SEÚL — A medida que avanza el 2026, el mundo del K-pop sigue inmerso en el duelo definitivo: BTS, los reyes indiscutibles del dominio global, contra Stray Kids, el gigante de la cuarta generación que produce su propia música y que está reescribiendo récords durante el descanso militar de BTS. Si bien BTS ostenta cifras históricas inigualables y un poderoso regreso en marzo, Stray Kids demuestra un impulso superior en giras, ventas de álbumes y una mayor interacción con sus fans.

BTS, formado en 2013 bajo Big Hit Music (ahora HYBE), redefinió el alcance global del K-pop. Su catálogo sigue dominando las plataformas de streaming a largo plazo, con alrededor de 24,6 millones de oyentes mensuales en Spotify a principios de 2026, aproximadamente el doble de los 12,1 millones de Stray Kids. El septeto —RM, Jin, Suga, J-Hope, Jimin, V y Jungkook— completó su servicio militar obligatorio a mediados de 2025, lo que allanó el camino para su regreso como grupo completo.

En marzo de 2026, BTS lanzó su álbum de regreso "Arirang", que fusionaba raíces coreanas con sonidos pop globales. El lanzamiento provocó un aumento masivo en YouTube y plataformas de streaming, y el grupo dominó las listas de éxitos de Estados Unidos y del mundo. Su gira mundial "Arirang" se convirtió rápidamente en una de las más esperadas en la historia del K-pop, con analistas que proyectaban más de 5 millones de entradas vendidas y casi 2 mil millones de dólares en ingresos en 82 conciertos. Las primeras paradas, incluyendo los multitudinarios conciertos en Ciudad de México que atrajeron a 150 000 fans , reafirmaron su incomparable popularidad.

Las métricas de las redes sociales confirman el perdurable imperio de BTS. El grupo cuenta con más de 82 millones de suscriptores en YouTube y 44,5 millones de seguidores en X. Su fandom, ARMY, sigue siendo el más grande y organizado del K-pop, generando reproducciones constantes de su catálogo incluso sin material nuevo. Tan solo en marzo de 2026, BTS acumuló 1380 millones de reproducciones en Spotify como grupo, superando con creces a otros.

Sin embargo, Stray Kids, que debutó en 2018 bajo JYP Entertainment, ha aprovechado la ausencia de BTS para consolidarse como un grupo de referencia. El grupo de ocho integrantes —Bang Chan, Lee Know, Changbin, Hyunjin, Han, Felix, Seungmin e IN— produce gran parte de su música de forma independiente, lo que fomenta una autenticidad profunda que conecta con los fans más jóvenes. En 2025, vendieron aproximadamente 7 millones de álbumes, una cifra impresionante en comparación con la menor producción de BTS durante su pausa.

Su gira mundial "dominATE" en 2025 rompió récords en el K-pop, vendiendo más de 2 millones de entradas en 56 conciertos y recaudando cientos de millones. La gira estableció hitos en Norteamérica (más de 600.000 entradas), Latinoamérica y Europa, superando a menudo la asistencia a las giras anteriores de BTS en mercados específicos. Stray Kids se convirtió en el primer grupo de K-pop en encabezar conciertos en grandes recintos como el Tottenham Hotspur Stadium de Londres y agotó las entradas en estadios de todo el mundo.

Los datos de streaming revelan una imagen compleja. Si bien BTS lidera en oyentes mensuales totales y catálogo histórico, Stray Kids suele ser el segundo grupo de K-pop más escuchado. En marzo de 2026, alcanzaron los 304 millones de reproducciones y superaron los 12.800 millones de reproducciones totales en Spotify, siendo el tercer grupo coreano en lograrlo después de BTS. Su éxito "God's Menu" superó los 500 millones de reproducciones, consolidando su longevidad.

Las redes sociales cuentan una historia diferente. Stray Kids cuenta con alrededor de 22,7 millones de suscriptores en YouTube y 11,2 millones de seguidores en X, cifras impresionantes para un grupo joven, pero muy por detrás de BTS. Su fandom, STAY, es uno de los de mayor crecimiento, conocido por su intensa lealtad y rápida movilización.

