Amazon Music está convirtiendo a Puerto Rico en su nuevo escenario de música en vivo y ha lanzado la primera edición en la isla de Amazon Music City Sessions con Yandel, el pionero del reguetón local cuya carrera ahora abarca desde las raíces de club del urbano hasta la reinvención orquestal.

La espectacular presentación transmitida en vivo, a la que este reportero fue invitado, tuvo lugar en San Juan, estaba programada para el 5 de mayo y marcó la primera vez que la franquicia City Sessions se expandió a Puerto Rico. El espectáculo, que se realizó por única vez, estuvo disponible a nivel mundial a través de la aplicación Amazon Music , Prime Video y Twitch, y fue en parte un concierto, en parte una muestra cultural y en parte una inversión más amplia en artistas, empresas y educación puertorriqueños.

"Me siento honrado de ser el primer artista en inaugurar la nueva serie Amazon Music City Sessions en Puerto Rico, dando visibilidad a la isla y a sus artistas", declaró Yandel en una entrevista con Latin Times. "Poder hacer esto desde mi isla y con la Sinfónica de Puerto Rico me llena de alegría".

El lanzamiento otorga a Puerto Rico un papel protagónico en una franquicia que ya ha contado con artistas como Kings of Leon, Benson Boone, Jelly Roll, Sech y Tim McGraw. Amazon describió City Sessions como un formato en vivo, centrado en momentos especiales, basado en presentaciones exclusivas, historias de artistas y experiencias íntimas para los fans.

La edición de Puerto Rico también sigue la línea de la iniciativa City Sessions de Amazon Music en México. En 2025, la plataforma presentó a El Malilla a través de la serie "From Mexico" el 2 de julio, mientras que la edición de Santa Fe Klan se transmitió en vivo desde la Ciudad de México el 18 de noviembre, disponible a través de Twitch y TikTok Live. Estos conciertos en México posicionaron a City Sessions como un vehículo para la música latina que puede trascender las principales capitales culturales, desde la Ciudad de México hasta San Juan, brindando a las escenas regionales una ventana digital global.

Para los ejecutivos de Amazon, el lanzamiento en Puerto Rico también representa una estrategia comercial y comunitaria. Ramón Fragoso, director de Amazon Music para Latinoamérica en Estados Unidos, afirmó que la iniciativa busca "conectar artistas, comunidad y oportunidades". Además, vinculó el concierto con comPRa Local, la nueva plataforma de Amazon diseñada para dar visibilidad a negocios puertorriqueños entre los clientes de Puerto Rico y Estados Unidos.

La iniciativa se anunció antes de la transmisión en vivo del último concierto de Bad Bunny en Puerto Rico y se extenderá por varios años. Con este esfuerzo, Amazon se alinea con las fuerzas culturales y la identidad regional de Latinoamérica para lograr un triple objetivo: promover la cultura latina, fortalecer los vínculos con los consumidores y desarrollar nuevos talentos en ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas (STEM).

"Puerto Rico es fundamental para nuestros esfuerzos en el Caribe", explicó Felipe do Carmo, director de Amazon Web Services en Puerto Rico, quien dirigió un taller de programación con estudiantes de la Escuela Miguel Meléndez Muñoz en Cayey, la escuela secundaria pública a la que asistió Yandel. Amazon continuará con donaciones de materiales y tecnología.

"Contar con una oficina de AWS en San Juan demuestra la creciente demanda de los clientes, la amplia reserva de talento que existe aquí y nuestra inversión para apoyar la adopción de la nube en la isla", añadió Do Carmo.

La participación de Yandel llega, además, en una de las etapas más ambiciosas de su carrera. Su proyecto Sinfónico toma el reguetón y el repertorio urbano de la estrella puertorriqueña y lo sitúa dentro de un marco orquestal, sustituyendo el dembow y la estructura de club característicos del género por cuerdas, arreglos en vivo y un lenguaje teatral más grandioso.

"Para mí, es un reconocimiento a la calidad y la fuerza de nuestra música. Durante años fuimos considerados un género menor. El hecho de que nuestras canciones funcionen con arreglos orquestales y suenen así es una prueba del legado del género urbano y del reguetón en la música latina", añadió Yandel.

Durante el concierto, celebrado en el Coca-Cola Music Hall, interpretó versiones de algunos de sus mayores éxitos como solista, junto a Wisin y Yandel y con la participación de otros artistas. Su repertorio incluyó "Pam, pam, pam", "Noche de sexo", "Mírala bien", "El Teléfono", "Fantasma" y "Encantadora", para cerrar con "Yandel 150", su canción con Feid.

El concepto Sinfónico se ha convertido en algo más que un experimento paralelo. El álbum Sinfónico (En Vivo) de Yandel, grabado con la Orquesta Sinfónica de la FIU, recibió una nominación al Grammy 2026 al mejor álbum de música urbana, en reconocimiento a su fusión de interpretación orquestal y música urbana. La gira Sinfónico de Yandel ha agotado las entradas en recintos de Estados Unidos y Latinoamérica, y este verano llegará a Europa.

Para Fragoso, traer City Sessions de Amazon Music a Puerto Rico es "mucho más que la expansión regional de una franquicia exitosa". Para el ejecutivo musical mexicano, es "un paso más para mostrarle al mundo lo que realmente es la música latina: más que una moda pasajera, más que un momento. Es la expresión de millones de personas que abrazan la música y el arte con todo su corazón, y de una comunidad rebosante de talento".