Gwyneth Paltrow se enfrenta a una oleada de críticas en internet tras hablar sobre la desigualdad económica y criticar a los "tipos blancos súper ricos" durante un episodio reciente del podcast The Goop.

Los comentarios rápidamente desataron un debate en las redes sociales, y los críticos señalaron la fortuna de Paltrow y su marca de bienestar de lujo como señales de que forma parte de la élite adinerada que parecía cuestionar.

Durante la conversación con la periodista Kara Swisher, Paltrow preguntó cómo la sociedad llegó a un punto en el que la riqueza y la influencia parecían importar más que cualquier otra cosa. Cuestionó por qué se permite que los poderosos líderes tecnológicos moldeen la cultura y los negocios con poca rendición de cuentas.

"Pero ¿cómo crees que hemos llegado a este punto en la cultura donde nada importa y ahora lo único que importa son estos tipos blancos súper ricos que rompen las reglas y establecen las reglas?", dijo Paltrow durante la conversación en el podcast.

Según Fox News , Swisher respondió diciendo que la sociedad ha desarrollado "una idolatría hacia los innovadores y la riqueza", sugiriendo que muchas personas asocian automáticamente el dinero con la inteligencia y el éxito. Ambos también hablaron sobre la creciente influencia de los multimillonarios de Silicon Valley y las grandes empresas tecnológicas en la vida cotidiana.

Gwyneth Paltrow, who is with $200 million, complains about “super rich white dudes.”



“Now all that matters is these kind of super rich white dudes who are breaking rules, setting rules- seemingly like not caring so much about the downstream impact on everything that they say.” pic.twitter.com/p4GDhor7k3 — Oli London (@OliLondonTV) May 6, 2026

Gwyneth Paltrow recibe la defensa de sus fans.

Poco después de que se difundieran en línea fragmentos de la entrevista, muchos usuarios criticaron a Paltrow por lo que consideraron una perspectiva desconectada de la realidad.

Varios comentaristas argumentaron que la actriz y empresaria se beneficia del mismo sistema que criticaba. Un usuario de redes sociales escribió que escuchar los comentarios de Paltrow era "un poco gracioso", mientras que otro señaló que su empresa de bienestar vende productos caros que mucha gente no puede permitirse. Otros mencionaron informes que estiman su patrimonio neto en alrededor de 200 millones de dólares, según informó el Daily Mail .

La reacción negativa reavivó las críticas que rodean a Goop, la marca de estilo de vida de Paltrow, a menudo objeto de burlas en internet por promocionar artículos de bienestar de lujo y costosas tendencias de belleza. Aun así, algunos defensores salieron en defensa de la actriz, argumentando que las figuras públicas adineradas que hablan abiertamente sobre la desigualdad podrían contribuir a visibilizar el problema.

Algunos oyentes elogiaron a Paltrow por iniciar conversaciones sobre el privilegio, el poder y la forma en que la riqueza moldea la opinión pública.

Paltrow ya se había pronunciado anteriormente sobre las críticas a su privilegiada crianza. En entrevistas pasadas, admitió haber crecido con ciertas ventajas por ser hija de la actriz Blythe Danner y del fallecido productor de televisión Bruce Paltrow.