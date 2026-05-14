Olivia Rodrigo se enfrenta a una fuerte reacción en las redes sociales por sus recientes elecciones de vestuario, y los críticos acusan a su equipo de relaciones públicas de utilizar a Taylor Swift para "limpiar" la narrativa.

La polémica alcanzó su punto álgido el martes 12 de mayo de 2026, tras una actuación en el Spotify Billions Club de Barcelona, donde Rodrigo lució un microvestido babydoll y bombachos de Génération78. Si bien la cantante defendió el atuendo como un guiño al punk "riot grrrl" de los 90, un sector de internet calificó la estética de "infantilizante" y "problemática".

La polémica se intensificó después de que un reportaje de moda de Vogue intentara relacionar el controvertido estilo de Rodrigo con un atuendo que Taylor Swift lució recientemente en una cena en Nueva York, lo que llevó a los fans a sospechar que se trataba de una calculada maniobra de relaciones públicas para desviar la atención.

Los fans de Swift no han tardado en señalar la "oportuna" publicación del artículo, sugiriendo que vincular a las dos estrellas es un intento de normalizar los atuendos "infantiles" de Rodrigo asociándolos con las elecciones de alta costura más convencionales de Swift.

El polémico vestido 'Babydoll'

Rodrigo se ha enfrentado recientemente a críticas por su elección de vestidos estilo babydoll durante sus actuaciones, y algunos usuarios de las redes sociales han descrito el look como "infantilizador" o inapropiado.

Sin embargo, otros lo defienden como un guiño deliberado a la estética punk y riot grrrl.

El artículo de Vogue avivó la polémica al mencionar que Taylor Swift también había lucido recientemente un vestido similar. Como resultado, el artículo agrupó a Swift, Olivia Rodrigo y Sabrina Carpenter bajo la misma tendencia de moda. Esto fue lo que despertó las sospechas de algunos fans en internet.

Consideraban que el artículo ya no trataba solo de moda, sino que podría haber ayudado a desviar la atención de las críticas dirigidas a Rodrigo al extender la conversación a Swift y Carpenter.

Una cuenta de fans de Taylor Swift criticó a Vogue, respondiendo: "Una revista de su nivel no debería aceptar pagos por artículos impulsados por trucos publicitarios. ¿Dónde está la profesionalidad? Por cierto, ese era un vestido normal, NO un "vestido babydoll"".

‼️| @Vogue a magazine of your level should not be accepting paychecks for articles driven by PR stunts, where is the professionalism? btw that was a normal NOT a ‘babydoll dress’.@LiviesHQ you thought this was smooth but you keep getting dumber this era…… pic.twitter.com/haS4ALGoaM — The Taylor Swift Updates (@theTSupdates) May 12, 2026

¿Qué es un vestido babydoll?

El vestido babydoll es un vestido corto y holgado que suele tener la cintura alta justo debajo del pecho. Este estilo se popularizó en la década de 1950 y se caracteriza por su aspecto dulce y juvenil. A menudo se presenta con telas ligeras, mangas abullonadas, encaje, lazos o faldas vaporosas. Aunque su nombre suena juvenil, este vestido lo han usado mujeres de todas las edades durante décadas.

Los adultos usan vestidos estilo babydoll, y no es solo una prenda infantil. Este estilo vuelve a estar de moda con frecuencia porque a mucha gente le gusta lo cómodo y fácil que es de llevar. Diseñadores y celebridades suelen reinventar el look mezclándolo con diferentes estilos. Algunas lo usan de forma muy femenina con tacones o bailarinas, mientras que otras lo combinan con botas, chaquetas de cuero o maquillaje oscuro para crear un estilo más grunge o punk.

Recientemente, el vestido ha recibido críticas por su silueta, que puede parecer demasiado infantil, sobre todo en ciertos estilos. Otros discrepan rotundamente, argumentando que las tendencias de moda no deberían estar automáticamente ligadas a la edad. Quienes lo defienden afirman que este estilo es simplemente otra forma de autoexpresión y señalan que los vestidos estilo babydoll llevan mucho tiempo formando parte de la moda adulta, especialmente en la música, la moda urbana y la alta costura.

Rivalidad entre Rodrigo y Swift: ¿Por qué los fans creen que hay animosidad oculta?

Ahora bien, existe una explicación histórica de por qué algunos fans creen que el reciente artículo de Vogue que vincula la polémica del vestido de Rodrigo con Swift pudo haber sido deliberado: la rivalidad del déjà vu.

La supuesta rivalidad entre Taylor Swift y Olivia Rodrigo se basa principalmente en especulaciones de los fans, más que en un enfrentamiento público confirmado. Sin embargo, los fans no pudieron evitar creer que había algo de verdad en los rumores. Al principio de su carrera, Rodrigo declaró abiertamente que Swift era una de sus mayores inspiraciones, e incluso intercambiaron mensajes de apoyo públicamente. Pero las cosas empezaron a cambiar después del álbum Sour de Rodrigo, que llevó a la actualización de los créditos de composición de canciones como Deja Vu , donde se añadieron Swift y sus colaboradores como autores debido a las similitudes musicales que los fans notaron.

A partir de entonces, los fans comenzaron a seguir su relación muy de cerca. Rodrigo dejó de mencionar a Swift con tanta frecuencia en las entrevistas, y en internet surgieron rumores de que existía tensión entre bastidores, aunque ninguno de los dos artistas lo ha confirmado. Asimismo, no hay pruebas de que el equipo de relaciones públicas de Rodrigo esté involucrado en el artículo de Vogue publicado recientemente.