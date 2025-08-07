La actriz estadounidense Sydney Sweeney lleva días en el ojo del huracán por la controversia creada por el mensaje de la campaña de los jeans o pantalones de mezclilla de la red de tiendas American Eagle. Ahora, el escándalo le ha llegado hasta a su perro.

Te recomendamos: Sydney Sweeney irreconocible en las primeras imágenes de la película biográfica de la boxeadora Christy Martin

La campaña publicitaria protagonizada por la actriz de la serie de HBO Euphoria protagonizó juega con la palabra "jeans" y su homófono en inglés "genes". En un anuncio, dice: "Los genes se transmiten de padres a hijos... mis genes son azules". Los críticos interpretaron el mensaje como un guiño a la eugenesia, y algunos incluso lo tildaron de "propaganda nazi", según The Blast.

Las críticas se han extendido a Sully Bear, su pastor alemán rojinegro. Usuarios de redes sociales se refirieron al perro como una "mascota nazi", y uno escribió "Sweeney con esvástica". Otro lo llamó una "mascota hiperblanca", citando el uso histórico del perro por parte de las fuerzas nazis. Sweeney presentó al perro a sus fans en abril de 2024 y ha compartido múltiples fotos de Sully en Instagram, incluyendo una de una fiesta posterior a la Gala del Met.

El anuncio provoca un debate cultural más amplio

American Eagle defendió la campaña, calificándola de celebración de la individualidad. "'Sydney Sweeney Has Great Jeans' trata, y siempre trató, sobre los jeans. Sus jeans. Su historia", declaró la marca. "Los jeans geniales le quedan bien a todo el mundo".

Los analistas del sector afirman que el anuncio representa más que una simple promoción de producto. Figuras del sector empresarial y de los medios lo han señalado como un cambio de tono, pasando de la mera publicidad corporativa a un atractivo general.

"Este anuncio se centra en el atractivo masivo en lugar de en la moral, y está funcionando", declaró el podcaster de negocios Shawn French a FOX News . El psicoterapeuta Jonathan Alpert coincidió, afirmando que la campaña "es segura, divertida y se niega a disculparse por apelar a la sensibilidad general".

Los partidarios se resisten

Los simpatizantes desestimaron la controversia calificándola de exagerada. "La afirmación de que el anuncio de American Eagle de Sydney Sweeney es proeugenesia por un juego de palabras con 'buenos genes/vaqueros' es realmente descabellada", escribió un usuario. "Es una campaña de vaqueros, no un manifiesto".

Otros señalaron que las ganancias del "Sydney Jean" de Sweeney, bordado con una mariposa para apoyar la concientización sobre la violencia doméstica, se donarán a Crisis Text Line, una organización sin fines de lucro que ofrece apoyo en materia de salud mental.

"Esto indica un regreso a las estrategias de marca tradicionales: atractivo sexual, simplicidad y poder de estrella", añadió French.