nostradamus de China", ha desatado la alarma mundial al predecir que una invasión terrestre estadounidense de Irán comenzará este mes.

El profesor Xueqin Jiang, estratega detrás del popular canal de YouTube "Predictive History", afirma que Washington está al borde de un error militar que desencadenará el colapso total del dominio del dólar estadounidense.

En un vídeo reciente dirigido a sus 2,28 millones de suscriptores, Jiang argumentó que una guerra terrestre en Oriente Medio resultaría en una aplastante derrota estadounidense, alterando para siempre el centro de gravedad de la economía mundial. Estas predicciones apocalípticas surgen mientras se mantiene un frágil alto el fuego de dos semanas en el conflicto del estrecho de Ormuz.

Si bien Washington y Teherán acordaron una tregua temporal el 7 de abril para permitir el "paso seguro" de los petroleros, los datos de MarineTraffic analizados por BBC Verify sugieren que el tráfico marítimo permanece prácticamente paralizado.

Con tan solo una fracción de los 138 buques que suelen cruzar diariamente este punto estratégico, Jiang sugiere que el silencio actual es simplemente la "calma que precede a una tormenta geopolítica" que provocará la aceleración de la invasión terrestre estadounidense de Irán en abril.

Saltó a la fama en internet tras un vídeo de mayo de 2024 en el que hizo tres predicciones audaces. Dos de ellas, según sus seguidores, ya se han cumplido: que Donald Trump ganaría las elecciones estadounidenses de 2024 y que una presidencia de Trump significaría una guerra con Irán. Su tercera afirmación en ese vídeo fue que Estados Unidos acabaría perdiendo dicho conflicto, "cambiando para siempre el orden mundial".

Jiang, graduado de la Universidad de Yale, es frecuentemente descrito por sus seguidores como el "Nostradamus chino", aunque él insiste en que no es un místico. Sus predicciones, afirma, se basan en la aplicación de la teoría de juegos a eventos históricos y actuales, considerando a los estados y líderes como actores racionales, o al menos con interés propio, en una contienda estratégica. Sin embargo, el aura que lo rodea tiene menos que ver con el método académico y más con el momento oportuno. Su última intervención se produce justo cuando se mantiene un frágil alto el fuego en medio de una guerra real y sangrienta.

Antes del estallido de las hostilidades el 28 de febrero, un promedio de 138 barcos transitaban diariamente por el estrecho de Ormuz. Ese tráfico se ha reducido drásticamente, lo que ha provocado una acumulación de buques cisterna y de carga y ha mantenido la presión sobre el suministro mundial de petróleo. Las conversaciones de paz entre Washington y Teherán en Islamabad, los días 11 y 12 de abril, no llegaron a buen puerto, y si bien los enfrentamientos armados permanecen prácticamente en silencio por ahora, tanto diplomáticos como analistas describen la tregua como frágil.

El 'Nostradamus chino' predice una invasión terrestre de Irán.

En su nuevo video, publicado el 2 de abril y titulado "El Nuevo Orden Mundial de Trump", el Nostradamus chino expone lo que, según él, sucederá a continuación. "Recuerden, esta guerra en Irán no va a terminar", les dice a los espectadores. "Hay rumores de que Trump ya autorizó el uso de fuerzas terrestres, por lo que podríamos ver una invasión de Irán este mismo fin de semana, pero sin duda, definitivamente, este mes".

Jiang afirma que Estados Unidos tiene actualmente "unos 50.000 soldados en Oriente Medio" y argumenta que la geografía de Irán otorga ventaja a sus defensores. Señalando un mapa, describe las montañas Zagros, que se extienden a lo largo del flanco occidental de Irán, y los áridos desiertos centrales de Dasht-e Kavir y Dasht-e Lut.

Según él, un ataque desde Irak impactaría contra cordilleras ideales para la guerra de guerrillas, la artillería y los ataques con drones. Un avance desde Pakistán implicaría atravesar un vasto desierto. Desde el Golfo, las fuerzas estadounidenses tendrían que enfrentarse nuevamente a montañas y enormes distancias para llegar a Teherán.

