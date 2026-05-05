Según los fiscales federales, el hombre acusado de iniciar el mortal incendio de Palisades en Los Ángeles se había obsesionado con Luigi Mangione, el hombre acusado del asesinato del director ejecutivo de UnitedHealthcare, Brian Thompson, y estaba motivado en parte por el resentimiento hacia las personas adineradas.

Jonathan Rinderknecht, de 29 años, se declaró inocente de los cargos federales que lo acusan de haber provocado el incendio que comenzó el 1 de enero de 2025 y que posteriormente se reavivó, convirtiéndose en el catastrófico incendio de Palisades, que causó la muerte de 12 personas y destruyó miles de viviendas y negocios en Pacific Palisades y Malibú. Su juicio está programado para comenzar el 8 de junio, según Associated Press.

En un nuevo informe previo al juicio, los fiscales alegaron que Rinderknecht estaba "enojado con el mundo" en las horas previas al incendio inicial y que había despotricado ante pasajeros de Uber sobre el capitalismo, la justicia por mano propia y el caso de Mangione. Los fiscales indicaron que estaba molesto por no tener planes para la Nochevieja y que también estaba angustiado por una relación pasada.

Según Fox News, que citó el informe de la fiscalía, la documentación indica que Rinderknecht buscó frases como "liberen a Luigi Mangione", "acabemos con todos los multimillonarios" y "Reddit, matemos a todos los multimillonarios" en diciembre de 2024. Los fiscales escribieron que, antes del incendio, Rinderknecht se había enfadado cada vez más "con su vida y con la sociedad en general".

Según informó Los Angeles Times , los fiscales describieron a Mangione como una especie de Robin Hood en la mentalidad de Rinderknecht. Cuando los investigadores le preguntaron a Rinderknecht por qué alguien cometería un incendio provocado en Palisades, supuestamente respondió que podría deberse al "resentimiento hacia los ricos", acusando a las personas adineradas de disfrutar de su dinero mientras que otros "básicamente eran esclavizados por ellos".

Mangione se declaró inocente del asesinato de Thompson, quien fue abatido a tiros en la ciudad de Nueva York en diciembre de 2024. Su caso se convirtió en un tema candente en internet, donde algunos usuarios lo elogiaron como símbolo de la indignación contra la industria de los seguros médicos, incluso cuando la fiscalía lo acusaba de asesinato. La supuesta obsesión de Rinderknecht con ese caso ahora forma parte del argumento del gobierno sobre el móvil del crimen en el caso del incendio de Palisades.

Los fiscales alegan que el desastre de Palisades comenzó con un incendio menor el día de Año Nuevo. Las autoridades afirman que ese fuego ardió bajo tierra durante días antes de reavivarse debido a las peligrosas condiciones del viento y convertirse en uno de los incendios forestales más destructivos en la historia de Los Ángeles.

La defensa de Rinderknecht niega que él haya provocado el incendio y argumenta que se le está culpando por fallos en la respuesta oficial. Su abogado ha presentado pruebas de la declaración de un bombero que plantean dudas sobre cómo se gestionó la escena inicial del incendio una vez que los bomberos creyeron que había sido extinguido. Según AP, el jefe de bomberos ha ordenado una revisión independiente de la respuesta.

El caso ya ha suscitado un escrutinio que va más allá de las acusaciones penales.