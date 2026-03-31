Durante el fin de semana se descubrió en una zona rural de Colombia un cadáver que se cree pertenece a un auxiliar de vuelo desaparecido de American Airlines, lo que intensifica la investigación internacional sobre su desaparición y una controvertida teoría que involucra una sustancia peligrosa conocida como "aliento del diablo".

Eric Fernando Gutiérrez Molina, de 32 años, auxiliar de vuelo de American Airlines con base en Dallas-Fort Worth, desapareció durante una escala en Medellín a principios de este mes. Según el Daily Mail, fue visto por última vez en el barrio de ocio nocturno de El Poblado con sus compañeros y envió un último mensaje con su ubicación desde un Airbnb antes de desaparecer.

Molina no se presentó a su vuelo de regreso a Estados Unidos a la mañana siguiente, y ni su familia ni los responsables de la aerolínea pudieron contactar con él, lo que dio lugar a una búsqueda local.

Los investigadores dijeron que él y una compañera salieron de un club con dos hombres no identificados y pasaron un tiempo en otro lugar antes de que se interrumpiera la comunicación.

Hallan un cadáver en una zona rural de búsqueda.

El 27 de marzo, el alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, anunció el hallazgo de un cadáver entre las localidades de Jericó y Puente Iglesias, aproximadamente cinco días después del inicio de la búsqueda. Las autoridades indicaron que existía una alta probabilidad de que los restos pertenecieran a Molina. El cuerpo estaba siendo trasladado para su examen forense e identificación formal.

Las autoridades no han confirmado la causa de la muerte y no se han realizado arrestos. Los investigadores colombianos continúan analizando datos de teléfonos celulares y vehículos vinculados a las personas que fueron vistas por última vez con Molina para determinar su participación.

La teoría del "aliento del diablo" genera preocupación.

En medio de la búsqueda, la policía local y los amigos expresaron su preocupación por la posible implicación de escopolamina , una droga conocida comúnmente como "aliento del diablo". Los informes de las autoridades indicaron que las personas con las que Molina fue vista por última vez tienen antecedentes de consumo de drogas en el contexto de actividades delictivas.

La escopolamina es un compuesto químico que se puede extraer de plantas como la Brugmansia y la Datura, comunes en algunas partes de Sudamérica.

En el ámbito médico, se utiliza para tratar el mareo y las náuseas en dosis reguladas, pero en contextos ilícitos ha adquirido notoriedad por su potencial para afectar la memoria y el control cognitivo.

El término "aliento del diablo" se ha asociado con el supuesto uso de esta droga en delitos callejeros donde las víctimas quedan incapacitadas o confundidas, a veces con pocos recuerdos de los hechos posteriores.

El Departamento de Estado de Estados Unidos y los expertos en seguridad de viajes ya habían advertido a los turistas en las principales ciudades colombianas sobre el riesgo de que los delincuentes utilicen sustancias como la escopolamina para facilitar los robos.

Las autoridades y la aerolínea responden.

American Airlines, junto con la Asociación de Auxiliares de Vuelo Profesionales, confirmó que estaba brindando apoyo a la familia de Molina y cooperando con las autoridades colombianas y estadounidenses.

La Embajada de Estados Unidos en Bogotá también ha participado, haciendo seguimiento del caso y ofreciendo asistencia a los investigadores locales que manejan la compleja investigación transfronteriza.

Durante la búsqueda, Ernesto Carranza, compañero de Molina, y sus amigos más cercanos hicieron emotivos llamamientos, instando a cualquier persona con información a que se presentara. Si bien los investigadores han identificado a personas de interés en relación con el caso, no se han revelado detalles sobre los cargos ni otras pistas.

Contexto en torno a la escopolamina y el delito

La escopolamina es un alcaloide tropánico con aplicaciones farmacéuticas legítimas. En dosis bajas y controladas, se utiliza para el mareo por movimiento y para aliviar las náuseas postoperatorias. Sin embargo, en su forma ilícita, a veces se mezcla con bebidas o se administra de otras maneras a víctimas desprevenidas.

Las advertencias sobre seguridad en los viajes alertan de que la exposición a dosis elevadas puede provocar confusión, pérdida de memoria y desorientación, efectos que han sido aprovechados por algunos delincuentes en Colombia y otras partes de Sudamérica para cometer robos y atracos.

En Colombia, las fuerzas del orden y los expertos legales han señalado que los incidentes relacionados con la escopolamina representan un desafío para los fiscales e investigadores debido a la naturaleza de los efectos de la droga y a la escasez de pruebas físicas en muchos casos.

Las autoridades continúan investigando las circunstancias que rodean la desaparición de Molina y hasta qué punto la actividad delictiva pudo haber contribuido al trágico desenlace.