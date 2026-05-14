BTS podría añadir pronto otro momento histórico a su carrera tras ser anunciados como parte del primer espectáculo de medio tiempo de la final de la Copa Mundial de la FIFA 2026 en el MetLife Stadium de Nueva Jersey, uniéndose a Madonna y Shakira en el cartel.

El grupo de K-pop se unirá a un elenco estelar que encabezará el primer espectáculo de medio tiempo de una final de la Copa Mundial de la FIFA, que se llevará a cabo el 9 de julio de 2026. Este anuncio coloca a uno de los grupos musicales más grandes del mundo en un escenario que tradicionalmente perteneció casi exclusivamente al fútbol.

Según informó Reuters , el presidente de la FIFA, Gianni Infantino, anunció estos planes como parte de un esfuerzo por fusionar el deporte y el entretenimiento a mayor escala global.

"El espectáculo del descanso de la final de la Copa Mundial de la FIFA 2026 será un momento verdaderamente especial, que reunirá música, fútbol y un compromiso compartido para mejorar la vida de los niños de todo el mundo", afirmó.

Infantino añadió que la iniciativa tiene como objetivo apoyar el Fondo Mundial de Educación Ciudadana de la FIFA, con esfuerzos centrados en ampliar el acceso a una educación de calidad y crear más oportunidades para los niños, y afirmó: "Juntos, apoyaremos el Fondo Mundial de Educación Ciudadana de la FIFA y ayudaremos a crear un mayor acceso a una educación de calidad y al fútbol para los niños de todo el mundo".

BTS regresa a uno de los escenarios más importantes del entretenimiento mundial.

Para BTS, su participación en la Copa Mundial llega en un momento crucial de su regreso como grupo completo. En los últimos años, la banda se mantuvo alejada de los focos mientras sus miembros cumplían con el servicio militar obligatorio en Corea del Sur, antes de prepararse para retomar sus actividades a gran escala.

Según The Guardian , informes del último año indicaban que el regreso del grupo implicaríanueva música y grandes presentaciones con el objetivo de reconectar con el público de todo el mundo. RM, el líder de la banda, declaró el año pasado que habían estado planeando trabajar en un proyecto a gran escala, reuniéndose y creando nueva música.

"A partir de julio... planeamos hacer algo enorme, así que a partir de entonces, probablemente nos reuniremos y nos centraremos en hacer música", dijo en la plataforma Weverse en 2025.

La posibilidad de actuar en uno de los eventos deportivos más importantes del mundo representa otro hito trascendental en la historia del grupo coreano. Si bien BTS ya ha encabezado giras por estadios y galas de premios internacionales, la Copa Mundial tiene una dimensión diferente debido a su amplia audiencia internacional, que abarca tanto a aficionados al deporte como a amantes de la música.

La FIFA introduce una nueva era del entretenimiento.

La final de la Copa del Mundo se ha centrado tradicionalmente casi por completo en el fútbol, ​​a diferencia del Super Bowl en Estados Unidos , que desde hace tiempo integra espectáculos de entretenimiento en su evento principal. La decisión de la FIFA parece estar diseñada para crear una experiencia cultural en torno a su partido más importante.

Según informes, Chris Martin, vocalista de Coldplay, participará en la organización del espectáculo del medio tiempo. De acuerdo con Reuters, se espera que el programa combine música con iniciativas sociales a través del Fondo Mundial de Educación Ciudadana de la FIFA. Al parecer, los organizadores pretenden que el evento tenga un propósito más allá del entretenimiento, al fomentar programas de apoyo educativo a nivel mundial.

El torneo de 2026 ya representará un cambio importante para la FIFA. Será organizado conjuntamente por Estados Unidos, Canadá y México, y contará con un formato de competición ampliado, con 48 equipos y más partidos que en ediciones anteriores.

Además, habrá 104 partidos en lugar de los 64 habituales, con la adición de una ronda eliminatoria extra, y el torneo se desarrollará del 11 de junio al 19 de julio de 2026.

Esta aparición podría representar mucho más que un simple concierto para el grupo coreano. Podría convertirse en uno de los momentos clave de su nueva etapa, mientras continúan recuperando impulso a nivel mundial.