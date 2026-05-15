LOS ÁNGELES — Uno de los eventos de deportes de combate más esperados de 2026 enfrenta a dos leyendas pioneras de las MMA femeninas cuando Ronda Rousey se mida a Gina Carano el 16 de mayo en el Intuit Dome, encabezando la cartelera debut de MMA de Most Valuable Promotions y la primera transmisión en vivo de artes marciales mixtas de Netflix.

Aquí tienes 10 cosas esenciales que debes saber sobre este histórico enfrentamiento a medida que se acerca la semana de la pelea.

1. Debut histórico de Netflix: Este combate marca la entrada sin precedentes de Netflix en los deportes de combate en vivo. El gigante del streaming transmitirá la cartelera completa a nivel mundial, con el evento principal comenzando a las 9 p. m. ET. Esto representa un cambio importante para la plataforma, que anteriormente se centraba en contenido guionizado y documentales, y podría abrirle las puertas a futuros acuerdos para deportes en vivo.

2. Un combate soñado que se gestó durante una década. Rousey (12-2) y Carano (7-1) fueron pioneras en las artes marciales mixtas femeninas. Carano contribuyó a popularizar el deporte en Strikeforce antes de dedicarse a la actuación ("The Mandalorian", "Haywire"). Rousey se convirtió en la primera campeona femenina de la UFC y en una superestrella de renombre. Los aficionados han estado pidiendo a gritos este enfrentamiento desde mediados de la década de 2010.

3. Combate de peso pluma a cinco asaltos. La pelea se disputa en la categoría de 145 libras a lo largo de cinco asaltos de cinco minutos, utilizando guantes estándar de cuatro onzas. Ambas mujeres han competido principalmente en peso gallo en el pasado, lo que supone un cambio estratégico. Rousey peleó por última vez en 2016; el último combate de MMA de Carano fue en 2009.

4. La última pelea de Rousey (con una salvedad): Rousey ha declarado que esta será su última pelea profesional a menos que el combate presente argumentos convincentes para una revancha. La exmiembro del Salón de la Fama de la UFC, ahora de 39 años, considera este combate como un regreso triunfal más que como el inicio de una nueva etapa.

5. La promotora MVP de Jake Paul, Most Valuable Promotions, cofundada por la estrella de YouTube Jake Paul y Nakisa Bidarian, debuta en las artes marciales mixtas (MMA). La cartelera también incluye los combates Francis Ngannou vs. Philipe Lins y Nate Diaz vs. Mike Perry, conformando un triple evento principal repleto de estrellas.

6. Rousey, la gran favorita en las apuestas, se perfila como la gran favorita debido a su actividad reciente, su excelente historial en lucha y su experiencia en judo olímpico. Carano, de 44 años, lleva más de 15 años retirada de las MMA, pero conserva una gran capacidad de golpeo. Existen pronósticos de sorpresa, especialmente por parte del campeón de la UFC, Merab Dvalishvili.

7. Alcance global masivo: El alcance de Netflix podría convertir este evento en uno de los más vistos de deportes de combate de la historia. Las primeras visualizaciones del tráiler y el revuelo en las redes sociales sugieren un enorme interés tanto por parte de los fanáticos de las MMA de toda la vida como de los espectadores ocasionales atraídos por el carisma de las estrellas y la novedad.

8. Aspectos emocionales y personales Ambas mujeres han hablado sobre el legado, el respeto y el cierre. Rousey ha hecho hincapié en la compensación justa y las oportunidades para las atletas femeninas. Carano lo ve como una oportunidad para volver a sus raíces después de años en Hollywood. La preparación ha sido respetuosa pero intensa.

9. Lugar y magnitud de la producción: El Intuit Dome en Inglewood, California, ofrece un entorno de vanguardia con una producción de última generación. Prepárense para entradas espectaculares, efectos visuales envolventes y una producción de alta calidad, digna de un evento de Netflix. Las funciones preliminares comienzan temprano por la noche.

10. Impacto potencial en la industria: Un evento exitoso podría validar las ambiciones de Netflix en el ámbito de los deportes en vivo e impulsar la visibilidad de las MMA femeninas. Podría influir en futuras colaboraciones entre deportes de combate, entretenimiento y streaming, a la vez que pondría a prueba si las megabatallas impulsadas por la nostalgia pueden prosperar en el panorama actual.

Este combate culmina una memorable historia de regreso para ambas pioneras. Rousey busca demostrar que aún pertenece a la élite, mientras que Carano pretende probar que su ausencia no ha mermado sus habilidades. Con mucho en juego, exposición global y décadas de historia en disputa, Rousey vs. Carano promete ser un espectáculo explosivo el 16 de mayo.

Mientras el mundo de los deportes de combate centra su atención en Los Ángeles, este enfrentamiento trasciende la típica expectación que genera una pelea. Representa un cierre para dos íconos que ayudaron a sentar las bases de las divisiones femeninas actuales, a la vez que abre nuevos capítulos en la forma en que los deportes de combate llegan al público. Ya sea que termine con un nocaut rápido o llegue hasta el final, este evento ya tiene asegurado un lugar en la historia de las MMA.