"Incluso si los estadounidenses atacaran desde Irak, tendrían que enfrentarse a las montañas", afirma. "Si atacaran desde Pakistán, desde el este, tendrían que enfrentarse a los desiertos. Y si atacaran desde el sur, se encontrarían con todas esas montañas y, además, estarían lejos de Teherán, que es, en última instancia, su objetivo".

Jiang argumenta que la prioridad inmediata de Washington es asegurar el control del estrecho de Ormuz, aliviando así la presión sobre la economía global mientras se prepara discretamente para una "guerra muy larga". Cita una supuesta carta del teniente general Leonard F. Anderson IV, comandante de la Reserva de la Infantería de Marina de EE. UU., en la que instruye a los reservistas a "preparar a sus familias" y a estar listos para "desplegarse, luchar y vencer", haciendo hincapié en que "esto no es un ejercicio retórico". Dicho documento no ha sido verificado de forma independiente y debe tratarse con cautela.

El dominio del dólar está en juego, afirma el Nostradamus chino.

El Nostradamus chino vuelve a su predicción más contundente: que una guerra terrestre a gran escala en Irán terminaría con la derrota de Estados Unidos. En su escenario, las fuerzas iraníes, atrincheradas en montañas y desiertos que conocen a la perfección, acabarían diezmando a las tropas estadounidenses hasta que Washington se viera obligado a retirarse.

A continuación, pasa a las consecuencias financieras. "Si Estados Unidos pierde la guerra, el imperio estadounidense moriría y se vería obligado a retirarse de Oriente Medio", afirma, argumentando que Estados Unidos perdería su control sobre el sistema del petrodólar y "el dólar estadounidense como moneda de reserva mundial". Según su versión, una derrota militar desencadenaría un colapso económico global.

Sin embargo, Jiang también esboza una posibilidad más oscura y compleja. Utilizando su marco de teoría de juegos predilecto, invita a los espectadores a imaginar a Trump como un jugador que realmente desea la caída del imperio estadounidense, al menos en su forma actual. "¿Y si, por alguna extraña razón, Trump quiere perder la guerra en Irán? ¿Y si desea el colapso del imperio estadounidense? ¿Y si Trump quiere destruir la economía global?", plantea, calificando dicha estrategia de "genial" con un cinismo frío.

Aquí Jiang se centra en los recursos. Si la guerra interrumpe las exportaciones de petróleo de los estados del Consejo de Cooperación del Golfo y cierra de hecho el Estrecho de Ormuz, afirma, la demanda mundial se desviaría hacia otros proveedores. Menciona a Canadá, Venezuela y Rusia como países con vastas reservas, sugiriendo que el centro de gravedad económico se desplazaría hacia Norteamérica y Rusia. Incluso afirma que Estados Unidos "se apoderó de Venezuela en enero" y que Trump "amenaza con apoderarse de Canadá", declaraciones que presenta sin pruebas que las respalden.

En el modelo de Jiang, una "guerra absurda" que Estados Unidos "no puede ganar" aún deja a Washington en una mejor posición, ya que Europa, China, Japón y Australia dependen cada vez más de Norteamérica para obtener energía, alimentos y otros recursos. Se trata de una visión sombría y transaccional del conflicto, que se basa enteramente en su interpretación de los motivos de las élites y los beneficios estratégicos, en lugar de en pruebas contundentes.

Ninguna de las últimas afirmaciones de Jiang, desde las supuestas órdenes de invasión terrestre hasta el contenido de la carta de la Reserva Marina o los supuestos planes de Trump sobre los países vecinos, ha sido confirmada de forma independiente. Por ahora, el mundo observa el estrecho de Ormuz, a la espera de ver si la teoría de juegos del profesor se corresponde con la realidad de las próximas semanas.