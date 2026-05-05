Se espera que el secretario de Estado, Marco Rubio, viaje esta semana a la Ciudad del Vaticano para reunirse con el Papa León XIV, una delicada misión diplomática destinada a aliviar las tensiones después de que los ataques públicos del presidente Donald Trump contra el primer pontífice estadounidense provocaran críticas en los círculos políticos y religiosos.

Según Reuters , que citó a una fuente vaticana de alto rango familiarizada con los planes del papa, se espera que la reunión tenga lugar el jueves. Rubio tiene previsto visitar Italia del 6 al 8 de mayo y reunirse con funcionarios del Vaticano, incluido el secretario de Estado Pietro Parolin, así como con líderes italianos.

El viaje se produce tras semanas de fricción entre la administración Trump y el Papa León XIII, quien se ha mostrado cada vez más crítico con la guerra entre Estados Unidos e Israel e Irán y anteriormente criticó las políticas de inmigración de línea dura de Trump.

En abril, Trump criticó duramente a Leo en las redes sociales, llegando incluso a calificar al pontífice de "terrible" mientras el papa se encontraba de gira por cuatro países africanos.

Se espera que Rubio, católico y uno de los funcionarios de política exterior más visibles de Trump, aborde la situación en Oriente Medio y los asuntos del hemisferio occidental con los líderes del Vaticano. La visita está siendo seguida de cerca, ya que representa el primer encuentro presencial conocido entre el Papa León XIII y un miembro del gabinete estadounidense en casi un año.

También se ha interpretado como un desaire contra el vicepresidente JD Vance, el funcionario católico de más alto rango en la administración Trump.

La reunión en el Vaticano también se produce en un momento de tensión en la relación de Trump con la primera ministra italiana, Giorgia Meloni, una de sus aliadas europeas más firmes. Según Reuters, Meloni declaró que no apoyaría una posible retirada de tropas estadounidenses de Italia después de que Trump sugiriera que Estados Unidos podría considerar la posibilidad de retirar sus fuerzas de Italia y España. Se espera que Rubio también se reúna con funcionarios italianos durante el viaje.

Para Rubio, la tarea es inusualmente delicada. No solo es el secretario de Estado de Trump, sino también un destacado republicano católico que intenta gestionar una ruptura pública entre un presidente republicano y un papa estadounidense cuyas críticas han afectado algunas de las políticas más controvertidas de la administración.

La reunión podría darle a Rubio la oportunidad de rebajar la tensión antes de que la disputa se convierta en un problema político más grave para Trump en su país, donde los votantes católicos siguen siendo un electorado importante. También le brinda al Vaticano la oportunidad de plantear sus preocupaciones directamente a Washington, ya que la guerra con Irán, la aplicación de las leyes de inmigración y la política hacia América Latina continúan dividiendo a la Casa Blanca y a la Santa Sede.