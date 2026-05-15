Elizabeth Hurley afirma que su romance con Billy Ray Cyrus se siente más natural de lo que muchos podrían esperar, a pesar de sus imágenes públicas tan diferentes.

La actriz compartió detalles sobre su relación durante la fiesta Hot Pink de la Fundación para la Investigación del Cáncer de Mama en la ciudad de Nueva York el martes. Hurley, de 60 años, explicó que la vida en la granja de Cyrus en Tennessee le recuerda a su hogar en Inglaterra.

"No había tenido esa previsión, pero curiosamente, la granja en Tennessee es muy similar a mi granja en Gloucestershire, así que en cierto modo me resulta normal", dijo Hurley.

Según Page Six , la pareja lleva saliendo desde abril del año pasado. Cyrus, de 64 años, es conocido por su carrera en la música country y su fama en la televisión, mientras que Hurley ha desarrollado su carrera en el cine, la moda y el modelaje. Aun así, ella dejó claro que sus estilos de vida no son tan diferentes como la gente podría pensar.

Hurley llegó al evento con su hijo, Damian Hurley, y ambos llamaron rápidamente la atención por su parecido físico y su estrecha relación. Hurley bromeó diciendo que su hijo solo empezó a parecerse a ella después de la pubertad.

"Antes de eso, era rubio y no se parecía mucho a mí", dijo ella.

Elizabeth Hurley explains why unexpected romance with Billy Ray Cyrus feels ‘normal’ https://t.co/cp8cqcXgB3 pic.twitter.com/ZYLA5PZSGK — Page Six (@PageSix) May 13, 2026

Elizabeth Hurley elogia la investigación sobre el cáncer de mama.

El evento también brindó a los fans otro momento memorable de moda protagonizado por Hurley, quien deslumbró con un vestido rosa pálido de encaje transparente con mangas abullonadas, detalles brillantes y apliques florales. La elegante falda estilo sirena ondeaba tras ella mientras caminaba por la alfombra roja, lo que llevó a algunos fans a comparar su glamurosa apariencia con la de una sirena moderna a los 60 años.

Expertos en moda elogiaron el atuendo por estar en sintonía con la temática del evento, centrada en la concienciación sobre el cáncer de mama. Según informó Hola , se cree que el vestido era de la diseñadora NEDO by Nedret Taciroğlu, una marca que Hurley ya ha lucido en varias ocasiones.

Durante su intervención en el evento benéfico, Hurley reflexionó sobre su dilatada trayectoria colaborando con la Fundación para la Investigación del Cáncer de Mama. Ha apoyado a la organización durante más de 30 años como parte de la Campaña contra el Cáncer de Mama de Estée Lauder Companies.

"He aprendido cada vez más con los años", explicó Hurley. "Para mí es muy importante difundir el trabajo que realizan los científicos con todo el dinero que recaudamos".

La fiesta anual Hot Pink Party recaudó este año más de 9 millones de dólares para la investigación del cáncer de mama.