El Cinco de Mayo de este año ofrece ofertas irresistibles y obsequios para los amantes de la gastronomía que quieran celebrar esta festividad a lo grande.

Chipotle y Taco Bell encabezan las festividades del Cinco de Mayo de 2026 con ofertas irresistibles, además de promociones de 2x1 en burritos en colaboración con 7-Eleven, Stripes y Speedway. Según USA Today , quienes celebren podrán aprovechar ofertas, descuentos y obsequios en al menos diez restaurantes y cadenas de comida rápida el 5 de mayo.

Ofertas del Cinco de Mayo de Chipotle y Taco Bell

Los clientes de Chipotle obtienen totopos gratis con queso blanco o guacamole al comprar un plato principal en la aplicación de Chipotle o en el sitio web oficial; solo tienen que usar el código CINCO26 al finalizar la compra.

"El Cinco de Mayo se trata de reunirse alrededor de la comida, y las papas fritas y los acompañamientos son el punto de partida de la celebración... No hay mejor día para regalárselos a nuestros fans", dijo Stephanie Perdue, directora de marketing de Chipotle, en un comunicado .

Mientras tanto, la mayor ventaja de Taco Bell por el Cinco de Mayo es exclusiva para los miembros de Grubhub+ que realicen pedidos de al menos 14,76 £ (20 $). Estos pedidos incluyen un Crunchwrap Supreme gratis hasta el domingo 10 de mayo. Quienes no sean miembros de Grubhub+ pueden acceder a la promoción mediante una suscripción con descuento de seis meses, disponible solo este mes.

Promociones de comida mexicana disponibles en otros restaurantes.

El restaurante Tex-Mex Chuy's ofrece promociones en algunos platos de su menú el 5 de mayo, incluyendo un descuento de $1 en cervezas mexicanas y Ritas con descuento. Los platos estrella de Chuy's, como el Compuesto, el Lil' Chuy Gooey o el Boom-Boom Pow Queso, también estarán disponibles durante todo el día por solo $5 (3,69 £).

Los burritos BOGO ofrecen promociones de compra uno y llévate otro gratis en los establecimientos participantes de 7-Eleven, Speedway y Stripes, que también venden bolsas de "Walking Taco" con carne picada, queso, pico de gallo y Doritos crujientes por 6 dólares (4,43 libras).

Los miembros de 7Rewards y Speedy Rewards también obtienen un descuento de $3 (£2.21) en determinados productos de cerveza Modelo Especial, Pacifico Clara, Coronita Extra y otros.

Quienes planeen salir a celebrar el Cinco de Mayo en los locales favoritos de la zona pueden consultar las ofertas de Moe's Southwest Grill, BJ's Restaurant and Brewhouse, Tocaya, On the Border, Checkers and Rally's y Geopuff. Este último ofrece un 40 % de descuento en sus productos estrella, como los totopos Siete y los aros de mango con tajín de Snak Club, hasta el 10 de mayo, exclusivamente para miembros de FAM.

Food Network amplía la lista a 18 restaurantes, entre ellos Chili's, Jack in the Box, The Coffee Bean & Tea Leaf, Taco John's y Fat Tuesday. Las ofertas promocionales varían según la ubicación del establecimiento y el método de compra.

¿De qué se trata el Cinco de Mayo?

Este año, el Cinco de Mayo cae en martes, pero se espera que la celebración se extienda hasta el fin de semana. Un gran error común sobre el Cinco de Mayo es creer que se trata de la celebración anual del Día de la Independencia de México. Esta última se celebra el 16 de septiembre, fecha en que el país obtuvo su independencia de España, el primer aniversario de su independencia.

El Cinco de Mayo conmemora la Batalla de Puebla, en la que el ejército mexicano derrotó al Segundo Imperio Francés de Napoleón III el 5 de mayo de 1862, según USA Today. Esta festividad sigue recordando esa victoria desde hace 150 años en México y Estados Unidos.

"No es una fiesta mexicana, ni una fiesta estadounidense, sino una fiesta estadounidense-mexicana", así describe el evento José Alamillo, profesor de estudios chicanos en la Universidad Estatal de California Channel Islands.