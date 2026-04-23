Ana Ortiz sabe perfectamente en quién piensa el público cuando escucha su nombre. Para millones, siempre será Hilda Suárez, la hermana amorosa y lengua afilada de Ugly Betty, uno de los personajes latinos más queridos de la televisión.

Pero Ortiz ha dedicado años a construir una carrera que va mucho más allá de aquel papel que la catapultó a la fama, desde la intrigante y glamurosa serie Devious Maids hasta el emotivo terreno familiar de Love, Victor. Ahora invita al público a conocerla en un lugar muy diferente: el mundo tranquilo, controlado y emocionalmente contenido de Imperfect Women, de Apple TV+.

El nuevo thriller de ocho episodios, creado por Annie Weisman y basado en la novela de Araminta Hall, narra las consecuencias de un crimen que destruye el vínculo de décadas entre tres mujeres. Es una historia sobre la unión que surge al experimentar traumas similares, culpa, venganza, amor, traición y las concesiones que transforman vidas para siempre. La serie ha sido un éxito desde su estreno el 18 de marzo de 2026 , con Elisabeth Moss, Kerry Washington y Kate Mara al frente del reparto. Ana Ortiz interpreta a la detective Bethany Ganz, una de las figuras clave en la resolución del misterio.

Para Ortiz, Bethany representaba algo que no le habían pedido que hiciera con frecuencia.

"Esa es una pregunta excelente. Muchas gracias por hacerla", le dijo a este reportero cuando le pregunté si la contención de la detective estaba predefinida en el personaje o si ella misma había aportado esa serenidad al papel. "Definitivamente tenía que ser un contraste, creo. Y la verdad es que fue todo un reto mantenerla tranquila y serena".

Según ella, ese reto no era pequeño.

"Fue la primera vez desde que empecé a actuar que tuve que contenerme y ser más comedida", explicó Ortiz. Bethany no es una mujer que exprese sus emociones abiertamente ni que deje ver lo que piensa. Observa, absorbe y se guarda las cosas. "Tenía que ser, sí, un contraste con la manía y la locura de las otras mujeres. Pero además, no quiere revelar nada, ¿verdad? No quiere que sepan lo que ella sabe".

Eso ayuda a explicar por qué Bethany impacta tanto en Mujeres imperfectas . En una serie basada en la intimidad volátil, la confianza dañada y viejas heridas emocionales, Ortiz interpreta a la persona que entra en la habitación sin inmutarse. Es la investigadora, pero también el contrapeso del público, alguien que se mantiene al margen de la tormenta emocional, analizando cada movimiento.

Para una actriz tan expresiva como Ortiz, esa introspección supuso un cambio radical.

Sus papeles más conocidos suelen ser de mujeres con ritmos rápidos, gran intensidad emocional y una inconfundible riqueza cultural. Hilda en Ugly Betty era divertida, leal e imposible de ignorar. Marisol en Devious Maids aportó inteligencia y fortaleza a una serie que convirtió una premisa de telenovela en un éxito de masas. En Love, Victor de Hulu, Ortiz ofreció una de sus interpretaciones más matizadas como Isabel Salazar, una madre obligada a confrontar sus propias creencias mientras su hijo maduraba. También cuenta con créditos en Whiskey Cavalier , Goosebumps: The Vanishing , The Mindy Project , How to Get Away with Murder y black-ish , prueba de su constancia y versatilidad en diferentes géneros.

Aun así, puede que Bethany sea el papel que mejor revele su disciplina.

Ortiz se rió cuando le señalé que, fuera latina o no en la historia, Bethany parecía conservar un rastro de prejuicios latinos en la forma en que miraba a las mujeres que la rodeaban. Su respuesta fue inmediata y perfecta: "Una latina hará lo que una latina tenga que hacer".

También relacionó esa libertad con el ambiente en el set. Ortiz describió Imperfect Women como una producción moldeada por mujeres en todos los niveles, desde productoras y guionistas hasta directoras y jefas de departamento. "Fue muy cómodo, y creo que liberador", dijo. "Fue una experiencia que nunca antes había tenido en un set". Para una actriz con una carrera tan larga como la suya, eso no es un cumplido cualquiera. Es una muestra de lo inusual que se sentía el ambiente.

Los temas de Mujeres Imperfectas también me conmovieron profundamente. Más allá de la trama criminal, la serie explora la amistad femenina, especialmente la que se forja a lo largo de los años, marcada por cambios, decepciones y reinvenciones. Ortiz se iluminó cuando la conversación derivó hacia ese tema.

"Creo que las amistades femeninas, en particular, son muy complejas, profundas e intensas, mucho más que cualquiera de mis relaciones con hombres", dijo. Luego ofreció una frase que revela quién es ella también fuera de las cámaras. Su mejor amiga, su comadre, ha estado en su vida desde que tenía 11 años. Esa relación, dijo, es como una "amiga cactus", una que puede sobrevivir largos periodos sin cuidados y aun así florecer cuando importa. "Cuanto mayor me hago, más pequeño se ha vuelto mi círculo, pero se ha vuelto mucho más fuerte y unido", revela al mencionar a las mujeres que siguen siendo esenciales en su vida, incluyendo a Judy Reyes, Justina Machado y su compañera de reparto en Devious Maids, Rebecca Wisocki.

Esa idea, la durabilidad y la complejidad de la lealtad femenina, es la razón por la que cree que la lógica emocional de Mujeres Imperfectas funciona. "Creo que la relación con estas mujeres en Mujeres Imperfectas tiene todo el sentido del mundo", dijo Ortiz. "Sí, peleamos, sí, peleamos. Tenemos todas las complicaciones y todo lo demás".

Y, sin embargo, la nostalgia nunca está lejos cuando Ortiz está presente. Cuando le pregunté sobre la posibilidad de regresar a Ugly Betty , no dudó en responder.

Esta puertorriqueña nacida en la ciudad de Nueva York también ha estado revisitando activamente su legado de Ugly Betty a través de Viva Betty, un podcast que copresenta con su compañero de reparto Mark Indelicato, donde analizan episodios de la querida serie e invitan a antiguos compañeros de reparto a reflexionar sobre su impacto.

El podcast se ha convertido tanto en un reencuentro nostálgico como en una sutil campaña para un reinicio, y Ortiz reveló que casi todos los miembros principales del elenco, incluidas America Ferrera y Vanessa Williams, han expresado interés en regresar.

Más que un simple programa de resumen, el proyecto explora cómo Ugly Betty ayudó a redefinir la representación latina en la televisión convencional, al tiempo que ofrece a los fans una mirada entre bastidores a la química y las amistades que hicieron que la serie siguiera vigente mucho después de su final.

"Todos queremos hacer un reinicio", dijo. "En general. Todos queremos volver y hacer un reinicio, así que crucemos los dedos". Su respuesta coincide con comentarios que ha hecho en otros lugares en los últimos años, indicando públicamente que el deseo de un regreso es real.

Este reportero le hizo la misma pregunta a Michael Urie, quien ahora forma parte de la galardonada serie Shrinking. "Solo dígame cuándo y allí estaré", respondió.

Por ahora, sin embargo, Ortiz tiene algo más que mostrar. No es la hermana mayor, ni la que se roba la escena, ni la mujer cuya frase todos citan al día siguiente. En Mujeres imperfectas , Ana Ortiz interpreta a la mujer que habla menos, revela menos y, de alguna manera, deja mucho a la imaginación. Tras una carrera basada en la presencia, Bethany Ganz demuestra que puede ser igual de poderosa con sutileza.