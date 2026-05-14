El último vídeo promocional de Meghan Markle para su marca, As Ever , ha sido objeto de críticas por su estilo ostentoso y sus numerosos cambios de vestuario, y muchos espectadores en las redes sociales se preguntan de qué trata el vídeo y cuál es su propósito.

Según un informe obtenido por Radar Online , la ex actriz y miembro de la realeza, de 44 años, fue vista con varios atuendos, incluyendo un vestido de noche blanco de los premios ESPY 2024, un conjunto de suéter azul claro y combinaciones informales de jeans y blusa.

En las imágenes, se ve a Markle mirando por las ventanas, recogiendo flores y posando de forma teatral, lo que ha llevado a los críticos a decir que el vídeo se parecía más a una audición que a una campaña publicitaria directa.

"¿Está intentando vender mermelada o a sí misma?" , preguntó un usuario en X (antes Twitter). Otros criticaron la nueva campaña publicitaria, calificándola de ridícula, y cuestionaron las dotes interpretativas de Markle, acusándola incluso de intentar forzar su imagen.

El vídeo coincide con el relanzamiento discreto de As Ever después de que Netflix pusiera fin a su acuerdo financiero con Markle, devolviéndole el inventario restante. La marca comenzó como una línea de conservas de frutas inspirada en las frutas del jardín de Markle y desde entonces se ha expandido a colecciones exclusivas.

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Según MSN , la publicación de Markle en Instagram que presentaba el video decía: "Bienvenidos al mundo de As Ever. Lo que comenzó con la fruta del jardín de Meghan, cocinada a fuego lento en conservas en la cocina de su casa, ha inspirado nuestras colecciones seleccionadas para brindar sorpresa y alegría a tu día a día".

También surgieron especulaciones sobre los futuros planes de negocio de Markle después de que se publicara brevemente una guía de tallas de camisetas en la página web de As Ever el mismo día del lanzamiento del vídeo, aunque fue retirada rápidamente. En 2025, Markle declaró que estaba interesada en explorar el mundo de la moda como una posible nueva aventura empresarial.

Hasta el momento, ni Markle ni su equipo han hecho declaraciones públicas sobre la polémica ni han aclarado la dirección creativa del video. La reacción del príncipe Harry ante la promoción tampoco se ha hecho pública.

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