Las listas de Billboard e IFPI destacan el apogeo comercial de Stray Kids. Lograron múltiples debuts en el número 1 del Billboard 200, incluyendo ocho álbumes consecutivos, y alcanzaron el segundo puesto en la lista global de artistas de la IFPI de 2025. Su capacidad para llenar estadios sin la necesidad de una década de preparación demuestra su notable popularidad actual.

El poder de la marca BTS sigue siendo inigualable en cuanto a reconocimiento internacional. El grupo ha acumulado más de 500 premios mundiales y decenas de Daesangs. Su influencia trasciende la música e incluye la moda, la diplomacia y las causas sociales, con las Naciones Unidas y marcas globales buscando colaboraciones. Incluso en 2026, el público general de todo el mundo reconoce a BTS con mayor facilidad que a Stray Kids.

Los analistas debaten sobre las métricas de "popularidad". La trayectoria favorece a BTS: reproducciones acumuladas, seguidores en redes sociales, impacto cultural y reconocimiento de marca. La actividad actual favorece a Stray Kids: ventas recientes, ingresos por giras, buen desempeño en las listas de popularidad y mayor penetración en el mercado demográfico joven. En Corea del Sur, las encuestas a veces muestran a Stray Kids liderando en popularidad entre los ídolos en activo, con una métrica que les otorga 20,5 millones de seguidores frente a los 19,5 millones de BTS.

El panorama musical de 2026 cambia radicalmente con el regreso de BTS. Su regreso en marzo ya impulsó drásticamente las reproducciones, y algunos informes señalan que los oyentes mensuales se acercan a los 46 millones tras el lanzamiento. La gira "Arirang" promete superar los récords anteriores, pudiendo recuperar el liderazgo en asistencia a conciertos.

Stray Kids no muestra signos de desaceleración. Sus constantes regresos, giras mundiales y modelo creativo autosuficiente mantienen su impulso. A medida que sus miembros se acercan a la edad de servicio militar en los próximos años, persisten las dudas sobre su capacidad para mantener el dominio como lo hizo BTS.

Las comunidades de fans alimentan la rivalidad. ARMY destaca el papel pionero de BTS en la popularización del K-pop, mientras que STAY resalta la innovación y la resiliencia de Stray Kids. Los debates en redes sociales se intensifican a diario, con hashtags que comparan reproducciones, ventas y grabaciones de conciertos. Ambos fandoms demuestran una organización impresionante, aunque la magnitud de ARMY suele inclinar la balanza a su favor en los momentos virales.

Los expertos de la industria consideran que la competencia es beneficiosa para el K-pop. BTS elevó el género a nivel mundial; Stray Kids y otros grupos como ENHYPEN demuestran que el ecosistema prospera sin depender exclusivamente de un solo artista. Las métricas híbridas —que combinan reproducciones, ventas, giras y datos de redes sociales— muestran que BTS lidera en general, pero Stray Kids está acortando distancias en los periodos clave de 2025-2026.

De cara al futuro, las actividades de BTS entre 2026 y 2027 podrían ampliar aún más su ventaja. Una gira mundial completa, junto con nueva música, promete cifras históricas. Stray Kids responderá con nuevos lanzamientos y una constante innovación en sus giras. La pregunta de quién es más popular depende del período de tiempo: históricamente, BTS tiene una ventaja abrumadora; en este momento, el impulso se inclina hacia Stray Kids.

El consumo global de K-pop ha evolucionado. El streaming favorece la amplitud del catálogo (ventaja de BTS), mientras que las ventas físicas y los eventos en vivo premian a los grupos más activos (ventaja de Stray Kids). La viralidad en TikTok, los acuerdos comerciales y la fortaleza regional complican aún más las comparaciones. BTS domina Japón, partes de Latinoamérica y el poder de marca; Stray Kids destaca en Norteamérica y en sus giras por Europa.

En definitiva, 2026 subraya la madurez del K-pop. BTS sigue siendo la referencia, pero Stray Kids demuestra que una nueva generación puede alcanzar un éxito rotundo. Con el regreso triunfal de BTS, la sana rivalidad impulsa a ambos grupos, beneficiando tanto a los fans como a la industria. Ya sea por reproducciones, entradas o impacto cultural, ambos grupos se alzan como titanes: uno forjado sobre un legado inigualable, el otro sobre una excelencia actual implacable.