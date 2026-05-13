Un jurado de Los Ángeles ha dictaminado que Kanye West es responsable de la infracción de derechos de autor relacionada con su canción "Hurricane", que forma parte de su álbum Donda de 2021, y le ha ordenado a él y a sus empresas pagar un total de 438.558 dólares en concepto de daños y perjuicios.

Según Billboard , la decisión se produjo tras un juicio federal de una semana de duración que se centró en si West utilizó indebidamente una pista demo inédita llamada "MSD PT2" en una versión temprana de "Hurricane".

El jurado determinó que la muestra se utilizó sin la autorización correspondiente durante un evento de escucha de gran repercusión celebrado en Atlanta, donde la canción se reprodujo para decenas de miles de fans.

El fallo establece que West debe personalmente parte de la indemnización, mientras que sus empresas también son responsables de pagos adicionales, lo que eleva la sanción económica total a poco menos de medio millón de dólares.

El caso giraba en torno a una pieza instrumental de un minuto creada por cuatro músicos que afirmaron haber compartido la base musical a través de un productor que, posteriormente, contactó con el equipo de West. Los artistas declararon que les sorprendió escuchar su trabajo utilizado en una versión preliminar de "Hurricane", que se interpretó durante el multitudinario concierto benéfico Donda de West y se transmitió en línea.

Ye Loses Copyright Trial Over Uncleared ‘Donda’ Demo Samplehttps://t.co/Tuvy7fQUgU — billboard (@billboard) May 13, 2026

Kanye West se enfrenta a una demanda por daños y perjuicios por infracción de derechos de autor.

Su equipo legal argumentó que la muestra musical fue un elemento clave del éxito de la canción en el evento y afirmó que West ganó millones con la venta de entradas, la mercancía y los acuerdos de reproducción en streaming relacionados con la actuación. También alegaron que los músicos nunca dieron su consentimiento para el uso del material y que no recibieron la compensación adecuada.

"Este caso no tiene sentido", argumentó en el tribunal el abogado defensor de West, Eduardo Martorell, alegando que los artistas habían mostrado previamente interés en trabajar con el rapero y que posteriormente se les otorgaron los créditos incluso después de que se hicieran cambios en la canción, según informó Rolling Stone .

El propio West testificó durante el juicio, afirmando que creía haber seguido el procedimiento habitual para la autorización de muestras e insistiendo en que siempre procura reconocer debidamente el trabajo de sus colaboradores. Sin embargo, el jurado finalmente falló a favor de los demandantes, coincidiendo en que la muestra se utilizó sin la debida autorización durante la primera versión de la canción.

La versión final de "Hurricane", publicada por Donda, fue modificada para eliminar el sampleo directo, pero el jurado se centró en la interpretación anterior, que ya había sido compartida públicamente y monetizada.

Los representantes legales de los músicos afirmaron que el fallo supone una victoria para los artistas independientes que buscan un trato justo en la industria musical.

Un portavoz de West criticó el resultado, calificando la demanda de injusta y argumentando que la indemnización era muy inferior a la que se había exigido originalmente.