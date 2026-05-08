La ex conejita de Playboy, Holly Madison, declaró en una reciente entrevista para un podcast que el fallecido fundador de Playboy, Hugh Hefner, mantuvo un patrón de lo que ella describió como noches de sexo compulsivo durante los primeros años de su relación, pero que esa rutina disminuyó después de que comenzara el rodaje de la serie de telerrealidad "The Girls Next Door".

Según Radar Online , Madison, en declaraciones al podcast de Kristin Cavallari "Let's Be Honest with Kristin Cavallari", afirmó que las mujeres que vivían en la Mansión Playboy solían salir de fiesta y regresar a la mansión, donde Hefner esperaba tener relaciones sexuales después.

"Al principio, salíamos dos veces por semana, y siempre era como si después de salir estuviéramos juntos", le contó Madison a Cavallari. Dijo que las salidas solían ser los miércoles y los viernes.

Lea también: Foto del arcoíris de la hija de Holly Madison: Se publican las primeras fotos de la bebé, "El parto fue fácil"

Madison afirmó que la dinámica cambió una vez que comenzó el programa de E!. "Después de empezar a grabar el programa, eso simplemente desapareció, lo cual fue increíble", dijo. Añadió que el programa le dio a Hefner "nueva relevancia" y un "impulso al ego", lo que, según ella, redujo su necesidad percibida de lo que denominó noches de sexo compulsivo.

"Estaba eufórico después del programa", dijo Madison. "Le dio una nueva relevancia, un subidón de ego, así que ya no sentía la necesidad de pensar: 'Tengo que tener estas noches de sexo compulsivo para sentirme deseado y relevante'".

Madison afirmó que nunca hubo una conversación explícita entre los residentes de la mansión sobre poner fin a la rutina. "Creo que Bridget, Kendra y yo estábamos tan de acuerdo que simplemente ya no queríamos hacerlo", dijo, refiriéndose a sus compañeras de la mansión y futuras coprotagonistas, Bridget Marquardt y Kendra Wilkinson. "Nadie tuvo que decir nada. Simplemente dijimos: 'Bueno, ya no vamos a salir, así que nadie va a tomar la iniciativa'", según informó AOL .

Kristin Cavallari, presentadora del podcast, reaccionó con visible alivio durante el intercambio, diciendo que había asumido que las mujeres aún debían seguir la rutina mientras filmaban el programa.

El relato de Madison se suma a un extenso registro público de recuerdos contradictorios sobre la vida en la Mansión Playboy.

Los representantes de Hefner, quien falleció en 2017, no respondieron a las solicitudes de comentarios. Marquardt y Wilkinson tampoco respondieron de inmediato a las solicitudes de comentarios.

LEE MÁS: Madison Book: La ex estrella de 'Girls Next Door' habla sobre su pasado en Playboy en 'Down The Rabbit Hole' [VIDEO]