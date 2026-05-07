Khloé Kardashian afirma que un solo viaje a Coachella fue suficiente para ella después de una experiencia aterradora en el famoso festival de música hace casi una década.

Durante el episodio del 6 de mayo de su podcast "Khloé in Wonder Land", la estrella de reality compartió que asistió a Coachella solo una vez, alrededor de 2015 o 2016, y se fue con recuerdos que preferiría olvidar.

"Fui una vez", dijo Kardashian, de 41 años. "No fue la mejor experiencia". La estrella de "Las Kardashian" explicó que, mientras asistía a una fiesta en el desierto de California, bebió un jugo misterioso que luego creyó que contenía drogas.

Kardashian dejó claro que no cree que nadie la haya atacado intencionadamente. "No creo que nadie me haya drogado", dijo. "Simplemente creo que fui yo la tonta y no me di cuenta de que todos estaban drogados".

Según Kardashian, la situación se volvió rápidamente abrumadora. Recordó sentirse repentinamente "realmente loca" y no comprender lo que le estaba sucediendo.

"Nadie quiere sentirse así y no saber por qué", compartió.

Según Page Six , en lugar de disfrutar del festival de música, Kardashian dijo que pasó horas encerrada en un baño porque se asustó y se sintió confundida.

"Me asusté. Estaba muy preocupada por mis pensamientos", explicó. "Tenía muchísimo miedo, así que mi experiencia no fue buena".

🔥🚨JUST IN: Khloe’ Kardashian revealed she was drugged when she went to Coachella as she was surrounded by celebrities.



Kardashian: “I have gone to Coachella. I’ve gone once. It was many moons ago. I want to say 2016 or something like that. It wasn’t the best experience. I got… pic.twitter.com/WJJo0iUCXj — Dom Lucre | Breaker of Narratives (@dom_lucre) May 6, 2026

Khloé Kardashian admite que tuvo FOMO (miedo a perderse algo).

Su historia sincera les brindó a los fans una perspectiva poco común sobre por qué se ha mantenido alejada de Coachella desde entonces, incluso mientras sus hermanas seguían apareciendo en el evento anual. Aun así, Kardashian admitió que recientemente se sintió excluida cuando su familia asistió al festival de este año sin ella.

En un episodio anterior del podcast, en abril, le contó a su madre, Kris Jenner, que casi consideró la posibilidad de volver a ver actuar a Justin Bieber.

"Probablemente sea el primer año que siento miedo de perderme algo (FOMO) por Coachella", dijo, explicando que todas sus hermanas estaban allí mientras ella se quedaba en casa en Los Ángeles celebrando el cumpleaños de su hija True, según informó la revista US Magazine .

Kim Kardashian, Kourtney Kardashian, Kendall Jenner y Kylie Jenner asistieron a eventos del festival este año.

Kourtney organizó una fiesta de Camp Poosh, mientras que Kendall celebró con sus invitados a través de su marca de tequila 818. Kylie asistió a ambos fines de semana del festival, y se vio a Kim viendo la actuación de Bieber junto a Lewis Hamilton.

Kris Jenner, que se encontraba de viaje fuera del país, siguió la retransmisión en directo y elogió la actuación de Bieber.