Los herederos de Tupac Shakur se enfrentan a una nueva demanda del veterano productor de Death Row Records, Daz Dillinger, quien afirma que no ha recibido el pago íntegro por las canciones que ayudó a crear en el legendario álbum del rapero , All Eyez on Me .

Según documentos judiciales presentados el 8 de mayo, Dillinger, cuyo nombre real es Delmar Arnaud, tiene derecho a recibir regalías relacionadas con más de una docena de canciones que coescribió y produjo con Shakur.

La denuncia se centra en varios temas importantes de All Eyez on Me , entre ellos "Ambitionz az a Ridah", "2 of Amerikaz Most Wanted", "I Ain't Mad at Cha", "Skandalouz" y "Got My Mind Made Up".

Según la demanda, Dillinger solicitó regalías impagas en 2024 y posteriormente recibió 91.000 dólares de Amaru Entertainment, la empresa que gestiona el catálogo musical de Shakur, según informó Rolling Stone .

Sin embargo, argumenta que el pago se realizó sin estados de cuenta de regalías ni registros que explicaran cómo se calculó el monto.

Su abogado, Bret Lewis, afirmó que la sucesión no proporcionó adecuadamente los estados financieros ni los pagos que aún pudieran estar pendientes.

"El monto exacto adeudado se determinará según las pruebas presentadas tras una auditoría y una investigación", declaró Lewis en comentarios compartidos con fuentes cercanas.

Tupac Shakur Estate Sued by Death Row Producer Daz Dillinger Over ‘All Eyez On Me’ Royalties https://t.co/MbXM0iRvl4 — billboard hip-hop/r&b (@billboardhiphop) May 11, 2026

Daz Dillinger demanda a los herederos de Tupac por regalías.

La demanda solicita al tribunal que ordene una auditoría completa de las ganancias, licencias e ingresos relacionados con las canciones en las que trabajó Dillinger. También exige el pago de regalías adicionales y una indemnización por el presunto incumplimiento de contrato.

Un representante del patrimonio de Shakur no ha hecho comentarios públicos sobre las acusaciones.

Esta disputa añade un capítulo más a la larga historia legal que rodea a Death Row Records y a los artistas vinculados al sello discográfico.

Según Billboard , Dillinger participó activamente en la creación de All Eyez on Me , que se convirtió en uno de los álbumes de rap más importantes de la década de 1990 y permaneció 122 semanas en la lista Billboard 200 tras su lanzamiento en 1996.

Este no es el primer enfrentamiento legal entre Dillinger y los herederos de Shakur.

En 2001, Afeni Shakur lo demandó por grabaciones inéditas de Tupac que, según ella, él planeaba distribuir sin permiso. El caso se resolvió extrajudicialmente en 2002.

A lo largo de los años, Dillinger también ha estado involucrado en otras disputas contractuales y de regalías que involucran al ex ejecutivo de Death Row Records, Suge Knight, y a importantes compañías discográficas.

Más recientemente, insinuó públicamente que emprendería acciones legales contra su colega rapero y primo Snoop Dogg por problemas relacionados con la propiedad de su música.