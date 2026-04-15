Una mujer francesa de 86 años que se mudó a Alabama para casarse con el estadounidense del que se enamoró en la década de 1950, se encuentra ahora detenida por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE) en Luisiana. Este caso ha provocado indignación en Francia y ha reavivado el escrutinio sobre la agresiva política migratoria del gobierno de Trump. Según familiares, Marie-Thérèse Hélène Ross fue arrestada el 1 de abril y trasladada a un centro de detención tras perder su estatus legal después del fallecimiento de su esposo.

El año pasado, Ross se mudó de Bretaña a Anniston, Alabama, para casarse con Billy, un exmilitar estadounidense al que conoció hace décadas cerca de la base de la OTAN en Saint-Nazaire, en el oeste de Francia. Según informaciones publicadas por The Guardian , la pareja se separó en la década de 1960 cuando Billy regresó a Estados Unidos y Francia se retiró del mando militar integrado de la OTAN.

Posteriormente, en 2010, volvieron a contactar a través de las redes sociales, y tras el fallecimiento de sus respectivas parejas, Ross se mudó a Estados Unidos y se casó con él en 2025.

Esa historia de amor tardía dio un giro devastador en enero, cuando Billy falleció antes de que Ross obtuviera la residencia permanente. El Departamento de Seguridad Nacional declaró a The Independent que Ross había ingresado a Estados Unidos en junio de 2025 bajo el Programa de Exención de Visa, que le permitía permanecer 90 días, y que siete meses después seguía en el país. El DHS afirmó que el ICE la arrestó por encontrarse "ilegalmente en Estados Unidos", una declaración que contrasta fuertemente con la versión de su familia, quien la describe como una anciana viuda atrapada en un limbo burocrático.

Según sus familiares, la situación se complicó aún más tras la muerte de Billy. Explicaron que Ross se vio envuelta en una disputa con uno de los hijos de Billy por la herencia y las condiciones de vida, con acusaciones de que le habían cortado los servicios básicos en su casa. Debía comparecer ante el tribunal el 1 de abril para tratar este asunto, pero su familia afirma que agentes de inmigración la detuvieron antes de que la audiencia pudiera resolver nada.

Actualmente recluida en un centro de detención abarrotado en Luisiana, la familia de Ross afirma que su salud se está deteriorando. Su hijo declaró a Ouest-France, según recoge The Independent , que "para nosotros es urgente sacarla del centro de detención y traerla de vuelta a Francia", y añadió: "Dada su salud, no aguantará ni un mes en estas condiciones". El mismo informe indica que Ross padece problemas cardíacos y de espalda y que se encuentra detenida junto con otros 70 reclusos. Al parecer, funcionarios consulares franceses la han visitado.